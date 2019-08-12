12 Ağustos Amerikan Basınından Özetler

New York Times, Amerikan istihbarat örgütlerinin, geçen hafta Rusya’nın kuzeyindeki Beyaz Deniz kıyısında bulunan Nenoksa Füze Deneme Bölgesi açıklarında meydana gelen ve radyasyon yayılmasına neden olan esrarengiz patlamanın ne anlama geldiğini ortaya çıkarmak için adeta zamanla yarıştığını yazıyor. Gazete, patlamanın, Rusya lideri Vladimir Putin tarafından Amerika’yla girişilen silahlanma yarışı kapsamında geliştirdikleri baş silahlardan biri olarak tanımladığı yeni bir tür nükleer kruz füzesinin denemesiyle ilgili olduğunu yazıyor. Habere göre çok daha küçük çaplı olsa da Çernobil’den sonra Rusya’da yaşanan en ağır nükleer kazada aralarında bilim insanlarının da olduğu yedi kişi yaşamını yitirdi. Rusya’nın olaya ilişkin gizemli ve ağır tempolu tepkisi, patlamanın yaşandığı bölgedeki kent ve kasabalarda endişeye yol açtı. Amerika ve Avrupa’daki uzmanların dikkatini çeken patlama, gazeteye göre Rusya’nın yeni silah programındaki teknolojik zaaflarla ilgili bir ipucu niteliğinde. Amerikalı istihbarat yetkilileri, patlamanın, NATO’nun SSC V-9 Skyfall adını verdiği Rus yapımı füzenin prototipiyle ilişkili olduğu görüşünde. Putin, 2018’de yaptığı bir konuşmada, Skyfall füzelerinin Amerikan füze savunma teknolojisini aşabilen yeni sınıf silahlar olduğunu kaydetmişti. Putin’e göre dünyanın her köşesine erişebilme kapasitesine sahip olan füze, enerjisini küçük bir nükleer reaktörden aldığı için konvansiyonel füzelerin menzil sınırlamalarına tabi değil. Pentagon’dan son zamanlarda gelen raporlara göre Rusya’nın nükleer kruz füzesi geliştirmesi, yeni tür bir tehdit olarak tanımlanıyor.

New York Times bugün ayrıca fuhuş ağı kurmak ve çok sayıda kıza cinsel istismarda bulunmakla suçlanan milyarder sermayedar Jeffrey Epstein’in New York’ta gözaltında tutulduğu cezaevinde ölü bulunmasıyla ilgili ayrıntıları aktarıyor. Habere göre cezaevine getirildiğinde intihar etme riski bulunduğu için 24 saat gözetim altına alınan Epstein, 11 gün önce bu uygulamadan çıkarılmıştı. Gazetenin bir polisten aldığı bilgiye göre Epstein’in koruma altında olduğu bölümde her yarım saatte bir gardiyanlar tarafından kontrol edilmesi gerekiyordu. Ancak bu prosedür, Epstein’in intihar ettiği gece izlenmedi. Üç ayrı yetkili ise üç hafta önce de intihara teşebbüste bulunduğu için Epstein’in yanında bir de hücre arkadaşı olması gerektiğini, ancak bu kurala da uyulmadığını söylüyor. Tutuklu bulunduğu cezaevinin gerekli prosedürleri izlememesinin ortaya çıkması, Epstein’in ölümüne ilişkin soru işaretleri oluşmasına neden oldu. Vakanın büyük olasılıkla FBI ve Adalet Bakanlığı’nca soruşturulması bekleniyor.

Washington Post ise Birleşik Arap Emirlikleri’nin özellikle İran konusunda Amerika güdümlü politikalarından sapmaya başladığını yazıyor. Habere göre Amerika’nın Ortadoğu’daki en sadık müttefiklerinden Birleşik Arap Emirlikleri’nin İran konusunda Amerika’nın ekseninden çıkması, Amerika ve İran arasında olası bir savaşın patlak vermesi durumunda nasıl bir müttefik olacağı sorusunu gündeme getiriyor. Amerika, İran Körfezi’ndeki gemilere yönelik tehditleri bertaraf etmek için bölgedeki donanma gücünü arttırmıştı. Ancak Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika’nın bu hamlesini izleyen haftalarda denizcilik güvenliğini ele almak üzere Tahran’a bir heyet gönderdi. Gazete, bunun, Washington’un İran’ı tecrit etme politikasına ters düşen bir adım olduğunu kaydediyor. Birleşik Arap Emirlikleri ayrıca Haziran’da kıyıları açığında bazı tankerlerde mayınların patlaması üzerine Amerika ve Suudi Arabistan’ın tersine İran’ı suçlamayı reddetmişti. Birleşik Arap Emirlikleri ayrıca beraber savaştığı Yemen’deki asker sayısını azaltacağını açıkladı. Trump Yönetimi’nin tehditkar söylemlerinden uzak durmaya çalışan Birleşik Arap Emirlikleri, İran’la yaşanan gerginliklerin dozunun düşürülmesini istiyor. Birleşik Arap Emirlikleri’nin savaş istemediğini ve Amerika’nın emellerinden uzaklaşmaya başladığını söyleyen uzmanlar, Trump Yönetimi’nin İran’a azami baskı politikasındaki en zayıf halkanın Birleşik Arap Emirlikleri olduğu görüşünde.