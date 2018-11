12-18 Kasım haftalık burç yorumları

17 Kasım saat:04:33-1 Aralık saat:14:12 tarihleri arasında Yay burcunda gerileyecek Merkür: Kanuni işler, örgütlenmek, kalıcı değişiklikler, hayat ve sağlık sigortası, gizli işler, bankalarla alakalı kredi girişimleri veya borçlar, yatırımlar, hesap işleri ortak kazançları, evlilikle kanalıyla edinilen maddi gelirler, nafaka, finansal ilişkiler, vergiler, miras davaları, cinsel hayatınızla ilgili konularda düşünmeden yeni bir karar almamalı, dikkatli olmalısınız. Hedeflerinizi gözden geçirmelisiniz. Durumunuzu risk altına almayınız. Burcunuzun yorumunda belirtilen alanlarda baskılarla, gecikmelerle, tersliklerle karşılaşmanız halinde ani kararlar vermemelisiniz ve karar değişikliğinde bulunmamalısınız, bilinçli davranmalısınız. Abartılı düşünmemeli, sabırsız olmamalısınız. Yukarıdaki konularda çok önemli bir gelişmeyle karşılaştınız ve karar vermek için süre ne yazık ki az ve şöyle bir düşündüğünüzde bir daha böyle bir fırsatın önünüze çıkması neredeyse imkansız. O zaman yapmanız gereken dikkatli incelemek, analiz etmektir. Görünenlerle yetinmeden, her şeyi detaylı bir şekilde ele alarak, tek bir açık nokta bırakmadan veya tek bir parça eksik kalmadan hareket etmekte yarar var. Rutin işlerinizi, hayatınızı, görevlerinizi yapmanızda sakınca yok. Bu süreçte, her meseleyi kendi içinizde ele alarak, durumunuzu gözden geçirebilirsiniz. Daha önce verilmiş bir kararı tekrar ele alabilirsiniz.

Sevgili İkizler, 16 Kasım 2018-4 Haziran 2020 tarihleri arasında etkili olacak Yengeç-Oğlak düğüm geçişleri, kendi çabanızla elde edilecek kazançlarınız ile başkalarıyla yürüttüğünüz finansal ilişkileriniz arasındaki dengenin mutlak sağlanması dersi içeriyor. Bu zamanda birilerine güvenip, şuradan şu gelir, buradan bu gelir diyerek hareket edemeyiz. Aynı şekilde birileri destek oluyor diye de, kendimizi çaresiz hissedemeyiz. Esasen önemli olan, güven duygusudur. Bu güveni siz eğer dışarıda arıyorsanız yanlış yaparsınız. Bu süreçte bilgi-tecrübe ve yeteneklerinizi geliştirerek, çabalayarak, sorumluluk alarak para kazanmayı daha fazla önemseyeceksiniz. Kendinize güvendiğinizde ne başkalarının parasına ihtiyacınız olur ne de gereksiz yere tedirgin olursunuz. Sözgelimi bu süreçte muhasebenizi iyi tutmalısınız. Belki eş veya iş ortağı zor durumda kalabilir. Bu durumda size daha fazla yük düşebilir. Yılgınlık göstermeden, ben neler yapabilirim, nasıl bütçemi düzene koyabilirim, harcamalarımı nasıl ayarlayabilirim diye düşünürseniz hakikaten güvence elde edebilirsiniz. Bir de önemli husus, her şey madde değildir, her şey cüzdanımız ve bankadaki hesabımız değildir. Önemli olan insanın kendiyle barışıklığı, bir lokma ekmeğini huzurla kazanması ve kendine yetebilmesidir. Ev-emlak işleri, rehberlik, danışmanlık, önemli kağıtlar, yatırımlar, ailelere dönük hizmetler, alım satım işleri dönemin etkili kazanç alanlarıdır.

