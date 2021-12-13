12 Aralık MasterChef'te kim elendi? İşte MasterChef'e veda eden isim!

Jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun oturduğu MasterChef Türkiye tüm hızıyla devam ediyor. Eren, Görkem ve Mert üçlüsü elenmemek için 12 Aralık akşamında kıyasıya mücadele etti. Mücadelenin sonucunda şefler tarafından belirlenen daha az başarılı isim, MasterChef'e veda etti.

12 ARALIK MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de eleme adayları Eren, Görkem ve Mert olmuştu. Elenmemek için mücadele eden bu üç yarışmacının çıkardığı tabak süre sonunda şefler tarafından kontrol edildi ve bunun sonucunda bir kişi programa veda etti. Programa veda eden isim mavi takımdan Görkem oldu.

MASTERCHEF MAVİ TAKIM

Hasan

Araz

Sergen

Tahsin

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM