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12-15 yaşlarındaki kız kardeşlerin zorla evlendirilme iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 17:10 | Son Güncelleme

Dün Esra Erol’un programına katılan Ebra Demirbaş babasının para karşılığı kız kardeşlerinin evlendirmeye çalıştığını iddia ederek Esra Erol’dan yardım istedi.

Dün Esra Erol’un programına katılan Ebra Demirbaş babasının para karşılığı kız kardeşlerinin evlendirmeye çalıştığını iddia ederek Esra Erol’dan yardım istedi. Canlı yayını ihbar kabul eden İstanbul Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, çocukları teslim aldı.

Dün, Esra Erol’un canlı yayınına katılan Ebra Demirbaş, babasının para karşılığı 2 kız kardeşini evlendirmeye çalıştığını iddia etti. Kendisinin de öz babası tarafından 15 yaşında okuldan alınıp zorla evlendirildiğini söyleyen Demirbaş, 7 yıllık evli Demirbaş, öz babasının kendisine yaşattıklarını 15 ve 12 yaşlarındaki kardeşlerinin yaşamasını istemediğini, kendi kaderini kardeşleri yaşamasın diye programa katıldığını ifade etti.

Ebra Demirbaş: "2 ay tanımadığım birinin evinde kaldım"
Ebra Demirbaş, "Annem ölmeden önce kanserdi, annemin ne şekilde öldüğünü bilmiyorum, cenazesini bile görmedim. Annem öldüğünde 10 yaşındaydım. Annem öldükten sonra babam anneme bakan kadına resmen bizi sattı. Hangisini beğeniyorsan, beğen al götür dedi. 2 ay tanımadığım birinin evinde kaldım, beni başka yerlere götürecekti. Kendimi zor kurtardım. Sonra zaten sahip çıkmadı! Babam beni çalıştırdı kendi çalışmadı. Bize hiç babalık yapmadı. Ben ise kardeşlerime anne olmaya çalıştım" dedi.
Ebra Demirbaş tek isteğinin kardeşlerinin okuması ve meslek sahibi olmaları için her yolu denediğini ifade ederek "babamın karşısına geçip sen bize bu hayatı yaşattın ama biz senin karşına çıktık. Devletin kardeşlerime sahip çıkmasını istiyorum" dedi.

Damla: "Bir daire ve 100 bin TL para karşılığında beni evlendirmek istedi"
Ebra Demirbaş’ın kız kardeşi Damla da canlı yayında, babasının kendisini bir daire ve 100 bin TL para karşılığında defalarca istemediğini söylemesine rağmen evlendirmek istediğini iddia etti.

Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ihbar kabul etti
Canlı yayını ihbar kabul eden İstanbul Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Esra Erol iletişim kurarak gerekli tedbirlerin alınacağını açıkladı. Küçük kardeşler; İstanbul Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı ekiplere canlı yayında teslim edildi.
1 yıldır okula gitmedikleri belirtilen çocuklar sosyal medya da ses getirdi. Sosyal medya da ’çocuk gelin istemiyoruz’ ifadeleri en çok konuşulan içerikler arasında yerini aldı.

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