12-18 Kasım haftalık burç yorumları

KOÇ Sevgili Koçlar 16 Kasım saat:01:21-1 Ocak 2019 saat:05:20 tarihleri arasında yöneticiniz Mars-Balık burcunda seyredecek. Astrolojik olarak bu konumdaki Mars pek etkili değil. Cesaret yerine kabullenmeyi, sorunlarla mücadele yerine olanı olduğu haliyle görmeyi, ileri atılıp amaca ulaşmak yerine, etrafında dönüp dolaşmayı işaret ediyor. Ancak geri planda yaratıcı tarzda çalışmalarda bulunabilirsiniz. Maddi konularda iyi bir planlama şart. Bilinçli hareket etmelisiniz. Karşınıza bir fırsat çıktığında bunun üzerinde düşünün. Yarar-zarar hesabı yapın. Kısa yoldan veya bilinmedik işlere kalkışmayın. Balık burcundaki Mars süreci geriye çekilme ve çevrenizdeki olaylardan etkilenirlik artabilir. Bu nedenle savaşmak yerine mücadeleden kaçınılması, kendinizi korumak yerine akışa teslim olunması gibi durumlar sıkça yaşanabilir. Bazen de tam tersine plansızca hareket edilebilir. Birilerinin size yardımcı olmasını bekleyebilir, hangi iş için hangi yolu tercih etmeniz gerektiğini saptamanız zor olabilir, rehavete kapılabilirsiniz. Ben bu süreçte bilinçli şekilde hedeflerinizi gözden geçirmenizden yanayım. Çünkü bir amacımız varsa, ona ulaşma yolunda engeller hiçbir zaman insanı yıldırmamalıdır.

Sevgili Koçlar, 16 Kasım 2018-4 Haziran 2020 tarihleri arasında etkili olacak Yengeç-Oğlak düğüm geçişinde, ailenizle ilgilenmek, yuvanızı ayakta tutmak, geleceğinizi güvence altına almak durumundasınız. Bu sizin gelişim yolunuzdur. Kimi Koçlar bir yuva kurarak, aile olmayı öğrenecekler. Bazıları yeni bir yere, eve taşınacaklar. Orada yaşamlarını sürdürecekler. Aileyle problemler sizi biraz zorlayabilir. Dirlik ve düzen yoksa huzur bulmak kolay değildir. Burada sevgi, bağlılık önem taşıyor. Bu varsa, ailenizi bir arada tutmak için mücadele edersiniz. Bu mücadelenin özünde kendi arzunuz, ihtiyaçlarınız da önem taşıyor. Bunları ihmal etmeyiniz. Şöyle ki, aile bir arada dursun da benim ne istediğimin önemi yok diyemezsiniz. Bu zorlamayla olacak şey değil. Bu düğümlerde aileniz kadar kendinize karşı da sorumlusunuz. Siz mutlu olmadığınız bir düzende sürekli bir şeyleri ayakta tutacağım diye kendinizi feda edemezsiniz. Aynı şekilde sürekli kendinizi, ihtiyaçlarınızı önemseyip, başkalarını ihmal edemezsiniz. Her şey dengeli olmalı. Kolay değil biliyorum ama bu düğümlerin etkili olduğu süreç hepsini bir şekilde yerli yerine oturtmanız için sizi geliştirecek.

16 Kasım saat:13:51-2 Aralık saat:20:01 tarihleri arasında Venüs-Terazi burcu seyri başlayacak. İlişkiler anlamında önemli bir geçiştir. Venüs karşıt burcunuzda ilerlese dahi yönettiği bir burçta ve kuvvetli olduğu bir alanda seyrettiği için, faydalı özellikleriyle sizi sarıp sarmalar. Bu süreçte uyum ve güzellik arzunuz yükselir. Hayatın genelinde huzur aranır. İlişkide partnerinizin size karşı anlayışlı ve nazik tavırları, beraberlikte problem varsa da, çözüme kavuşturur. İlişkisi olmayanlar açısından bir partnerde aranan en önemli kriter, ortaklaşa hareket etmeyi bilmesidir. Dönemin nasıl geçeceği öncelikle ilişkinin niteliği veya bir ilişkiden ne beklediğiniz sorusuna cevap bulunmasıyla mümkündür. 17 Kasım saat:04:33-1 Aralık saat:14:12 tarihleri arasında Yay burcunda gerileyecek Merkür: İş, eğitim, özel anlamdaki uzun seyahatleriniz yine iş-eğitim veya evlilik nedeniyle yabancı bir ülkeye yerleşim, yüksek eğitiminiz, akademik kariyeriniz, ithalat ve ihracatla ilgili meseleler, yasa-yargıyla alakalı konular, maceralarınız, gönül ilişkiniz, eşiniz ve akrabalık ilişkileri, spor faaliyetleri, çok iyi tanımadığınız kişilerle olan alışverişler, yayıncılık alanlarında etkilidir. Yorumunuzda söz edilen konularda: Yeni bir karar almamalı, dikkatli olmalısınız. Hedeflerinizi gözden geçirmelisiniz. Yorumda belirtilen alanlarda baskılarla, gecikmelerle, tersliklerle karşılaşmanız halinde ani karar vermemelisiniz ve karar değişikliğinde bulunmamalısınız, bilinçli davranmalısınız. Abartılı düşünmemeli, sabırlı olmalısınız. Yukarıdaki konularda çok önemli bir gelişmeyle karşılaştınız. Böyle bir fırsat bir daha karşınıza çıkmaz. O zaman şartları tekrar gözden geçiriniz. Mümkünse zaman isteyiniz. Geri hareket süresince her meseleyi kendi içinizde ele alarak, durumunuzu gözden geçirebilirsiniz. Daha önce verilmiş bir kararı tekrar ele alabilirsiniz.

BOĞA Sevgili Boğalar 16 Kasım saat:01:21-1 Ocak 2019 saat:05:20 tarihleri arasında etkili olacak Mars-Balık burcu seyri, günlük hayatta işlerinizi, ileriye dönük hedeflerinizi sakin ve ılımlı bir şekilde halletme hedef ve arzunuzdur. Genelde soğukkanlı davranmayı bilen Boğalar bu süreçte meseleleri öyle tartışarak, insanlarla çatışarak halletme yoluna gitmeyeceklerdir. Nasıl düzenleyebilirim, nasıl daha kolay üstesinden gelebilirim, daha az yorularak hedefime nasıl ulaşırım düşüncesi ön planda olacaktır. Yeni bir işe, projeye atılmak için enerjiniz pek yüksek olmasa da, inancınız ve hayalleriniz sizi varmanız gereken yola ulaştıracaktır. Yeter ki, yaptığınızı bilin ve buna inanın. Mars-Balık geçişi ilişki evinizin yöneticisi olarak, partnerinizle ortaklaşa hareket edebilmenizi sağlıyor. Birbirinizi motive edebilirsiniz. Partnerinizin duygusal yönü ve aynı zamanda aktif olmayı bilmesi gerekecek. Sizin de arzunuz bu yönde olacaktır. Bekar Boğalar hem hareketli hem de gerektiğinde ılımlı davranabilecek kişileri tercih ederler. Ancak ben yine de bu süreçte iş ortaklıklarında, ilişkilerde fazla ılımlı davranmak yerine, bilinçli şekilde gözden geçirmelerde bulunmanın daha faydalı olacağını söylemek isterim.

Sevgili Boğalar, 16 Kasım 2018-4 Haziran 2020 tarihleri arasında etkili olacak Yengeç-Oğlak düğüm geçişleri, kadersel dönüşüm ve gelişimlerin işaretçisidir. Sizler bu dönemde tanıdığınız, aşina olduğunuz yakın bildiğiniz kişilere destek olmak, ilgi göstermek ve onlarla ilişkinizi güçlendireceksiniz. Bu kardeşiniz, komşunuz, akrabanız veya aynı çevrede yaşadığınız kişiler olabilir. Bu alanda sorunlar varsa bunlar çözüme kavuşturulmalıdır. Böyle yapmayıp, görmezden gelip, ellere ilgi göstermeye, onlara destek olmaya çalışırsanız doğal olarak sorun yaşarsınız. Tabii ki geçmişten bu yana yakınlarınızla bağınız nasıldı, son zamanlarda bir sorun yaşanıyor mu, bir kırgınlık oluştu mu veya her zaman güçlü müydü? Bunlar olgunlukla, karşılıklı dayanışma ve iyi niyetle çözülür. Eğitim, iş hayatı veya farklı nedenle başka bir yere taşınmış veya taşınmayı düşünen kişiyseniz, bu kararı vermeden önce iyi düşünmelisiniz. İsteklerinizi, fikirlerinizi, planlarınızı yaparken insanlarla kurduğunuz diyalog paylaşım esasına dayanmalı. Siz de düşüncelerinizi ifade edin, başkalarının da etmesini sağlayın. İşiniz, eğitim hayatınız, çevresel faktörler hepsi bir bütün olarak kişisel gelişiminiz adına önem taşıyor. Yeterince bilgi ve donanım sahibi olmak önemli. Eğer siz böyle birisiyseniz, çekimser kalmayınız. Bu dönemde bilgilenme, öğrenme, öğretme, koruyucu aile, kişisel gelişim ve rehberlik, emlak alım satım, otelcilik, yemek işleri, danışmanlık alanlarında kendinizi yetiştirebilir ve başkalarına hizmet verebilirsiniz.

