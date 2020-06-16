12 bin aslan, turistler tarafından avlanmak üzere esaret altında tutuluyor

Michael Ashcroft, yeni kitabı Unfair Game: An Expose Of South Africa’s Captive-Bred Lion Industry’de Afrika’daki esir tutulan aslan yetiştiriciliğini araştırıyor. Aslanlar, kemik ticareti ve aslan avı nedeniyle öldürülüyor. Kitabında 12 bin aslanın Güney Afrika’da esir tutulduğunu yazan Ashcroft, bu sayının dünyadaki vahşi aslan sayısının dört katı olduğunu belirtti.

Güney Afrika’da aslanların kötüye kullanılmasının bir endüstri haline geldiğini söyleyen Ashcroft, “Her yıl, binlercesi çiftliklerde yetiştirilmek üzere annelerinden uzaklaştırılıyor ve turizm sektöründe piyon olarak kullanılıyor. Kemikleri ve vücudunun çeşitli parçaları yüzünden katlediliyorlar” dedi.

Ashcroft, aslanların yetersiz beslendiğini, hijyenik olmayan koşullarda tutulduğunu ve ödeme yapan müşteriye performans sergilemesi için aslanların dövüldüğünü belirtti.

Vahşi yaşamda 3 bin aslan bulunurken, bu tür çiftliklerde 12 bin aslanın esir tutulduğunu belirten Ashcroft, Güney Afrika’daki yasalar nedeniyle insanların istediği gibi faaliyet gösterebildiğini söyledi.