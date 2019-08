12 Ağustos Amerikan Basınından Özetler

New York Times, Amerikan istihbarat örgütlerinin, geçen hafta Rusya’nın kuzeyindeki Beyaz Deniz kıyısında bulunan Nenoksa Füze Deneme Bölgesi açıklarında meydana gelen ve radyasyon yayılmasına neden olan esrarengiz patlamanın ne anlama geldiğini ortaya çıkarmak için adeta zamanla yarıştığını yazıyor. Gazete, patlamanın, Rusya lideri Vladimir Putin tarafından Amerika’yla girişilen silahlanma yarışı kapsamında geliştirdikleri baş silahlardan biri olarak tanımladığı yeni bir tür nükleer kruz füzesinin denemesiyle ilgili olduğunu yazıyor. Habere göre çok daha küçük çaplı olsa da Çernobil’den sonra Rusya’da yaşanan en ağır nükleer kazada aralarında bilim insanlarının da olduğu yedi kişi yaşamını yitirdi. Rusya’nın olaya ilişkin gizemli ve ağır tempolu tepkisi, patlamanın yaşandığı bölgedeki kent ve kasabalarda endişeye yol açtı. Amerika ve Avrupa’daki uzmanların dikkatini çeken patlama, gazeteye göre Rusya’nın yeni silah programındaki teknolojik zaaflarla ilgili bir ipucu niteliğinde. Amerikalı istihbarat yetkilileri, patlamanın, NATO’nun SSC V-9 Skyfall adını verdiği Rus yapımı füzenin prototipiyle ilişkili olduğu görüşünde. Putin, 2018’de yaptığı bir konuşmada, Skyfall füzelerinin Amerikan füze savunma teknolojisini aşabilen yeni sınıf silahlar olduğunu kaydetmişti. Putin’e göre dünyanın her köşesine erişebilme kapasitesine sahip olan füze, enerjisini küçük bir nükleer reaktörden aldığı için konvansiyonel füzelerin menzil sınırlamalarına tabi değil. Pentagon’dan son zamanlarda gelen raporlara göre Rusya’nın nükleer kruz füzesi geliştirmesi, yeni tür bir tehdit olarak tanımlanıyor.

New York Times bugün ayrıca fuhuş ağı kurmak ve çok sayıda kıza cinsel istismarda bulunmakla suçlanan milyarder sermayedar Jeffrey Epstein’in New York’ta gözaltında tutulduğu cezaevinde ölü bulunmasıyla ilgili ayrıntıları aktarıyor. Habere göre cezaevine getirildiğinde intihar etme riski bulunduğu için 24 saat gözetim altına alınan Epstein, 11 gün önce bu uygulamadan çıkarılmıştı. Gazetenin bir polisten aldığı bilgiye göre Epstein’in koruma altında olduğu bölümde her yarım saatte bir gardiyanlar tarafından kontrol edilmesi gerekiyordu. Ancak bu prosedür, Epstein’in intihar ettiği gece izlenmedi. Üç ayrı yetkili ise üç hafta önce de intihara teşebbüste bulunduğu için Epstein’in yanında bir de hücre arkadaşı olması gerektiğini, ancak bu kurala da uyulmadığını söylüyor. Tutuklu bulunduğu cezaevinin gerekli prosedürleri izlememesinin ortaya çıkması, Epstein’in ölümüne ilişkin soru işaretleri oluşmasına neden oldu. Vakanın büyük olasılıkla FBI ve Adalet Bakanlığı’nca soruşturulması bekleniyor.