16 Kasım saat:13:51-2 Aralık saat:20:01 tarihleri arasında Terazi burcunda seyrini sürdürecek Venüs, çalışma hayatında rahatlık, seçkinlik, iş ilişkilerinde uyum ve paylaşımı gözeteceğimiz bir dönemi işaret eder. Elimizden geldiğince çevremizdeki insanlara güzellik sunmaya, onları anlamaya ve nazik şekilde davranmaya çalışırız. Ne de olsa iş ortamındaki huzursuzluk bizi de yoracaktır çünkü. Bu süreçte düzenlilik esastır. Temizliğimize önem veririz. Giydiklerimize, yediklerimize dikkat ederiz. Nabza göre şerbet vermeyi biliriz. Adil davranmayı benimseriz. Aynı şekilde bize davranılmasından hoşlanırız. Kişisel anlamda güzelliğimiz veya karizmamız bay ve bayan Boğalar için çok önemlidir. 17 Kasım saat:04:33-1 Aralık saat:14:12 tarihleri arasında Yay burcunda gerileyecek Merkür: Kanuni işler, örgütlenmek, kalıcı değişiklikler, hayat ve sağlık sigortası, gizli işler, bankalarla alakalı kredi girişimleri veya borçlar, yatırımlar, hesap işleri ortak kazançları, evlilikle kanalıyla edinilen maddi gelirler, nafaka, finansal ilişkiler, vergiler, miras davaları, cinsel hayatınızla ilgili konularda düşünmeden yeni bir karar almamalı, dikkatli olmalısınız. Hedeflerinizi gözden geçirmelisiniz. Durumunuzu risk altına almayınız. Burcunuzun yorumunda belirtilen alanlarda baskılarla, gecikmelerle, tersliklerle karşılaşmanız halinde ani kararlar vermemelisiniz ve karar değişikliğinde bulunmamalısınız, bilinçli davranmalısınız. Abartılı düşünmemeli, sabırsız olmamalısınız. Yukarıdaki konularda çok önemli bir gelişmeyle karşılaştınız ve karar vermek için süre ne yazık ki az ve şöyle bir düşündüğünüzde bir daha böyle bir fırsatın önünüze çıkması neredeyse imkansız. O zaman yapmanız gereken dikkatli incelemek, analiz etmektir. Görünenlerle yetinmeden, her şeyi detaylı bir şekilde ele alarak, tek bir açık nokta bırakmadan veya tek bir parça eksik kalmadan hareket etmekte yarar var. Rutin işlerinizi, hayatınızı, görevlerinizi yapmanızda sakınca yok. Bu süreçte, her meseleyi kendi içinizde ele alarak, durumunuzu gözden geçirebilirsiniz. Daha önce verilmiş bir kararı tekrar ele alabilirsiniz.

İKİZLER Sevgili İkizler 16 Kasım saat:01:21-1 Ocak 2019 saat:05:20 tarihleri arasındaki Mars-Balık burcu geçişi, mesleki konularda ve sorumluluklarınızla başa çıkma anlamında, dayanıklılık gücünüzü bir miktar düşürebilir. Hızlı ve aktif hareket etmek isteyen İkizler, bu enerji altında motivasyon sıkıntısı çekebilirler. Duygusal kontrol zayıfladığı için kendini ortaya koymakta zorlananlarınız olabilir. Burada dikkat edilecek husus, hedefleriniz nedir? Hangi yolları izlemektesiniz, şu anki mevcut sorunlarınız neler? Veya ne yaparsanız kendinizi daha başarılı bir şekilde ifade etmeniz kolay olur bunları düşünelim. Şartların bilincinde olacağız. Belki hızla bir şeyleri yerine koymak isterken, yavaşlamak zorunda kalabiliriz. Bunu gözümüzde büyütmeyelim. Önümüze ardımıza, eksiğimize bir bakalım. Bir hevesle atılıp daha sonra pişmanlık duymamak için, karşımıza çıkan teklif veya mevcut işimizle ilgili konularda bilinçli olalım. Sevgili İkizler, 16 Kasım 2018-4 Haziran 2020 tarihleri arasında etkili olacak Yengeç-Oğlak düğüm geçişleri, kendi çabanızla elde edilecek kazançlarınız ile başkalarıyla yürüttüğünüz finansal ilişkileriniz arasındaki dengenin mutlak sağlanması dersi içeriyor. Bu zamanda birilerine güvenip, şuradan şu gelir, buradan bu gelir diyerek hareket edemeyiz. Aynı şekilde birileri destek oluyor diye de, kendimizi çaresiz hissedemeyiz. Esasen önemli olan, güven duygusudur. Bu güveni siz eğer dışarıda arıyorsanız yanlış yaparsınız. Bu süreçte bilgi-tecrübe ve yeteneklerinizi geliştirerek, çabalayarak, sorumluluk alarak para kazanmayı daha fazla önemseyeceksiniz. Kendinize güvendiğinizde ne başkalarının parasına ihtiyacınız olur ne de gereksiz yere tedirgin olursunuz. Sözgelimi bu süreçte muhasebenizi iyi tutmalısınız. Belki eş veya iş ortağı zor durumda kalabilir. Bu durumda size daha fazla yük düşebilir. Yılgınlık göstermeden, ben neler yapabilirim, nasıl bütçemi düzene koyabilirim, harcamalarımı nasıl ayarlayabilirim diye düşünürseniz hakikaten güvence elde edebilirsiniz. Bir de önemli husus, her şey madde değildir, her şey cüzdanımız ve bankadaki hesabımız değildir. Önemli olan insanın kendiyle barışıklığı, bir lokma ekmeğini huzurla kazanması ve kendine yetebilmesidir. Ev-emlak işleri, rehberlik, danışmanlık, önemli kağıtlar, yatırımlar, ailelere dönük hizmetler, alım satım işleri dönemin etkili kazanç alanlarıdır.

16 Kasım saat:13:51-2 Aralık saat:20:01 tarihleri arasında Terazi burcunda ilerleyecek Venüs süresince, öne çıkan en önemli olgu, aşk hayatınızdır. Ayrıca fiziksel ve ruhsal anlamda kaliteye, konfora, uyuma bir hayli önem verirsiniz. Eğer aşkta mutlu iseniz, huzurlusunuzdur. Tam tersi durumda hemen duygusallaşır, şöyle iç dünyanıza çekilerek geçmişi anarsınız. Aşk anlamında yılın güzel enerjilerinden biri olarak Venüs geçişi, şans verir. Sürpriz aşkları işaret eder. İlişkinizi güzelleştirir. Bekar İkizler için, yeni bir tanışmanın göstergesidir. Kendinizi huzurlu, mutlu ve uyumlu şekilde dışa yansıttığınız zamandır. 17 Kasım saat:04:33-1 Aralık saat:14:12 tarihleri arasında etkili olacak Merkür-Yay geri hareketi, ilişkisi sağlam olanlar için, geçmişin gözden geçirilmesi, eğer ufak tefek sorunlar varsa bunların gözden geçirilmesi demektir. İlişkisinde sorunlar bulunan çiftler açısından bu dönemi onarım zamanıdır. Eğer aranızdaki sevgi çoktan tükenmişse, sürekli geçmiş olaylar sürekli kurcalanır. Ama anlaşmak kolay olmaz. Her iki kişi de birbirlerinin yanlışlarını bir koz olarak kullanmaya başlarlar. İlişkisi bu tarihler arasında başlayacak olanlar için, birbirlerini tanımaları, gözlemde bulunmalarında faydalıdır. Hayata nasıl bakmaktalar, nasıl algılamaktalar ve bu ilişkinin yaşamlarındaki yeri ne olabilir, birbirleri hakkında ne düşünmekteler ve bu beraberliği ileriye götürme arzuları var mı gibi birçok soruya cevap arayabilirler. Ancak bütün bunlar tam olarak cevap bulmadan geleceğe dönük yeni bir karar almak, hatta işi aceleye getirerek deyim yerindeyse abartılı düşünerek evlilik, nişan gibi bağlayıcı sözler vermek sakıncalı olabilir. Birbiriniz hakkında öğrendiklerini hazmetmeniz, bir ilişkide ne gibi arayış içindesiniz bunları tespit etmeniz en doğru yöntemdir. Benim de tavsiyem bu yönde hareket etmenizdir.

