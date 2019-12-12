12 Aralık Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, Senato’daki Cumhuriyetçi Partililer’in Başkan Trump’ın azledilmesine ilişkin duruşmayı 2020 yılı başında yapmayı planladığını yazıyor. Gazete, Cumhuriyetçi Parti’nin planına göre duruşma sürecinin kısa olacağını, tanık ifadelerine yer verilmeyeceğini ve Trump’ın beraat etmesiyle sonuçlanacak oylamanın hızla yapılacağını kaydediyor. Habere göre bu plan, Başkan Trump’ınkinden oldukça farklı. Trump, Ukrayna’yla ilişkilerini savunduğu daha büyük kapsamlı bir duruşma yapılmasını, duruşmada siyasi rakiplerine zarar vereceğini iddia ettiği görgü tanığı ifadelerine yer verilmesini istiyordu. Ancak Cumhuriyetçiler’e göre böyle bir plan, siyasi bir sirk görünümü oluşturabilir. Cumhuriyetçi Parti Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell’ın seçimlerin yapılmasına bir yıldan az süre kala siyasi oyalamacalardan uzak durmak istiyor. Cumhuriyetçiler’in Senato’daki iki numaralı ismi Güney Dakota Senatörü John Thune, bu konuda, “Azil duruşmasını uzun soluklu bir gösteriye dönüştürme konusunda kimsenin iştahlı olduğunu düşünmüyorum,” şeklinde konuştu. Öte yandan Temsilciler Meclisi’nde bazı Demokrat Partililer’in yapılacak oylamada Trump’ın azledilmesi yönünde oy verme konusunda bazı çekinceleri olduğu gözleniyor. Bunun nedeni, azil konusunda verecekleri oyların 2020 Kasım’ında yapılacak seçimlerde sandalyelerini kaybetmelerine neden olacağı korkusu. Ancak yine de Temsilciler Meclisi’nden azil kararı çıkması için yeterli sayıda Demokrat Partili’nin “evet” oyu kullanması bekleniyor.

New York Times ise Nobel Barış Ödülü sahibi Myanmar lideri Aung San Suu Kyi’nin Arakanlı Müslüman topluma soykırım uygulamakla suçlanan ülkesini savunmak için Birleşmiş Milletler Uluslararası Adalet Divanı’nda ifade verdiğini aktarıyor. Habere göre Suu Kyi, Myanmar Ordusu’nun Arakanlı Müslümanlar’a yönelik muamelesi hakkında “toplumlararası şiddet” ve “orantısız güç kullanımı” gibi tanımlamalar yapsa da soykırım sözünü ağzına almadı. Gazete, Lahey’deki Adalet Divanı’ndaki ifadesinin, kendisini 15 yıl ev hapsinde tutan askeri diktatörlüğe karşı gösterdiği direnişle 1991’de Nobel Barış Ödülü alan Suu Kyi açısından yıpratıcı bir gelişme olduğu yorumu yapıyor. Suu Kyi, savunmasında, Myanmar Ordusu’nun yargısız infaz, toplu tecavüz, köy yakma gibi Birleşmiş Milletler ve insan hakları örgütlerinde belgelenen zorbalıklarına değinmedi. Myanmar’ın fiili sivil lideri, bunun tam aksine, Arakanlı Müslümanlar’a yapılanların yıllardır süren örgütlü bir kampanya tarafından kötü niyet ya da cehalet nedeniyle abartıldığını kaydetti. Hatta Suu Kyi, Myanmar Hükümeti’nin Arakanlı Müslüman etnik grubunun varlığını inkar eder tavrını benimseyen Suu Kyi, savunmasına Arakan kelimesini bile kullanmadı. Gazete, bu ifadelerin, uluslararası itibarını büyük ölçüde yitiren Suu Kyi’yi şiddet savunucusu haline getirdiğinin altını çiziyor. Uluslararası toplum, Müslüman azınlığın Arakan bölgesinden 2017 yılından bu yana sürülmesini etnik temizlik, hatta soykırım olarak kabul ediyor.