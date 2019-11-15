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12 ayrı hırsızlık suçundan aranan kadın İznik’te yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 15:12 | Son Güncelleme

Bursa’nın İznik ilçesinde, 12 suçtan aranan kadın yakalandı.Polis, üç kadının Yeşilcami Mahallesi Topkapı Caddesinde şüpheli hareketlerde bulunduğu ihbarını aldı.

12 ayrı hırsızlık suçundan aranan kadın İznik’te yakalandı

Bursa’nın İznik ilçesinde, 12 suçtan aranan kadın yakalandı.
Polis, üç kadının Yeşilcami Mahallesi Topkapı Caddesinde şüpheli hareketlerde bulunduğu ihbarını aldı. Olay yerine gelen ekipler, üç kadının ifadesini almak üzere emniyete götürdü. Şüpheli kadınlardan ikisi ifadeleri alınırken aynı ismi verdi. Durumu çözmek için parmak izlerine başvuran polis, aralarında bulunan Refiye A’nın (55), 12 ayrı hırsızlık suçundan uzun süredir arandığını tespit etti. Refiye A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer iki şüpheli ise yaşları küçük oldukları gerekçesiyle serbest bırakıldı.

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