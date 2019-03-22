HABER

12 bin 500 kıtadan oluşan şiir yazdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 11:37 | Son Güncelleme

SİVAS'ta esnaflık yapan Veysel Semih Danişment (72), 2008 yılında başladığı 'Divriği ve Sivas Ehlibeytinin 3 Bin 700 Yıllık Şiirsel Tarihi' adlı şiirini 12 bin 500 kıtada tamamladı.

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta esnaflık yapan Veysel Semih Danişment (72), 2008 yılında başladığı 'Divriği ve Sivas Ehlibeytinin 3 Bin 700 Yıllık Şiirsel Tarihi' adlı şiirini 12 bin 500 kıtada tamamladı. Danişment, bu çalışmayla dünyanın en uzun şiirini yazdığını iddia etti. Mevlana Mahallesi'nde oturan, evli ve 2 çocuk babası Veysel Semih Danişment, kentte açtığı dükkanda bir süre kitap sattı. Okumaya ve araştırmaya meraklı olan, şimdilerde yağlı boya resim alım satım işiyle uğraşan Danişment, 2008 yılında kendi soyunun tarihini anlatan şiir yazmaya karar verdi. Peygamber soyundan geldiğini ileri süren Danişment, Divriği ilçesinde muhafaza ettiği kutsal emanetlerden olan Hırka-i Şerif'in parçasını ve Bedir Savaşı'nda kullanıldığı iddia edilen sancaktan esinlenip, 123 soyu anlatan şiir yazdı. Danişment, 10 yıl uğraştığı, 8 heceli, 50 bin mısra ve 12 bin 500 kıtadan oluşan, 'Divriği ve Sivas Ehlibeytinin 3 Bin 700 Yıllık Şiirsel Tarihi' adlı şiirini 2018'de tamamladı. Danişment, ayrıca dünyanın en uzun şiirini yazdığını iddia ederek, Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na başvurdu. Başvurusu kabul edilen Danişment, geçirdiği böbrek ameliyatı nedeniyle İstanbul'a gidip, belgesini alamadı. 'HAKSIZLIK NEDENİYLE ŞİİRİMİ YAZMAYA BAŞLADIM' Ailesinin Divriği'den Sivas'a 1903 yılında geldiğini anlatan Veysel Semih Danişment, "Rahmetli dedem Veysel Danişment'in şekerci dükkanı açması sonucu büyüklerimiz Sivas'a gelmiş. Bize lakap olarak 'şekerciler' derler ama gerçek olarak Danişmentoğulları olarak anılırız. Bu şekilde de kaydımız var. 12 bin 500 kıtadan oluşan şiirime bir haksızlık nedeniyle yazmaya başladım. Benim muhafaza ettiğim kutsal emanetlere devletin el koyacağı bilgisini alınca Divriği'ye gittim. Bizde 13 kutsal emanet vardır. Kutsal emanetler ecdadımız Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'den sonra İmam Hasan'a sonra İmam Hüseyin'e daha sonra kuşaktan kuşağa geçen emanetler bana kaldı. Bu kutsal emanetler Divriği'de çeşitli camilere emanet olarak verildi. Bu kutsal emanetleri ecdadımız ölümüne korudu ve çileler çekti. Ben de bu süreçte devletin kutsal emanetlere el koymaması için büyük çaba sarf ettim. Mahkeme sonucunda tedbir koydurarak, kutsal emanetlerin Divriği ilçesinden götürülmemesini sağladım. Bu şiiri yazmaya, bundan esinlenerek başladım" diye konuştu. 'ŞİİRİM 5,5 SAATTE OKUNUYOR' Kendi soyu hakkında araştırmalar yaptıktan sonra okuduğu kitaplardan ilham alarak, şiiri yazdığını belirten Danişment, "Ehlibeyt ecdadımın hakkında okuduğum kitaplar sonucunda bana bir aşk geldi. Tam 10 senede gece ve sabahlara kadar okuyarak ve yazarak, ehlibeytin başına gelenleri 123 soy olarak yazdım. Her soyun tarihini belgeleriyle gözyaşları içinde yazdım. Hep kitap okudum ve yazdım. Aşk ile yazdım. Ehlibeytin çektiği çileleri yazdım" dedi. 12 bin 500 dörtlükten oluşan şiirin 5,5 saatte okunabildiğini kaydeden Veysel Semih Danişment, "Okurken hiç yorulmuyorum; çünkü şiirle uğraştığım için alışığım. Tabi yeni okuyanlar zorlanabilirler. Ben bu şiiri Allah rızası için yazdım. Herkes şiirimi ve diğer yazdığım kitapları da bastırıp okuyabilir. Şahsım ve ailem Allah rızası için yazılan şiir için hiçbir şekilde telif ücreti almayacaktır" diye konuştu.

Fotoğraftaki kişinin kim olduğuna inanamayacaksınız! Fotoğraftaki kişinin kim olduğuna inanamayacaksınız!
Ağaçlara kuş evler monte edildiAğaçlara kuş evler monte edildi
Doktor, 4 saat süren ameliyatı kırık ayakla tamamladıDoktor, 4 saat süren ameliyatı kırık ayakla tamamladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yerel seçim öncesi önemli açıklama: 7-8 puan düşük olacak...

Yerel seçim öncesi önemli açıklama: 7-8 puan düşük olacak...

Irak'taki feribot faciası güvenlik kamerasında

Irak'taki feribot faciası güvenlik kamerasında

İkinci el otoda KDV uyuşmazlığı resmen çözüldü

İkinci el otoda KDV uyuşmazlığı resmen çözüldü

Bursaspor'un eski kalecisi ölümden döndü

Bursaspor'un eski kalecisi ölümden döndü

Düğmeye basıldı! Çok sayıda ilde operasyon var...

Düğmeye basıldı! Çok sayıda ilde operasyon var...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Beyazıt'ta otobüs yayalara çarptı!

Beyazıt'ta otobüs yayalara çarptı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

Denizli'de şiddetli deprem!

Denizli'de şiddetli deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! İzmir'de kahreden kaza: 5'i ağır 20 yaralı

Son dakika! İzmir'de kahreden kaza: 5'i ağır 20 yaralı

15 Temmuz Şehitler köprüsü üzerinde polis aracı yandı!

15 Temmuz Şehitler köprüsü üzerinde polis aracı yandı!

60 yaşında kabusu yaşıyor!

60 yaşında kabusu yaşıyor!

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

800 yıllık gök bilim medresesine 'bilimsel' restorasyon

800 yıllık gök bilim medresesine 'bilimsel' restorasyon

Son dakika... Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.