YENGEÇ Sevgili Yengeçler 16 Kasım saat:01:21-1 Ocak 2019 saat:05:20 tarihleri arasında Balık burcunda ilerleyecek aşk evinizin yöneticisi Mars, yeni tanışmaları, ruhsal karşılaşmaları işaret ettiği gibi sevdiklerinize düşkünlük, hayatı olumlu tarafından ele alarak hedefe varma yönünde etkilidir. Gerek özel gerekse genel ilişkilerde fedakarlık ve özverili tavırlar ön plandadır. Mücadele ruhunuz belki çok etkin olmayabilir. Savaşmak yerine, olanı olduğu haliyle kabullenmeyi tercih edebilirsiniz. Öfkelenseniz bile bunu içinize atmayı veya problemleri çözmek yerine erteleyebilirsiniz. Uzak akrabalarınız, gurbet, özlem, inanç, sevgi, bağlılık gibi kavramlar sizin için gayet kıymetli hale gelir. Ben derim ki, ticarette, parasal konularda, girişimlerde gerçekçi olalım. Eğer bir durum veya ilişki sizi yoruyorsa sorunların üstünü kapatmayalım Sevgili Yengeçler, 16 Kasım 2018-4 Haziran 2020 tarihleri arasında etkili olacak Yengeç-Oğlak düğüm geçişleri, Güneş ve Ay tutulmalarının da etkili olduğu alanlar nedeniyle tabii kadersel bir öneme sahip. İnsana sorumluluk yüklüyor ve zorluklarla mücadeleyi öğreterek geliştiriyor. Bu dersi almayan kimse yoktur. Sizler için bu süreç çok daha önemli. Çünkü Kuzey düğümün gelişim dersi, en fazla sizi ilgilendirecek. Kişisel ve ilişki hayatınızı dengeye kavuşturmanız gerekiyor. Başkalarına göre kendinizi tanımlama, ihtiyaçlarınızı belirleme yanlış olur. Onlar mutluysa, güvendeyse bende huzur bulurum diyen bir kişiyseniz kendinizi ihmal ediyorsunuz demektir. Siz kendinizi ne kadar tanıyorsunuz ve sizin kendinizle birey olarak barışıklığınız nedir? Bunlar çok önemli. Tabii ki sadece kendini merkeze alıp, ilişkisini önemsemiyorsanız o da yanlış olur. Başkalarına yardımcı olayım, onları yol göstereyim, destek olayım, aman beni sevsinler diyemeyiz. O zaman siz partneriniz, iş ortağınız veya diğerlerinin sürekli size yüklediği sorumluluklar altında ezilirsiniz. Siz de isteyin, siz de duygularınızdan bahsedin, siz de ihtiyaçlarınızı belirleyin. Ayrıca eşe, iş ortağına veya diğerlerine göre kararlarınızı verirseniz, kendinize ait neyin sahibi olabilirsiniz? Kimseyi kontrol edemeyiz, bizi de edemezler. Sorumluluklar, güven, yoldaşlık, rehberlik, dayanışma önemlidir. Zor günlerde birbirinize destek olmak hem kendimiz hem ilişkimiz hem de dış dünya ile olan her türlü bağlantımızda kıymet taşır. Bunu yapmayan kişilerle aranızda sorun yaşanabilir. Dikkatli olun. Özgüven duygunuzu önce kendi içinizde oluşturun. Siz kendinize önem verirseniz, başkaları da üstüne düşen sorumluluğu almayı öğrenir. Kendine önem vermeyeni, kimse önemsemez. Bunu unutmayalım.

16 Kasım saat:13:51-2 Aralık saat:20:01 tarihleri arasında, yuvanız, ailevi konular, dostluklar, sosyal yaşam ve ilişkiler anlamında etkili olacak Venüs-Terazi burcu geçişi hoş ve ılımlı bir dönemin işaretçisidir. Ev hayatınızı güzelleştirir, konfor duygunuzu yükseltir, güzel bir yerde yaşamak arzunuzu yüceltir. Aile içindeki ilişkilerin düzelmesini sağlayıcıdır. Bir ev satın almayı düşünenlerin bu dönemde mutlaka mali açıdan durumlarını gözden geçirmelerinde yarar vardır. 17 Kasım saat:04:33-1 Aralık saat:14:12 tarihleri arasında etkili olacak Merkür geri hareketi, çalışma hayatınızla ilgili meseleler, çalışma yöntemleriniz, iş ve iş ortamınızla alakalı konularda değişime gitmek, staj ve kurs kararı, evcil hayvan alımı, acil olmayan operasyonlar, konusunda deneyim sahibi olmayan kişilerle bir işe kalkışmak, iş kurmak, acil bir operasyonu ertelemek, bilmediğiniz usullerde tedavi olmak, tedaviniz devam ederken vazgeçmek, diyetinizi sona erdirmek, işçi alımı ve işten çıkarmalar, toplumsal hizmetler, sigortasız çalışmak gibi konularda aşağıdaki paragraftaki uyarıları gözden geçirmekte yarar var. Acil bir durum söz konusu olursa geri hareket dönemindeyiz diye ihmal etmeyiniz. Mutlaka doktorunuza danışınız. Doğum yapacağınız hastaneyi, doktorunuzu mutlaka tetkik ediniz. Yorumunuzda söz edilen konularda: Yeni bir karar almamalı, dikkatli olmalısınız. Hedeflerinizi gözden geçirmelisiniz. Durumunuzu risk altına almayınız. Burcunuzun yorumunda belirtilen alanlarda baskılarla, gecikmelerle, tersliklerle karşılaşmanız halinde ani kararlar vermemelisiniz ve karar değişikliğinde bulunmamalısınız, bilinçli davranmalısınız. Abartılı düşünmemeli, sabırsız olmamalısınız. Yukarıdaki konularda çok önemli bir gelişmeyle karşılaştınız ve karar vermek için süre ne yazık ki az ve şöyle bir düşündüğünüzde bir daha böyle bir fırsatın önünüze çıkması neredeyse imkansız. O zaman yapmanız gereken dikkatli incelemek, analiz etmektir. Görünenlerle yetinmeden, her şeyi detaylı bir şekilde ele alarak, tek bir açık nokta bırakmadan veya tek bir parça eksik kalmadan hareket etmekte yarar var. Rutin işlerinizi, hayatınızı, görevlerinizi yapmanızda sakınca yok. Bu süreçte, her meseleyi kendi içinizde ele alarak, durumunuzu gözden geçirebilirsiniz. Daha önce verilmiş bir kararı tekrar ele alabilirsiniz

ASLAN Sevgili Aslanlar 16 Kasım saat:01:21-1 Ocak 2019 saat:05:20 tarihleri arasında Balık burcunda seyrini sürdürecek Mars, genel ifadesi gereği, yapmak istediklerinizi, hedeflerinizi veya içinde bulunduğunuz durumu başkalarına bağımlı şekilde çözmek yerine, kendinize güvenerek halletmeniz gereken zaman dilimidir. Yatırımlarınızda, ilişkilerinizde, parasal alışverişlerde, mutlaka dikkatli olmak, dağılmamak ve iyi niyetinizin sınırlarını bilmek lazımdır. Eğer arkanızda güçlü bir ortağınız, aileniz veya karşılıksız bir şekilde size yardım edecek bir insanınız varsa ve siz de bu yardımlaşmaya açıksanız, bu süreci kolaylıkla geçirirsiniz. Ancak Aslanın gururunu biliyoruz. Buna fazla izin vermeyecektir. Benim tavsiyem bu seyir süresince gerçekçi bir şekilde hedeflerinizi gözden geçirmenizdir. İhtiyaçlarınızı karşılamada bütçenize göre hareket etmek faydalı bir yoldur. Hesabınızı bilmenizde, gereksiz alışverişlerden kaçınmanızda, kredi kartlarınıza, ödemelerinize dikkat etmenizde yarar var. Sevgili Aslanlar, 16 Kasım 2018-4 Haziran 2020 tarihleri arasında etkili olacak Yengeç-Oğlak düğüm geçişlerinde, psikolojik ve bedensel sağlığımıza özen göstermek durumundayız. Hayat bir takım zorlukları, sorumlulukları karşımıza çıkartabilir. Sürekli bunları yükleneceğim derken, kendinizi ihmal edebilirsiniz. Bu bedeninize ve ruhunuza zarar verir. Tabii ki işimizi gücümüzü üstümüze düşenleri yapacağız. Bundan kaçamayız. Planlı, programlı yaşamamız gerekebilir. Bir şeyler bizi belli bir görev ve sorumlulukla baskı altına alabilir. Fakat biz kendimize önem vermeliyiz. Bizim de ihtiyaçlarımız var, bizim de beklentilerimiz var. Sadece dışarıya kulak verip, kendi iç sesimizi bastırır, duymazdan gelirsek, bunun ne diğerlerine ne bize faydası olmaz. Mesleki açıdan bir rehber, danışman, ev ve aileyle ilgili konularda uğraşan uzman olabilirsiniz. Böyle bir mesleği de seçebilirsiniz. Böyle durumda bile, kendinize önem vermelisiniz ki, insanlara yardımınız mümkün olsun. Bir de önemli nokta, bu süreçte, işimizi, ailemizi veya günlük yaşamda birilerini yönetemeyiz. Aman beni sevsinler diye sürekli sorumluluk alamayız. Her şeyden kendimizi sorumlu hissedemeyiz. Olur insanız, başarısız da olabiliriz. Belki de hiç istemediğimiz bir işi yapıyoruz. O zaman asıl istediğimiz bir işi yapmalıyız. O zaman yaptığımızdan zevk alırız, doyuma ulaşırız. Kaygılarınızı içinize atmayınız. Bu sizi zayıf düşürür. Yeri geldiğinde paylaşın. Rahatlarsınız.

