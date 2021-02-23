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  4. 12,5 yıl ceza almıştı! Kadir Şeker ile ilgili yeni gelişme

12,5 yıl ceza almıştı! Kadir Şeker ile ilgili yeni gelişme

23.02.2021 10:02 | Son Güncelleme:
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12,5 yıl ceza almıştı! Kadir Şeker ile ilgili yeni gelişme

Konya'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak, öldürdüğü gerekçesiyle 12,5 yıl hapse çarptırılan Kadir Şeker'in dosyası, eksiklerin giderilmesinin ardından yeniden istinaf mahkemesine gönderildi.

Olay, geçen yıl 5 Şubat akşamı Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. Özgür Duran'ın sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü gerekçesiyle olaya müdahale etmek isteyen Kadir Şeker, çıkan arbedede Duran'ı bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası gözaltına alınan Kadir Şeker, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan yargılandığı 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada ömür boyu hapse çarptırıldı. Ardından suçun 'haksız tahrik' altında işlendiği gerekçesiyle ceza, önce 15 yıla ardından Şeker'in duruşmadaki iyi hali de göz önünde bulundurularak 12,5 yıla indirildi.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Karar sonrası dosyanın gönderildiği istinaf mahkemesi, bazı eksiklerin giderilmesi için çalışma başlattı. Karardan sonra Özgür Duran’ın annesi Mübeyyen Güner Dalkılıç ve kardeşi Niyazi Remzi Duran, Kadir Şeker hakkında 'planlı cinayet' işlediğini öne sürerek, savcılığa şikayette bulundu. Bunun üzerine savcılığın yaptığı soruşturma sonucu şikayet hakkında takipsizlik kararı verildi.

İSTİNAF MAHKEMESİNE GÖNDERİLDİ

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu avukatlarının, dosyaya dilekçe hakkı tanınmasının ardından savcılıkta da eksiklerin giderilmesi sonrası Kadir Şeker'in yargılama dosyası, yeniden istinaf mahkemesine gönderildi.

Kaynak: DHA

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