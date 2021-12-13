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  4. 12 Aralık MasterChef'te kim elendi? İşte MasterChef'e veda eden isim!

12 Aralık MasterChef'te kim elendi? İşte MasterChef'e veda eden isim!

13.12.2021 01:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı MasterChef'e 12 Aralık akşamında bir yarışmacı daha veda etti. MasterChef'e 12 Aralık akşamında veda eden isim, dokunulmazlık ve eleme oyunlarında eleme adayı olarak seçilen Eren, Görkem ve Mert üçlüsünden biri oldu. İşte 12 Aralık akşamında MasterChef'e veda eden isim!

12 Aralık MasterChef'te kim elendi? İşte MasterChef'e veda eden isim!

Jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun oturduğu MasterChef Türkiye tüm hızıyla devam ediyor. Eren, Görkem ve Mert üçlüsü elenmemek için 12 Aralık akşamında kıyasıya mücadele etti. Mücadelenin sonucunda şefler tarafından belirlenen daha az başarılı isim, MasterChef'e veda etti.

12 ARALIK MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de eleme adayları Eren, Görkem ve Mert olmuştu. Elenmemek için mücadele eden bu üç yarışmacının çıkardığı tabak süre sonunda şefler tarafından kontrol edildi ve bunun sonucunda bir kişi programa veda etti. Programa veda eden isim mavi takımdan Görkem oldu.

12 Aralık MasterChef'te kim elendi? İşte MasterChef'e veda eden isim!

MASTERCHEF MAVİ TAKIM

  • Hasan
  • Araz
  • Sergen
  • Tahsin

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

  • Mert
  • Eren
  • Burcu
  • Dilara
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TV8 Masterchef
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