16 Kasım saat:13:51-2 Aralık saat:20:01 tarihleri arasında Venüs-Terazi burcunda ilerleyecek. Sosyal ilişkilerin canlanmasını, güzellik ve seçkinlik olgularının yükselişini sağlar. İnsanlarla uyumlu ve hoş bağlantılarda bulunuruz. Kısa bir seyahat, sevdiklerimizle beraber olmak için, bu dönemi tercih etmenizde yarar var. Hem gittiğiniz yerden hem birlikte olduğunuz kişilerden memnun kalırsınız. Venüs burcunuzla uyumlu bir görünüm yapacağı için, fiziksel ve ruhsal anlamda sizi ışıklandırır. Bu geçişin, mesleki konularda da etkisi çok önemlidir. Eğer işinizde başarı, huzur ve rahatlık hissediyorsanız bu dönemde verimli bir şekilde çalışabilirsiniz. İş girişimi düşünüyorsanız hem yeteneklerinize göre hem de maddi açıdan doyurucu olmasına önem vereceksiniz. 17 Kasım saat:04:33-1 Aralık saat:14:12 tarihleri arasında Yay burcunda gerileyecek Merkür: Aşk ve flört ilişkileri, çocuklarınızla alakalı konular, spor faaliyetleri, borsa, spekülasyon, şans oyunları, cinsel yaşam, yeni bir aşka adım atmak veya ayrılık kararı, maceraya atılmak, çocuk sahibi olmaya karar vermek, kürtaj kararı, mahkemeler, yasal konularda etkilidir. Yorumunuzda söz edilen konularda: Yeni bir karar almamalı, dikkatli olmalısınız. Hedeflerinizi gözden geçirmelisiniz. Durumunuzu risk altına almayınız. Burcunuzun yorumunda belirtilen alanlarda baskılarla, gecikmelerle, tersliklerle karşılaşmanız halinde ani kararlar vermemelisiniz ve karar değişikliğinde bulunmamalısınız, bilinçli davranmalısınız. Abartılı düşünmemeli, sabırsız olmamalısınız. Yukarıdaki konularda çok önemli bir gelişmeyle karşılaştınız ve karar vermek için süre ne yazık ki az ve şöyle bir düşündüğünüzde bir daha böyle bir fırsatın önünüze çıkması neredeyse imkansız. O zaman yapmanız gereken dikkatli incelemek, analiz etmektir. Görünenlerle yetinmeden, her şeyi detaylı bir şekilde ele alarak, tek bir açık nokta bırakmadan veya tek bir parça eksik kalmadan hareket etmekte yarar var. Rutin işlerinizi, hayatınızı, görevlerinizi yapmanızda sakınca yok. Bu süreçte, her meseleyi kendi içinizde ele alarak, durumunuzu gözden geçirebilirsiniz. Daha önce verilmiş bir kararı tekrar ele alabilirsiniz.

BAŞAK Sevgili Başaklar 16 Kasım saat:01:21-1 Ocak 2019 saat:05:20 tarihleri arasında Balık burcunda ilerleyecek Mars, ilişkilerde 26 Şubat tarihine kadar dikkatli olmamızı, olan bitene gerçekçi bir şekilde bakmamızı gerektirir. İlişkinizin niteliği, birlikte olduğunuz veya olacağınız kişinin karakter yapısı, beraberliğe bakış şekli konusunda gerçekçi olmalıyız. Karşınızdaki kişi nasıl biri, bu ilişkide neler yanlış gitmekte veya yaşadığımız birliktelik hayallerimize uygun mu bunları ele alalım. Fedakarlık, bağımlılık, kendinizi düşünmeme, hayale kapılma, gerçekçi olmama gibi durumlardan kaçınalım. Mars-Balık geçişinde partnerin, pasif davranması, kolay etkilenirliği, güven duymamızı sağlayacak davranış ve kararlardan uzak duruşu bizi yorabilir. İlişkinin niteliği ve gidişine göre, bu duruma katlananlar olabilir. Çünkü onlar zaten partnerlerini iyi tanırlar. Ona göre dönemi geçirirler. Ancak problemli bir ilişkiniz varsa veya yeni tanışmışsanız ben derim ki, beraberliğimizi bilinçli şekilde gözden geçirelim.

Sevgili Başaklar, 16 Kasım 2018-4 Haziran 2020 tarihleri arasında etkili olacak Yengeç-Oğlak düğüm geçişlerinde, sosyal ilişkiler, gelecek beklentiniz, güven arzunuz, idealleriniz son derece önemli olacak. Başkalarına rehberlik, danışmanlık yaparak, onlarla güçlü ilişkiler kurarak kendi hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Tabii ki aşk, eğlence, çocuklar, kendinize ait bir dünya önemlidir. Fakat şimdi sizinle bir arada olmak, değerli bilginiz, tecrübenizden yararlanmak, ortaklaşa bir şeyleri başarmak isteyen kişiler olacak. Belki çocuğunuz büyüdü, şimdi tekrar sosyal yaşama, amacınıza dönük çalışmalara katılmanız gerekecek. Çocuğunuz küçükse, hem onun hem de kendiniz için yeni bir düzen kurabilirsiniz. Belki de aşk sizin için bir güven duygusuydu. Şimdi başka insanlarla deneyim yaşayarak birlik ve bütünlük hissini tadacaksınız. Tabii ki sevdiklerinizi de ihmal etmeyeceksiniz. Ancak hem dışarıyla hem içeriyle uyum içinde olmalısınız. Çocuklara, ailelere yönelik işler yapabilirsiniz. Emlak ev alım satım gibi, sosyal gruplarla ilişki, kitlelere yol ve rehberlik edebilirsiniz. Sadece kendi dünyanızda değil, başkalarının hayatında önemlisiniz. Gerektiğinde risk almalı ancak olayları akışına göre değerlendirmeyi, şartlara göre kontrollü olmayı da bilmelisiniz. Hayat sizi dışarıya çağırıyor. Bu sese kulak vermek lazım.

16 Kasım saat:13:51-2 Aralık saat:20:01 tarihleri arasında etkili olacak Venüs Terazi burcu geçişinde, ilişkilerimizde maddi ve manevi anlamda seçkinliğe önem veririz. Partnerimizin durumuna bir bakarız. Olanaklarını da göz önüne alırız. Parasal anlamda kazanç konuları başta olmak üzere, maddi ve manevi anlamda kaliteli yaşamak arzunuzun da göstergesidir. Kişi böyle bir dönemde, uyum, huzur, seçkinlik ilkesi çerçevesinde ilişkiler kurmak ister. Bu ilişkiler hem kazandırıcı olmalı hem de gönlünüzü hoşnut etmelidir. Girdiğimiz ortamların, birlikte olduğumuz insanların nazik, paylaşımcı kişiler olmasına dikkat ederiz. 17 Kasım saat:04:33-1 Aralık saat:14:12 tarihleri arasında Yay burcunda gerileyecek Merkür: Yerleşim yerinin değişimi-kiralama-satın alma işleri, ailevi meseleler, birlikte yaşama kararı, bir ülkeye veya şehre yerleşmek(göç etmek) miras davaları, ailevi ilişkiler, ev-emlak-toprakla alakalı hukuki konular, konaklama, yolculuklar, bir davanın takibi, aile büyükleriyle alakalı konular, çocuklarla ilgili mevzularda etkilidir. Yorumunuzda söz edilen konularda: Yeni bir karar almamalı, dikkatli olmalısınız. Hedeflerinizi gözden geçirmelisiniz. Durumunuzu risk altına almayınız. Burcunuzun yorumunda belirtilen alanlarda baskılarla, gecikmelerle, tersliklerle karşılaşmanız halinde ani kararlar vermemelisiniz ve karar değişikliğinde bulunmamalısınız, bilinçli davranmalısınız. Abartılı düşünmemeli, sabırsız olmamalısınız. Yukarıdaki konularda çok önemli bir gelişmeyle karşılaştınız ve karar vermek için süre ne yazık ki az ve şöyle bir düşündüğünüzde bir daha böyle bir fırsatın önünüze çıkması neredeyse imkansız. O zaman yapmanız gereken dikkatli incelemek, analiz etmektir. Görünenlerle yetinmeden, her şeyi detaylı bir şekilde ele alarak, tek bir açık nokta bırakmadan veya tek bir parça eksik kalmadan hareket etmekte yarar var. Rutin işlerinizi, hayatınızı, görevlerinizi yapmanızda sakınca yok. Bu süreçte, her meseleyi kendi içinizde ele alarak, durumunuzu gözden geçirebilirsiniz. Daha önce verilmiş bir kararı tekrar ele alabilirsiniz.

