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  4. 12 bin aslan, turistler tarafından avlanmak üzere esaret altında tutuluyor

12 bin aslan, turistler tarafından avlanmak üzere esaret altında tutuluyor

İLGİNÇ HABERLER  | 16.06.2020 12:32 | Son Güncelleme

İş insanı, yazar ve hayırsever Lord Michael Ashcroft’un yeni kitabı ve beraberinde gelen film turistler tarafından avlanmayı bekleyen binlerce aslanın esaret altında tutulduğu Afrika’daki av endüstrisi hakkında şok edici detayları ortaya çıkardı.

12 bin aslan, turistler tarafından avlanmak üzere esaret altında tutuluyor

Michael Ashcroft, yeni kitabı Unfair Game: An Expose Of South Africa’s Captive-Bred Lion Industry’de Afrika’daki esir tutulan aslan yetiştiriciliğini araştırıyor. Aslanlar, kemik ticareti ve aslan avı nedeniyle öldürülüyor. Kitabında 12 bin aslanın Güney Afrika’da esir tutulduğunu yazan Ashcroft, bu sayının dünyadaki vahşi aslan sayısının dört katı olduğunu belirtti.

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Güney Afrika’da aslanların kötüye kullanılmasının bir endüstri haline geldiğini söyleyen Ashcroft, “Her yıl, binlercesi çiftliklerde yetiştirilmek üzere annelerinden uzaklaştırılıyor ve turizm sektöründe piyon olarak kullanılıyor. Kemikleri ve vücudunun çeşitli parçaları yüzünden katlediliyorlar” dedi.
Ashcroft, aslanların yetersiz beslendiğini, hijyenik olmayan koşullarda tutulduğunu ve ödeme yapan müşteriye performans sergilemesi için aslanların dövüldüğünü belirtti.

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Vahşi yaşamda 3 bin aslan bulunurken, bu tür çiftliklerde 12 bin aslanın esir tutulduğunu belirten Ashcroft, Güney Afrika’daki yasalar nedeniyle insanların istediği gibi faaliyet gösterebildiğini söyledi.

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Ashcroft başlattığı iki farklı gizli operasyonla yasadışı avlanan ve öldürülen aslanların olduğuna dair kanıtlar bulundu. Ashcroft ayrıca aslan çiftliği ve aslan kemiği ticaretinin bir halk sağlığı sorunu olduğuna dikkat çekerek, uzmanları koronavirüs pandemisine benzer bir salgın konusunda uyardı.

Tıbbi özellikleri ve afrodizyak etkisi nedeniyle aslan kemikleri Uzak Asya’da yüksek talep görüyor. Belirtilenlere göre aslan avlayabilmek için yapılması gereken ödeme 40 bin pound.


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