12 AB üyesi, çok uluslu şirketlerin ne kadar vergi ödediğinin açıklanmasını engelledi

Avrupa Birliği üyesi 12 ülke, Apple, Facebook, Google gibi dünyanın en büyük şirketlerine, birlik üyesi tüm ülkelerde ne kadar kâr elde ettiklerini ve ne kadar vergi ödediklerini açıklama zorunluluğu getirecek düzenlemeye karşı çıktı.

Önerilen düzenleme, kârlarını İngiltere, Fransa, Almanya gibi vergilerin yüksek olduğu ülkelerden İrlanda, Lüksemburg ve Malta gibi vergilerin çok düşük olduğu ülkelere kaydıran şirketlerin vergiden nasıl kaçındıklarına ışık tutması bekleniyordu.

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesine göre, çok uluslu şirketlerin bu yolla yılda yarım trilyon dolar daha az vergi ödediği tahmin ediliyor.

Gazeteye göre, İrlanda, AB içindeki mevcut vergi düzenlemelerinden en fazla fayda sağlayan ülkelerden biri.

İrlanda'da çok uluslu küresel teknoloji şirketleri, yüzde 6,25 kurumlar vergisi ödüyor. Bu oran İngiltere'de yüzde 19.

'Ülke ekonomisi çöker'

Dünkü oylamadan önce vergi ve harcamalar konusundaki düzenleyici kurum olan İrlanda Finansal Danışma Kurulu (IFAC), çok uluslu şirketlerin vergiden kaçınmalarını engellemeye yönelik olası küresel adımların ülke ekonomisini çökerteceği uyarısında bulundu.