TERAZİ Sevgili Teraziler 16 Kasım saat:01:21-1 Ocak 2019 saat:05:20 tarihleri arasında etkili Mars-Balık burcu geçişi, mücadele gücümüzü yavaşlatıcı ve kararlılık gücümüzü azaltıcı olsa da, biz hedefimize varmak için gerçekçi olmamız, akıllı davranmamız gerektiğini bilelim. Hangi durumda olursak olalım, bu süreçte işimizde ustalaşmaya çalışalım. Daha üst noktalara gelmek için bilgilenmeye önem verelim. Sosyal haklarımızın farkında olalım. Eğer kendimizden eminsek, bunu duruşumuzla, bilgi ve tecrübemizle ortaya koymaya çalışalım. Sağlığımıza özen gösterelim. Bilmediğimiz ilaçları kullanmayalım. Rahatlatıcı, sakinleştirici ancak zararlı ve bağımlılık yaratıcı alışkanlıklara karşı dikkatli olalım. Zaman zaman çalışmak, girişimde bulunmak veya işlerimizi hızlıca halletmek kolay olmayabilir. Sevgili Teraziler, 16 Kasım 2018-4 Haziran 2020 tarihleri arasında Yengeç-Oğlak burç düzleminde etkili olacak Düğüm geçişleri, gerek aile yaşamı ve gerekse iş hayatımızla ilgili konularda dengenin kurulması adına önem taşıyor. Hayat size evde, ailede sorumluluklar yükleyebilir. Siz de dört duvarınızda bunları yerli yerine koyayım diye kendinizi hırpalarsanız kader buna izin vermez. Siz artık dışarıyla bağlantınızı güçlendirmelisiniz. Kabuğunuzdan çıkıp hayata katılmalısınız. Güven olarak gördüğünüz aile, ev, yatırımlar tabii ki önemlidir. Fakat çalışmanız, mücadele etmeniz lazım. Bir büyüğünüz size yük olabilir, eşiniz kendi istekleri doğrultusunda sizi yönlendirmeye kalkabilir, oturduğunuz yerde, nefes aldığınız ülkede sorunlar olabilir. Bunları halletmek için bilinçli planlamaya ihtiyaç var. Sizin özgüven duygunuz, kendi sınırlarınız içinde kalmak olmamalıdır. Kendinizi bu kadar hafife almayınız. O bilgi ve tecrübelere ihtiyacı olan kim bilir kaç insan var. Öyle gelişmeler yaşanır ki, mecburen işinize, gücünüze daha fazla sarılmanız gerekir. Bu da dışarısıyla bağlantı kurmak demektir. Satürn-Oğlak burcu seyri kendi içinde zaten yapılandırma dönemidir. Ay düğümleri geçişi de, duygusal güvenlik alanımızı belirlemektir. Ciddiyet kadar gönlümüzün rehberliği de kıymet taşıyor. Takıntıları boş verin. Ne olacağım, ya bir şey olursa diye kendi içinize gömülmek yerine, fırsatları değerlendirmek için gözünüzü kulağınızı iyi açın.

16 Kasım saat:13:51-2 Aralık saat:20:01 tarihleri arasında Venüs, burcunuz üzerinde ilerleyecek. Bu tabii ki gayet olumlu, keyifli ve özlenen dönemdir. İhtiyacımız olan huzuru, uyumu, seçkinliği ve arzularımızı tatmin edici gelişmeleri beraberinde müjdeliyor. Her yıl olduğu gibi, Venüs burcumuzda ilerlediğinde, hayatı güzel yönleriyle görmek, yaşamak isteriz. Bu enerji etkili olmaya başladığı andan itibaren, günlük aktivitemizde onun parlak ve güçlü ışığını üzerimizde hissederiz. İlişkilerimizde nezaket, çevremizde uyumluluk, fiziksel görüntümüzde güzellik oluşur. Sorunlarımızı mantıklı bir şekilde ve tabii ki kendimizi merkezde görerek çözebilmemiz kolaylaşır. Ancak uzlaşmaya da bir o kadar açık oluruz. Bizi güzel görmelerini, değerli bulmalarını isteriz. Göz önünde olmaktan hoşlanırız. Dengemizi bozabilecek kişi ve olaylardan otomatik olarak uzaklaşırız. Sanki bir kalkan bizi tuhaflıklardan koruyor gibidir. Bize yarar sağlayan ilişkilere yöneliriz. 17 Kasım saat:04:33-1 Aralık saat:14:12 tarihleri arasında Yay burcunda gerileyecek Merkür: Kardeş ve yakın akrabalarla alakalı her türlü mesele, yeni bir çevreye taşınma veya yerleşim yerinizle alakalı konular, yolculuklar, eğitimle alakalı her türlü konu, belge, raporların düzenlenmesi, ehliyet ve ruhsat alımı, araba alım satımı, ticaret, bilgi işlem(bilgisayar güvenliği)yazışmalar, iş girişimi, pasaport ve vize işlemleri, komşuluk ilişkileri, bir şeyin teslim alınması, nakliye, her türlü iletişim, bir araya gelinip bir meselenin konuşulması gibi konularda etkilidir. Yorumunuzda söz edilen konularda: Yeni bir karar almamalı, dikkatli olmalısınız. Hedeflerinizi gözden geçirmelisiniz. Durumunuzu risk altına almayınız. Burcunuzun yorumunda belirtilen alanlarda baskılarla, gecikmelerle, tersliklerle karşılaşmanız halinde ani kararlar vermemelisiniz ve karar değişikliğinde bulunmamalısınız, bilinçli davranmalısınız. Abartılı düşünmemeli, sabırsız olmamalısınız. Yukarıdaki konularda çok önemli bir gelişmeyle karşılaştınız ve karar vermek için süre ne yazık ki az ve şöyle bir düşündüğünüzde bir daha böyle bir fırsatın önünüze çıkması neredeyse imkansız. O zaman yapmanız gereken dikkatli incelemek, analiz etmektir. Görünenlerle yetinmeden, her şeyi detaylı bir şekilde ele alarak, tek bir açık nokta bırakmadan veya tek bir parça eksik kalmadan hareket etmekte yarar var. Rutin işlerinizi, hayatınızı, görevlerinizi yapmanızda sakınca yok. Bu süreçte, her meseleyi kendi içinizde ele alarak, durumunuzu gözden geçirebilirsiniz. Daha önce verilmiş bir kararı tekrar ele alabilirsiniz.