17 Kasım saat:04:33-1 Aralık saat:14:12 tarihleri arasında etkili olacak Merkür geri hareketi, çalışma hayatınızla ilgili meseleler, çalışma yöntemleriniz, iş ve iş ortamınızla alakalı konularda değişime gitmek, staj ve kurs kararı, evcil hayvan alımı, acil olmayan operasyonlar, konusunda deneyim sahibi olmayan kişilerle bir işe kalkışmak, iş kurmak, acil bir operasyonu ertelemek, bilmediğiniz usullerde tedavi olmak, tedaviniz devam ederken vazgeçmek, diyetinizi sona erdirmek, işçi alımı ve işten çıkarmalar, toplumsal hizmetler, sigortasız çalışmak gibi konularda aşağıdaki paragraftaki uyarıları gözden geçirmekte yarar var. Acil bir durum söz konusu olursa geri hareket dönemindeyiz diye ihmal etmeyiniz. Mutlaka doktorunuza danışınız. Doğum yapacağınız hastaneyi, doktorunuzu mutlaka tetkik ediniz. Yorumunuzda söz edilen konularda: Yeni bir karar almamalı, dikkatli olmalısınız. Hedeflerinizi gözden geçirmelisiniz. Durumunuzu risk altına almayınız. Burcunuzun yorumunda belirtilen alanlarda baskılarla, gecikmelerle, tersliklerle karşılaşmanız halinde ani kararlar vermemelisiniz ve karar değişikliğinde bulunmamalısınız, bilinçli davranmalısınız. Abartılı düşünmemeli, sabırsız olmamalısınız. Yukarıdaki konularda çok önemli bir gelişmeyle karşılaştınız ve karar vermek için süre ne yazık ki az ve şöyle bir düşündüğünüzde bir daha böyle bir fırsatın önünüze çıkması neredeyse imkansız. O zaman yapmanız gereken dikkatli incelemek, analiz etmektir. Görünenlerle yetinmeden, her şeyi detaylı bir şekilde ele alarak, tek bir açık nokta bırakmadan veya tek bir parça eksik kalmadan hareket etmekte yarar var. Rutin işlerinizi, hayatınızı, görevlerinizi yapmanızda sakınca yok. Bu süreçte, her meseleyi kendi içinizde ele alarak, durumunuzu gözden geçirebilirsiniz. Daha önce verilmiş bir kararı tekrar ele alabilirsiniz

17 Kasım saat:04:33-1 Aralık saat:14:12 tarihleri arasında Yay burcunda gerileyecek Merkür: Aşk ve flört ilişkileri, çocuklarınızla alakalı konular, spor faaliyetleri, borsa, spekülasyon, şans oyunları, cinsel yaşam, yeni bir aşka adım atmak veya ayrılık kararı, maceraya atılmak, çocuk sahibi olmaya karar vermek, kürtaj kararı, mahkemeler, yasal konularda etkilidir. Yorumunuzda söz edilen konularda: Yeni bir karar almamalı, dikkatli olmalısınız. Hedeflerinizi gözden geçirmelisiniz. Durumunuzu risk altına almayınız. Burcunuzun yorumunda belirtilen alanlarda baskılarla, gecikmelerle, tersliklerle karşılaşmanız halinde ani kararlar vermemelisiniz ve karar değişikliğinde bulunmamalısınız, bilinçli davranmalısınız. Abartılı düşünmemeli, sabırsız olmamalısınız. Yukarıdaki konularda çok önemli bir gelişmeyle karşılaştınız ve karar vermek için süre ne yazık ki az ve şöyle bir düşündüğünüzde bir daha böyle bir fırsatın önünüze çıkması neredeyse imkansız. O zaman yapmanız gereken dikkatli incelemek, analiz etmektir. Görünenlerle yetinmeden, her şeyi detaylı bir şekilde ele alarak, tek bir açık nokta bırakmadan veya tek bir parça eksik kalmadan hareket etmekte yarar var. Rutin işlerinizi, hayatınızı, görevlerinizi yapmanızda sakınca yok. Bu süreçte, her meseleyi kendi içinizde ele alarak, durumunuzu gözden geçirebilirsiniz. Daha önce verilmiş bir kararı tekrar ele alabilirsiniz.

