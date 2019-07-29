11'inci kattan düşen Pınar, öldü

Tayfur KARA/SAMSUN,(DHA)- SAMSUN’da psiklojik sorunları olduğu iddia edilen 2 çocuk annesi Pınar Gevez (34), apartmanın 11'inci kat penceresinden düşerek, yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi’nde meydana geldi. İlçede 12 katlı apartmanın önünde kanlar içinde hareketsiz şekilde yatan bir kadın olduğunı gören çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Pınar Gevez olduğu öğrenilen kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Apartmanın 11'inci kattaki annesinin evinin penceresindeN düştüğü belirlenen Gevez’in, bir süredir psikolojik tedavi gördüğü ve Antalya’dan annesini ziyarete geldiği öğrenildi. Evli ve 2 çocuk annesi Gevez’in cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzere Eğitim Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili Denizevleri Polis Merkezi ekiplerince soruşturma başlatılırken, kadının kazara mı düştüğü, yoksa intihar mı ettiği ise araştırılıyor.

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