AKREP Sevgili Akrepler 16 Kasım saat:01:21-1 Ocak 2019 saat:05:20 tarihleri arasında Balık burcunda ilerleyecek Mars, aşkta kavga, tartışma, mücadele etme, problem çekme gibi hallerden uzak duracağımızın göstergesidir. Karşınıza çıkacak kişi veya hayatınızda olan insan sizi fazla zorlamamalı, hatta tam tersine size huzur vermeye çalışmalı diye düşünürsünüz. Uzlaşmaya niyetiniz yok. İdare etmek, zaman vermek, anlayış göstermek zorunda değilim diye kestirip atabilirsiniz. Ancak bir yandan da aşıksanız, geri adım atmaya da her an hazır gibisinizdir. Genel anlamıyla döneme baktığımızda, kendimizi suyun üstünde sakince, bazen taşların etrafından süzülerek akışa göre yol alan bir yaprağa benzetebiliriz. Tüm isteğimiz hayal kırıklıklardan uzak, sorunlardan olabildiğince kaçarak kendimize bir dünya yaratmaktır. İdeallerimize ulaşmak istiyoruz ama mücadele gerekiyorsa beklemeye razı gibiyiz. Sevgili Akrepler, 16 Kasım 2018-4 Haziran 2020 tarihleri arasında Yengeç-Oğlak burç düzleminde etkili olacak Düğüm geçişleri, fikirlerimizi geliştirmede, eğitim ve iş seçeneklerimizi belirlemede, kendimize bir yuva kurmada, inançla, azimle hedefimize ulaşmada bize hayatı öğretiyor. Gelişmeler bizi farklı yerlere, ülkülere, görüşlere sahip olmaya, bildiklerinizi insanlara ifade etmeye, dar kalıplardan çıkış gelişmeye, büyümeye çağırıyor. Bu süreçte uzmanlık alanınız belirlenecek. Eğitiminiz ona göre olacak. Yakın çevrenizden ziyade, daha uzaklara gitmeyi, oralarda yurt edinmeyi isteyeceksiniz. İstemenizi sağlayan fırsatlar karşınıza çıkacak. Tabii ki aşina olduğunuz yerden uzak durmayacaksınız. Bir ayağınız yine burada olacak. Sadece bir görmek, anlamak, keşfetmek, başkalarına da yol göstermek vaktidir. Dışa açılın. Yerler görün, bilginizi geliştirin, uzmanlaşın. Bunlar şıp diye olmayacak. Yeri gelecek zorlanacaksınız. Gittiğiniz yerde koşullar ağır gelecek. Ama azimli olursanız başaracaksınız. Ufkunuz genişleyecek. Kalıpların içinden çıkın. Siz ne kadar buna açık olursanız, sorumluluklar da o kadar hafif gelir. Dünyada neler oluyor, ülkenizi temsil edin, başka ülkelerin adet, örf ve geleneklerini öğrenin. Aradaki farkı görün. Yolculuklar yapın, trendleri takip edin. Tez hazırlayın, master yapın. Daha yükseği hedefleyin. Hakkınız için yasal veya hangi anlamda olursa olsun savaşın. Birileri beğenmezmiş, kabul edemezmiş değil, doğru yolda iseniz asla pes etmeyin.

16 Kasım saat:13:51-2 Aralık saat:20:01 tarihleri arasında Venüs-Terazi burcu seyri başlayacak. Bu süre içinde, ilişkimizi gözden geçireceğiz. Hayatımızı, sorunlarımızı, arzularımızı, isteklerimizi ve isteyip de henüz ulaşamadıklarımızı gözden geçireceğiz. Kendimize göre düşüneceğiz, durumları ele alacağız ve problemlerimizle yüzleşeceğiz. Bize göre bir ilişkide olması gerekenleri, seçimlerimizi, devam eden beraberliğimizi ele alacağız. Her anlamda hem dünü hem bugünkü durumu ele alacağız ve dengeli ve sağlıklı bir paylaşım için biz de elimizden geleni yapacağız. 17 Kasım saat:04:33-1 Aralık saat:14:12 tarihleri arasında Yay burcunda gerileyecek Merkür: Parasal kazançlar, bağlantılar, girişimler ve işlerle alakalı konular, yatırım, ticaret ve hukukla alakalı konular ve parasal meseleler, sözleşme, kira kontratları, veraset davaları, para kazanmak amaçlı yapılan yolculuklar, eşinizin veya sizin bir akrabanızla alakalı maddi konular, taşınmaz mallar, eğitim giderleri, menkul değerler, borsa işleri, bir ürünün pazarlanması, para kazanmak amaçlı çalışmalar, gelir artışı, vergilerle ilgili konularda etkilidir. Yorumunuzda söz edilen konularda: Yeni bir karar almamalı, dikkatli olmalısınız. Hedeflerinizi gözden geçirmelisiniz. Durumunuzu risk altına almayınız. Burcunuzun yorumunda belirtilen alanlarda baskılarla, gecikmelerle, tersliklerle karşılaşmanız halinde ani kararlar vermemelisiniz ve karar değişikliğinde bulunmamalısınız, bilinçli davranmalısınız. Abartılı düşünmemeli, sabırsız olmamalısınız. Yukarıdaki konularda çok önemli bir gelişmeyle karşılaştınız ve karar vermek için süre ne yazık ki az ve şöyle bir düşündüğünüzde bir daha böyle bir fırsatın önünüze çıkması neredeyse imkansız. O zaman yapmanız gereken dikkatli incelemek, analiz etmektir. Görünenlerle yetinmeden, her şeyi detaylı bir şekilde ele alarak, tek bir açık nokta bırakmadan veya tek bir parça eksik kalmadan hareket etmekte yarar var. Rutin işlerinizi, hayatınızı, görevlerinizi yapmanızda sakınca yok. Bu süreçte, her meseleyi kendi içinizde ele alarak, durumunuzu gözden geçirebilirsiniz. Daha önce verilmiş bir kararı tekrar ele alabilirsiniz.

YAY Sevgili Yaylar 16 Kasım saat:01:21-1 Ocak 2019 saat:05:20 tarihleri arasında Balık burcunda seyredecek Mars, aile içi ilişkiler ve özel hayatınızla ilgili konularda sakin ve uyumlu, çatışmak yerine anlaşmaya gönüllü olduğunuz bir zaman dilimidir. Bilinçaltınızda veya kişisel derinliklerinizde huzur duygusu bir hayli önem kazanır. Mahremiyetinize verdiğiniz önem belirgin bir şekilde ortaya çıkar. Olumsuz hiçbir şeye tahammülünüz yoktur. Kimi zaman bu yüzden değişken tavırlar sergileyebilirsiniz. Ev alanı içindeki huzurunuzu kimsenin bozmasını istemezsiniz. Özellikle Bayan Yaylar eşlerinden kendilerine karşı daha anlayışlı davranmalarını beklerler. Eğer hayata tutunmayı, inanmayı ve ne olursa olsun her türlü engeli aşabileceğinize inanıyorsanız bu dönemi rahat geçirirsiniz. Yuvanızda kendinizi iyi hissedersiniz. Romantik paylaşımlar, fedakarlıklar, özveri bu enerjinin yansımaları arasında yer alır. Öyle savaşçı insanlar gibi olmazsınız. Her şeye atlayayım, halledeyim demezsiniz. Çünkü yanılmaktan, başarısız olmaktan kaçınırsınız.

Sevgili Yaylar, 16 Kasım 2018-4 Haziran 2020 tarihleri arasında Ay düğümleri Yengeç-Oğlak burç düzleminde etkili olacak. Maddi-manevi anlamda başkalarının bize sundukları ile bizim başkalarından beklentilerimiz yönünde etkili olacak. Al gülüm ver gülüm hesapları yapılacak. Ancak bu hesap tek taraflı olmamalı. Siz, bankalardan sürekli kredi çekerek, ondan bundan borç alarak, sırtınızı birilerine dayayarak, nereden ne gelir diye düşünerek hareket ederseniz, başkaları da bunu size yapabilir. Tam tersi durum da yanlıştır. Sürekli siz eşinize, iş yaptığınız kişilere veya başkalarına destek olacaksınız ve maddi açıdan hiçbir beklentiniz olmayacak. Böyle de olmaz. İşte düğüm geçişlerinde öğrenilecek ders, almak kadar vermeyi, vermek kadar almayı da bilmektir. Hem kendi paranızı kazanmak, ona sahip çıkmak, bütçenizi ayarlamak hem de diğer yollarla gelen, gelecek olanları uygun yatırımlarda değerlendirmektir. Birileri destek olabilir size. Bir yerden para gelebilir. Ev, iş veya farklı bir alanda kullanabilirsiniz. Borçlarınızı ödeyebilir, size uygun bir kredi, miras veya aileden kalan bir mal mülkten payınıza düşeni alabilirsiniz. Dikkat edeceğiniz nokta, geleni tutmak, sorumluluk sahibi kişi gibi davranmak, har vurup harman savurmamaktır.