17 Kasım saat:04:33-1 Aralık saat:14:12 tarihleri arasında Yay burcunda gerileyecek Merkür: Yerleşim yerinin değişimi-kiralama-satın alma işleri, ailevi meseleler, birlikte yaşama kararı, bir ülkeye veya şehre yerleşmek(göç etmek) miras davaları, ailevi ilişkiler, ev-emlak-toprakla alakalı hukuki konular, konaklama, yolculuklar, bir davanın takibi, aile büyükleriyle alakalı konular, çocuklarla ilgili mevzularda etkilidir. Yorumunuzda söz edilen konularda: Yeni bir karar almamalı, dikkatli olmalısınız. Hedeflerinizi gözden geçirmelisiniz. Durumunuzu risk altına almayınız. Burcunuzun yorumunda belirtilen alanlarda baskılarla, gecikmelerle, tersliklerle karşılaşmanız halinde ani kararlar vermemelisiniz ve karar değişikliğinde bulunmamalısınız, bilinçli davranmalısınız. Abartılı düşünmemeli, sabırsız olmamalısınız. Yukarıdaki konularda çok önemli bir gelişmeyle karşılaştınız ve karar vermek için süre ne yazık ki az ve şöyle bir düşündüğünüzde bir daha böyle bir fırsatın önünüze çıkması neredeyse imkansız. O zaman yapmanız gereken dikkatli incelemek, analiz etmektir. Görünenlerle yetinmeden, her şeyi detaylı bir şekilde ele alarak, tek bir açık nokta bırakmadan veya tek bir parça eksik kalmadan hareket etmekte yarar var. Rutin işlerinizi, hayatınızı, görevlerinizi yapmanızda sakınca yok. Bu süreçte, her meseleyi kendi içinizde ele alarak, durumunuzu gözden geçirebilirsiniz. Daha önce verilmiş bir kararı tekrar ele alabilirsiniz.

16 Kasım saat:13:51-2 Aralık saat:20:01 tarihleri arasında Venüs, burcunuz üzerinde ilerleyecek. Bu tabii ki gayet olumlu, keyifli ve özlenen dönemdir. İhtiyacımız olan huzuru, uyumu, seçkinliği ve arzularımızı tatmin edici gelişmeleri beraberinde müjdeliyor. Her yıl olduğu gibi, Venüs burcumuzda ilerlediğinde, hayatı güzel yönleriyle görmek, yaşamak isteriz. Bu enerji etkili olmaya başladığı andan itibaren, günlük aktivitemizde onun parlak ve güçlü ışığını üzerimizde hissederiz. İlişkilerimizde nezaket, çevremizde uyumluluk, fiziksel görüntümüzde güzellik oluşur. Sorunlarımızı mantıklı bir şekilde ve tabii ki kendimizi merkezde görerek çözebilmemiz kolaylaşır. Ancak uzlaşmaya da bir o kadar açık oluruz. Bizi güzel görmelerini, değerli bulmalarını isteriz. Göz önünde olmaktan hoşlanırız. Dengemizi bozabilecek kişi ve olaylardan otomatik olarak uzaklaşırız. Sanki bir kalkan bizi tuhaflıklardan koruyor gibidir. Bize yarar sağlayan ilişkilere yöneliriz.

17 Kasım saat:04:33-1 Aralık saat:14:12 tarihleri arasında Yay burcunda gerileyecek Merkür: Kardeş ve yakın akrabalarla alakalı her türlü mesele, yeni bir çevreye taşınma veya yerleşim yerinizle alakalı konular, yolculuklar, eğitimle alakalı her türlü konu, belge, raporların düzenlenmesi, ehliyet ve ruhsat alımı, araba alım satımı, ticaret, bilgi işlem(bilgisayar güvenliği)yazışmalar, iş girişimi, pasaport ve vize işlemleri, komşuluk ilişkileri, bir şeyin teslim alınması, nakliye, her türlü iletişim, bir araya gelinip bir meselenin konuşulması gibi konularda etkilidir. Yorumunuzda söz edilen konularda: Yeni bir karar almamalı, dikkatli olmalısınız. Hedeflerinizi gözden geçirmelisiniz. Durumunuzu risk altına almayınız. Burcunuzun yorumunda belirtilen alanlarda baskılarla, gecikmelerle, tersliklerle karşılaşmanız halinde ani kararlar vermemelisiniz ve karar değişikliğinde bulunmamalısınız, bilinçli davranmalısınız. Abartılı düşünmemeli, sabırsız olmamalısınız. Yukarıdaki konularda çok önemli bir gelişmeyle karşılaştınız ve karar vermek için süre ne yazık ki az ve şöyle bir düşündüğünüzde bir daha böyle bir fırsatın önünüze çıkması neredeyse imkansız. O zaman yapmanız gereken dikkatli incelemek, analiz etmektir. Görünenlerle yetinmeden, her şeyi detaylı bir şekilde ele alarak, tek bir açık nokta bırakmadan veya tek bir parça eksik kalmadan hareket etmekte yarar var. Rutin işlerinizi, hayatınızı, görevlerinizi yapmanızda sakınca yok. Bu süreçte, her meseleyi kendi içinizde ele alarak, durumunuzu gözden geçirebilirsiniz. Daha önce verilmiş bir kararı tekrar ele alabilirsiniz.