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12 ay 4 mevsim Ordu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 08:53 | Son Güncelleme

Doğu Karadeniz Bölgesi’nin en uzun kumsalına sahip olan, doğal güzellikleri, tarihi eserleri ve zengin kültür özellikleri ile son yıllarda turizm ivmesini yükselten Ordu’da turizm sezonunun 12 aya yayılması için sıkı bir çalışma başlatıldı.Yeni slogan: 12 ay 4 mevsim orduTurizm denilince ilk akla gelen deniz olgusunun dışına çıkmayı hedefleyen Ordu, kış turizmi, doğa turizmi ve eko turizme yönelik politikalara ağırlık veriyor.

12 ay 4 mevsim Ordu

Doğu Karadeniz Bölgesi’nin en uzun kumsalına sahip olan, doğal güzellikleri, tarihi eserleri ve zengin kültür özellikleri ile son yıllarda turizm ivmesini yükselten Ordu’da turizm sezonunun 12 aya yayılması için sıkı bir çalışma başlatıldı.

Yeni slogan: 12 ay 4 mevsim ordu
Turizm denilince ilk akla gelen deniz olgusunun dışına çıkmayı hedefleyen Ordu, kış turizmi, doğa turizmi ve eko turizme yönelik politikalara ağırlık veriyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, günümüzde turizmin çeşitlendiğini ve deniz unsurunun dışında farklı konseptlere hitap etmeye başladığına dikkat çekti. Başkan Güler, “Ordu, 120 km ile Doğu Karadeniz Bölgesi’nin en uzun kıyı şeridine sahip bir şehir. Ayrıca kış turizmi, doğa turizmi ve eko-turizmi alanında belki de en şanslı ve potansiyeli yüksek iliz. Ordu artık sadece 3 ay yaz mevsiminin yaşandığı yer olmayacak. Öncelikle kış turizmini hareketlendireceğiz. Bu arada karavan turizmi de giderek önem kazanıyor. Bu amaçla karavan turizmi için rotalarımızı belirledik. Çambaşı yaylamızda 5 yıldızlı otel inşaatı hızla sürüyor. Ayrıca aynı yerde cam tavanlı bungalow evlerden oluşan tatil köyü konsepti inşa edeceğiz. Çambaşı Yaylası kayak tesisi, 5 yıldızlı oteli, bungalow ev tatil köyü ile cazibesini arttıracak. Aybastı-Perşembe Yaylamıza özel turlar düzenleyeceğiz. Özellikle yaylalarımız yaz-kış demeden 12 ay boyunca turizmin yaşandığı bölgeler olacak” dedi.

“Eko-turizmi canlandıracağız”
Ordu’nun tarih ve kültür unsurlarıyla zengin bir geçmişe sahip olduğunu da belirten Güler, “Kırsal alanda tarihi evlerimizi restore ederek eko-turizme açıyoruz. Bu evlerde kalan yerli ve yabancı turistler ‘köy yaşantısını’ yaşayabilecekler. Bu aynı zamanda kırsal alandaki vatandaşlarımız için bir gelir kapısı olacak. Yani bir anlamda Ordu, turizmiyle, tarihiyle, kültürüyle, yaşanılabilir ortamıyla, aydın insanlarıyla, tiyatrosuyla ve güzellikleriyle kendi kendine yeten bir şehir olarak hoş bir butik şehir olsun istiyoruz” diye konuştu.

12 ay 4 mevsim Ordu

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