16 Kasım saat:13:51-2 Aralık saat:20:01 tarihleri arasında Venüs-Terazi burcu seyri başlayacak. Bu dönem, gerek sosyal ilişkilerin canlanması gerek hedefimize göre bir yolun belirlenmesi gerekse çalışma hayatımızla ilgili meseleler üzerinde tespitte bulunulması yönünde önem taşıyor. Venüs Terazide yönetici ve burcunuzla uyumlu bir görünüm yapacağı için gayet olumludur. Yılın faydalı enerji geçişlerinden biridir. Bu sayede ilişkilerimiz güçlenir, yeni sürpriz tanışmalar gündeme gelir. 17 Kasım saat:04:33-1 Aralık saat:14:12 tarihleri arasında Yay burcunda gerileyecek Merkür: Eğitim, iş, evlilik, özel hayat, mesleki konularda düşünülen yenilik anlamındaki girişimler, haberleşme ve seyahat yoluyla yapılmak istenen ticari ve özel görüşmeler, yanlış anlaşılmalar, iletişimde abartı, maceralar, hayalcilik, risk altına girme, sınırları zorlama arzusu, hedef belirleme, çocuklarla alakalı konular, sağlıkla alakalı konularda etkilidir. Yorumunuzda söz edilen konularda: Yeni bir karar almamalı, dikkatli olmalısınız. Hedeflerinizi gözden geçirmelisiniz. Durumunuzu risk altına almayınız. Burcunuzun yorumunda belirtilen alanlarda baskılarla, gecikmelerle, tersliklerle karşılaşmanız halinde ani kararlar vermemelisiniz ve karar değişikliğinde bulunmamalısınız, bilinçli davranmalısınız. Abartılı düşünmemeli, sabırsız olmamalısınız. Yukarıdaki konularda çok önemli bir gelişmeyle karşılaştınız ve karar vermek için süre ne yazık ki az ve şöyle bir düşündüğünüzde bir daha böyle bir fırsatın önünüze çıkması neredeyse imkansız. O zaman yapmanız gereken dikkatli incelemek, analiz etmektir. Görünenlerle yetinmeden, her şeyi detaylı bir şekilde ele alarak, tek bir açık nokta bırakmadan veya tek bir parça eksik kalmadan hareket etmekte yarar var. Rutin işlerinizi, hayatınızı, görevlerinizi yapmanızda sakınca yok. Bu süreçte, her meseleyi kendi içinizde ele alarak, durumunuzu gözden geçirebilirsiniz. Daha önce verilmiş bir kararı tekrar ele alabilirsiniz.

OĞLAK Sevgili Oğlaklar 16 Kasım saat:01:21-1 Ocak 2019 saat:05:20 tarihleri arasında etkili olacak Mars-Balık burcu geçişi, her şeyin bizim lehimize gelişmesini istediğimiz, ılımlı hareket etmekten yana olduğumuz, ideallerimiz çerçevesinde ilerlemeyi tercih edeceğimizi gösteriyor. Pek öyle hırslı değiliz. Birilerinin önüne geçmek gibi bir niyetimiz yok. Anlaşmaya gönüllüyüz. Ancak karşılıklı hakların gözetilmesi bizim için önemli. Genel olarak bu dönemde, sertlikten, restleşmelerden uzak durmak isteriz. Astrolojik olarak duruma baktığımızda Mars gibi, mücadele gücümüzün temsilcisi olan bir gezegeninin, böylesi ılımlı hale gelmesi tabii ki dikkat edilmesi gereken noktaları da işaret ediyor. Bir işin, bir yanlışın üzerine giderek hakkımızı almamız kolay olmayabilir. Girişimde bulunmak yerine, bekleyelim görelim tarzında düşünebiliriz. Ancak, şu var ki Oğlaklar zaten sağlam temelli olmayan işlerin içinde yer almadıklarından, bu dönemi, rutin işlerine ağırlık vererek, artistik, sanatsal, mistik, hayal gücü, şifa çalışmalarında bulunarak veya kendilerini moral motivasyon yönünde güçlendirerek geçirebilirler.

Sevgili Oğlaklar, Ay düğümleri 16 Kasım 2018-4 Haziran 2020 tarihleri arasında Yengeç-Oğlak burç düzleminde etkili olacak. Siz de aynı Yengeçler gibi ilişkilerinizde dengeyi muhafaza etmek durumundasınız. Eşiniz, sevgiliniz sizin sorumluluklarınızın farkında olmalı, o da üstüne düşeni yapmalıdır. Sadece ona destek olmak, onu ayağa kaldırmak, ilişkiyi sürdüreceğim diye kendinizi hırpalamak doğru olmaz. Ona ilişki denmez. Kendinizi harcarsınız. Tam tersi durum da yanlış olur. Sürekli beklentili olmanız, her zaman size yardımcı olmasını beklemeniz, sırf hayatınızda olmasını istemeniz de yanlıştır. İlişki kriterlerinizi gözden geçiriniz. Çünkü bu sayede doğru bir beraberlik yaşanır. Oğlaklar bu dönemde evlenebilir, böyle bir teklif alabilir, geçmişte yaşanmış bir ilişki tekrar canlanabilir, sorunlu bir evliliğiniz varsa sona erebilir. Mevcut ilişkiniz test edilecek. Gerçek anlamda verimli, birbiriyle paylaşım içinde, gönül birliği sağlam olan çiftler bir ömür beraber olmaya karar verebilirler. Eğreti duran, güven vermeyen, sonu olmayan beraberlikler devam etmeyecektir. İş ortaklıkları da aynı şekildedir. Verimli, üretken, her iki tarafın da sorumluluk çerçevesinde hareket ettiği bir ortaklık kurulabilir. Size destek veren, sizi koruyan kişiler hayatınıza girebilir. Siz vermek kadar almayı, aldığınız kadar vermeyi de bilirseniz, bu süreç hayırlı gelişmelere vesile olacaktır.

16 Kasım saat:13:51-2 Aralık saat:20:01 tarihleri arasında Venüs-Terazi burcunda ilerleyecek. Yönettiği burç Terazide ilerleyecek Venüs dönemi sizler açısından hem mesleki ve toplumsal hem de aşk hayatınızla ilgili konularda etkilidir. Mesleki konularda en önemli yansıması, kişinin kendi yeteneklerini değerlendireceği bir alanda sorumluluk alması halidir. İnsan, çalıştığı yerde ve otoritelerle olan ilişkisinde huzur, uyum, hakkaniyet ve paylaşım isteyecektir. Eğer böyle bir işe sahipse, bu süreçte tatmin olur, kendini mutlu hisseder. Çünkü bir işten, beklentisi olanları elde ettiği için, geleceğine de umutla bakar. Tam tersi durumda, hayatın sadece iş ve sorumluluklar üzerine kurulduğu düşünerek sıkılır. Bu süreçte sanatsal, sosyal paylaşım, ortaklaşa işbirliği gibi alanlarda çalışabilir. Toplumsal açıdan bu süreçte, kişiler arası ilişkilerde eşitlik ilkesi gözetilir. 17 Kasım saat:04:33-1 Aralık saat:14:12 tarihleri arasında Yay burcunda gerileyecek Merkür: Gizlilik içinde yürütülmesi gereken meseleler, ilişki, projeler, ruh ve beden sağlığı, hukuki davalar, kardeşiniz, eşinizin sağlığı ve iş hayatı, sosyal hizmetler, hayaller, geri planda halledilmesi gereken işler, ticari ilişkiler, eğitimle alakalı konular, dini inancınız gereği kapanma, hayır işleri, aranızda düşmanlık bulunan kişilerle alakalı mevzular, herkesten sakladığınız sırlarla ilgili konularda etkilidir. Yorumunuzda söz edilen konularda: Yeni bir karar almamalı, dikkatli olmalısınız. Hedeflerinizi gözden geçirmelisiniz. Durumunuzu risk altına almayınız. Burcunuzun yorumunda belirtilen alanlarda baskılarla, gecikmelerle, tersliklerle karşılaşmanız halinde ani kararlar vermemelisiniz ve karar değişikliğinde bulunmamalısınız, bilinçli davranmalısınız. Abartılı düşünmemeli, sabırsız olmamalısınız. Yukarıdaki konularda çok önemli bir gelişmeyle karşılaştınız ve karar vermek için süre ne yazık ki az ve şöyle bir düşündüğünüzde bir daha böyle bir fırsatın önünüze çıkması neredeyse imkansız. O zaman yapmanız gereken dikkatli incelemek, analiz etmektir. Görünenlerle yetinmeden, her şeyi detaylı bir şekilde ele alarak, tek bir açık nokta bırakmadan veya tek bir parça eksik kalmadan hareket etmekte yarar var. Rutin işlerinizi, hayatınızı, görevlerinizi yapmanızda sakınca yok. Bu süreçte, her meseleyi kendi içinizde ele alarak, durumunuzu gözden geçirebilirsiniz. Daha önce verilmiş bir kararı tekrar ele alabilirsiniz.

