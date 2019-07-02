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12 aylık Yunus Emre’nin yürek burkan dramı

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.07.2019 14:46 | Son Güncelleme

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde dünyaya gelen 12 aylık Yunus Emre isimli bebeğin beyninin bir kısmı, "Ensefalosel" ismi verilen bozukluk sebebiyle kafatasının dışında büyüyor.İkram ve Sevda Batır çiftinin Yunus Emre isimli bebeği, 12 ay önce Ensefalosel hastalığıyla dünyaya geldi.

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde dünyaya gelen 12 aylık Yunus Emre isimli bebeğin beyninin bir kısmı, "Ensefalosel" ismi verilen bozukluk sebebiyle kafatasının dışında büyüyor.
İkram ve Sevda Batır çiftinin Yunus Emre isimli bebeği, 12 ay önce Ensefalosel hastalığıyla dünyaya geldi. Beyin dokusunun kafatasındaki bir açıklıktan dışarıya çıkması anlamına gelen bu hastalık, Yunus Emre isimli bebeğin beyninin kafatasının dışında büyümesine sebep oldu. Bitkisel hayata bağlı yaşamını sürdürmeye çalışan Yunus Emre’nin aynı zamanda sağ eli ile sol ayağının ise altışar parmak olduğu saptandı.
Maddi güçlüklerle boğuşan ve varını yoğunu önceki ameliyatlara harcayan Batır ailesi, Bitlis ve Van’daki hastanelerde aradığı çareyi bulamadı. İnşaat işçisi olan ve çocuğunun hastalığından dolayı çalışamayan işsiz baba İkram Batır, çocuğunun tedavisini yaptırabilmek için çalmadık kapı bırakmadıklarını söyledi.

Aile yardıma muhtaç
Baba İkram Batır, bebeğin tedavisini ve ihtiyaçlarını inşaatlarda işçilik yaparak karşılamaya çalıştıklarını ancak yeterli olmadığını ifade ederek, “Çocuğumu rapor için Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesine götürüp orada heyete soktum. Ancak buradaki hastane çocuğuma yüzde 20 rapor verdi. Ben bu duruma itiraz ettim ve daha sonra Bitlis Devlet Hastanesine götürdüm. Bu hastane ise yüzde 90 rapor verdi. Ardından Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdüm, bu hastane ise 9’uncu aya gün verdi. Benim hastanelere gidip gelmekten artık ümidim kalmadı. Maddi yönden de tükendim. Artık çocuğumu hastaneye götüremiyorum. Bu çocuk gözümün önünde gün geçtikçe eriyor. Bende inşaatlarda çalışıyorum. Bu nedenle herhangi bir yerden başka bir gelirim yok. Geçen yıldan beri çocuğumu bırakıp inşaatlarda çalışmaya gidemiyorum. Çalmadığım kapı yok. Her kapıya da başvurdum, fakat herhangi bir sonuç alamadım. Aynı zamanda bu hastalığın araştırılmasını istiyorum. Benim başıma geldi, başka birisinin başına gelmesin. Benim başka çocuğum olacaksa yine böyle bir hastalık olacak kuşkusu olmasın içimde. Ben artık tükendim, benim durumum yok. Yunus Emre’nin haricinde dört tane daha çocuğum var. Çalışamıyorum çalışanım da yok. Ben artık nereye gideyim. Ne yapacağımı bilmiyorum” dedi.

12 aylık Yunus Emre’nin yürek burkan dramı

12 aylık Yunus Emre’nin yürek burkan dramı

12 aylık Yunus Emre’nin yürek burkan dramı

12 aylık Yunus Emre’nin yürek burkan dramı

12 aylık Yunus Emre’nin yürek burkan dramı

12 aylık Yunus Emre’nin yürek burkan dramı

12 aylık Yunus Emre’nin yürek burkan dramı

12 aylık Yunus Emre’nin yürek burkan dramı

12 aylık Yunus Emre’nin yürek burkan dramı

12 aylık Yunus Emre’nin yürek burkan dramı

12 aylık Yunus Emre’nin yürek burkan dramı

12 aylık Yunus Emre’nin yürek burkan dramı

12 aylık Yunus Emre’nin yürek burkan dramı
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