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12. Adana Tarım Fuarı'nın ardından

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 13:30 | Son Güncelleme

12. Adana Tarım Fuarı'nın ardından

Adana'da, 7-11 Kasım'da gerçekleştirilen 12. Adana Uluslararası Tarım ve Sera-Bahçe Fuarı'nı 202 bin 168 kişinin ziyaret etti.

TÜYAP'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çukurova'nın tek uluslararası fuarı olma özelliği taşıyan, 35 bin metrekarelik alanda 250 katılımcıyla açılan TÜYAP Adana 12. Uluslararası Tarım ve Sera-Bahçe Fuarı sona erdi.

Tarımsal mekanizasyon, gübre, tohum, fidan çeşitleri, tarım aleti ve ekipman teknolojileri başta olmak üzere tarımla ilgili her konuda ürün ve hizmetin sergilendiği fuarı 5 günde 202 bin 168 kişi ziyaret etti.

Fuarda İran, Azerbaycan, Gürcistan, KKTC, Lübnan, Irak, Ürdün, Umman, Filistin, İsrail ve Tunus’tan 250 kişilik yabancı alım heyeti de ağırlandı.

Bu arada TÜYAP Adana 13. Uluslararası Tarım ve Sera-Bahçe Fuarı'nın, 5-9 Kasım 2019'da TÜYAP Adana Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşeceği duyuruldu.

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Anahtar Kelimeler:
adana Fuar tarım

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