KOVA Sevgili Kovalar 16 Kasım saat:01:21-1 Ocak 2019 saat:05:20 tarihleri arasında Mars-Balık burcunda ilerleyecek. Para konusunda bir hayli duyarlı davranmamıza yol açar. Canımız mı sıkkın, bizi mutlu edecek harcamalarda bulunuruz. Kafamız mı bozuk, parayı kafamıza daha fazla takarız. Pek sabırlı olmayız. Ancak mücadele edip zorlukları güce dönüştüreyim demek aslında çok daha faydalı olmasına rağmen, biz elimize geçene kızar, kazanmak için adım atmayız. Benim para konusunda size tavsiyem bütçenizin dengesini korumanızdır. Geldiğinde tutmayı bilseniz, aslında hiç sıkılmazsınız. Genel olarak bu süreçte dikkat edilmesi gereken nokta, kimlerle parasal alışveriş içinde olmamız gerektiğini bilmek ve kazancımızı akıllıca değerlendirmektir. Birilerine güvenip de yola çıkmayalım. İyi niyetimizi kullanmalarına izin vermeyelim. Söz ile değil sözleşme ile işlerimizi bağlayalım. İş, girişim ve finansal konularda önümüzü tam net görmeden, hayali umutlar içine girmeyelim. Burcunuzda gerileyecek Merkür, zaten olan durumlara yeniden bakmak vakti olacak. Hem kişisel hem de mali anlamdaki hedeflerimizi gözden geçirirsek tedbirimizi almış oluruz.

Sevgili Kovalar Ay düğümleri, 16 Kasım 2018-4 Haziran 2020 tarihleri arasında Yengeç-Oğlak burç düzleminde etkili olacak. Sizler bu dönemde, sorumluluk almalı, işlerinizi planlı ve programlı şekilde düzenlemelisiniz. Kişilere, ailelere danışmanlık ve rehberlik yapabilirsiniz. Aile ve kişi sağlığıyla ilgili konularda görev alabilirsiniz. Ev-emlak, satış, ailelere yönelik çalışmalar, araştırmalarda bulunabilirsiniz. Kendi sağlığınızı fazlasıyla önemsemeli ve şikayetlerinizi göz ardı etmemelisiniz. Sağlıklı bir zihin ve beden başarılarınızın kaynağı olacaktır. Bir kurs verebilir veya bir kurs aracılığıyla bir işi ayrıntılı şekilde öğrenebilirsiniz. Uzun zamandır çektiğiniz önemli bir problem şifaya kavuşabilir. Başkalarını korurken, onları desteklerken, yardımcı olurken siz de sağlığınızı gözetmelisiniz. İşiniz gereği insanlara bedenen ve ruhen yardımcı olurken, yarınlarınız adına sosyal sigortanızı mutlaka yaptırınız. Bu süreçte istemediğiniz sorumluluklar üstünüze yüklenebilir. Buna gerektiğinde itiraz ediniz. Çalıştığınız yerin iş anlaşmanıza uygun olup olmadığına bakınız. Eğer bir iş yeri açmayı düşünüyorsanız, çalışan kişilerin haklarını koruyunuz, kollayınız. Ekmeğiniz için çabalayınız. Yan gelip yatmak vakti değildir. Başkalarından bekleyip kenara çekilemeyiz. Aynı şekilde başkaları da size yüklenmemeli, herkes görevini, yapması gerekenleri bilmelidir. Sizi üzmelerine de izin vermeyiniz.

16 Kasım saat:13:51-2 Aralık saat:20:01 tarihleri arasında Terazi burcunda seyrini sürdürecek Venüs, görüşleri, dili, inancı bizden farklı olsa da, nezaket ve uzlaşıya açık bir bakış açısıyla ilişki kurduğumuz zaman dilimidir. Bu bakış açısı sizin gibi hümanist özellikte olan burç mensupları için daima kolay olmuştur. İşte bu dönemde, hem kültürel hem özel anlamda yakınlaşmalar meydana gelir. Yeni insanlarla tanışmak, onlarla paylaşımda bulunmak, birbirimizi tanımak hoşumuza gider ve bizi mutlu eder. Bazen karşımıza çıkan kişi özel bir yakınlaşmanın işaretçisi olurken bazen de sürpriz bir aşkın kahramanıdır. 17 Kasım saat:04:33-1 Aralık saat:14:12 tarihleri arasında Yay burcunda gerileyecek Merkür: Hedeflerinizi gerçekleştirme, sosyal ilişkiler, yolculuklar, arkadaşlarınızla aranızdaki meseleler, iş yerinizin mali durumu, eşinizin sosyal ilişkileri, projeleriniz, eğitim, iş ve ticaretle ilgili işler ve faaliyetler, grup ilişkileri, liderlik çalışmaları, pazarlama, hukuki konular, davalar, marka tescili, akademik girişimler, aşk hayatınız, kariyer hayatınızla ilgili konularda etkilidir. Yorumunuzda söz edilen konularda: Yeni bir karar almamalı, dikkatli olmalısınız. Hedeflerinizi gözden geçirmelisiniz. Durumunuzu risk altına almayınız. Burcunuzun yorumunda belirtilen alanlarda baskılarla, gecikmelerle, tersliklerle karşılaşmanız halinde ani kararlar vermemelisiniz ve karar değişikliğinde bulunmamalısınız, bilinçli davranmalısınız. Abartılı düşünmemeli, sabırsız olmamalısınız. Yukarıdaki konularda çok önemli bir gelişmeyle karşılaştınız ve karar vermek için süre ne yazık ki az ve şöyle bir düşündüğünüzde bir daha böyle bir fırsatın önünüze çıkması neredeyse imkansız. O zaman yapmanız gereken dikkatli incelemek, analiz etmektir. Görünenlerle yetinmeden, her şeyi detaylı bir şekilde ele alarak, tek bir açık nokta bırakmadan veya tek bir parça eksik kalmadan hareket etmekte yarar var. Rutin işlerinizi, hayatınızı, görevlerinizi yapmanızda sakınca yok. Bu süreçte, her meseleyi kendi içinizde ele alarak, durumunuzu gözden geçirebilirsiniz. Daha önce verilmiş bir kararı tekrar ele alabilirsiniz.

BALIK Sevgili Balıklar, 16 Kasım saat:01:21-1 Ocak 2019 saat:05:20 tarihleri arasında Mars, burcunuz üzerinde ilerleyecek. Sizler bu süreçte, iç huzurunuzu önemseme, engelleri, zorlukları inancınızla aşabilme, mistik faaliyetlerde bulunma, çevrenizdeki insanları derinlikli olarak gözlemleme, amacınıza ulaşmak için olumlu düşünme, bardağın dolu tarafını görebilme gücüne sahipsiniz. Ancak bu demek değildir ki, gerçekleri göz ardı edeceksiniz veya problemleri görmezden geleceksiniz. Hayır. Gerektiğinde yanlışları sineye çekmek yerine, bunları nasıl çözüme kavuştururuz bir bakacağız. Hızlı başlayan ilişkiler söz konusu olabilir. Ancak bunların adı pek konmaz. Bir anda hayatımıza giren kişi, girdiği gibi çıkabilir de. Elinde valizi var gibidir. Biz de pek karar veremeyiz, doğru mudur yanlış mıdır diye. İş hayatınızla ilgili konularda da derinlemesine düşünmek lazım. Size göre doğru olan bir başkasına yanlış gelebilir. Sizi zorlayan her ne ise, aslında o nokta, geliştirmeniz gereken yanınızdır. Bunu kabul edip, o eksiği giderirseniz başarılı olabilirsiniz.

Sevgili Balıklar, Ay düğümleri 16 Kasım 2018-4 Haziran 2020 tarihleri arasında Yengeç-Oğlak burç düzleminde etkili olacak. Bu süreç, aşkta tek taraflı beklentilerin vakti değildir. Hani hep siz birilerine aşkı sunacaksınız, daima koruyucu kollayıcı siz olacaksınız, veren taraf olacaksınız. Fakat kimse sizi düşünmeyecek. Böyle bir şey yok. Duygularınızı dile getirin, ihtiyaçlarınızı belli edin, yanlış olanı söyleyin ve istemesini bilin. Ayrıca sadece dostluk, arkadaşlık, dış dünya ile ilişkiniz iyi olacak, sevdiklerinizi ihmal edeceksiniz. Eğer siz böyle yapıyorsanız, o da yanlış olur. Bu yönde dersler görürsünüz. Hem sosyal ilişkileriniz olacak hem de özel hayatınız olacak. Bu süreçte bir çocuk sahibi olabilirsiniz. Çocuğunuzla ilgili sorumluluklar artabilir. Fakat bunları kolaylıkla yerli yerine koyabilirsiniz. Belki biraz daha zaman ayıracaksınız. Belki çocuğunuzla ilgilenmek için, evden çalışacaksınız. Becerilerinizi illaki birilerinin yanında değil, kendi başınıza çalışarak da ifade edebilirsiniz. Bir yuva açabilirsiniz. Ailelere dönük işler yapabilirsiniz. Ev-emlak, yemek işleri, danışmanlık, rehberlik, sosyal projelerde yer alabilirsiniz. Başkalarına güvenmek yerine, kendinize güvenerek çabalayarak hedef belirleyerek başarılı olabilirsiniz. Dışarıdan ziyade, içe yönelin ve kendinizi yeniden keşfedin.