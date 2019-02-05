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12 bin çocuk gelecekteki mesleklerini deneyimledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 10:19 | Son Güncelleme

12 bin çocuk sömestirde 40'tan fazla mesleği deneyimleme fırsatı yakaladı.

12 bin çocuk gelecekteki mesleklerini deneyimledi

İSTANBUL,(DHA) - 12 bin çocuk sömestirde 40'tan fazla mesleği deneyimleme fırsatı yakaladı. Eğlence ve öğrence konsepti ile hizmet veren Çocuk Şehri KidzMondo'ya giden çocuklar aynı zamanda gerçek yaşamı da keşfetti.
Trump Alışveriş Merkezi’nde yer alan KidzMondo tarafından yapılan açıklamada çocukların parkta kalış süresinin ortalama 5 saat olarak gerçekleştiği açıklandı. Bunun yanında 12 bin çocuğa 2 bin ebeveyn de eşlik ederek toplamda 14 bin kişi ağırlandı. Ayrıca parkta 9 saat kalan ziyaretçi sayısı ise yüzde 10 seviyesinde gerçekleşti. Merkezin İstanbul’un farklı ilçelerinin yanı sıra İzmir, Bursa, İzmit, Ankara, Adana gibi şehirlerden de yoğun ziyaretçileri ağırladığı ifade edildi.
Çocukların parkta kaldıkları süre boyunca en çok pilot, itfaiyeci ve polis olmayı tercih ettiği bildirilen açıklamanın devamında, dondurma ve çikolata fabrikalarının da sıralamada üstlerde yer aldığı bildirildi.
“BU KONSEPT BAŞKA ÜLKELERDE DEVLET TARAFINDAN DESTEKLENİYOR”
Hareketli bir sömestir dönemi geçirdiklerini söyleyen KidzMondo Trump İstanbul Yönetim Kurulu Başkanvekili Hande Sabuncuoğlu, "KidzMondo’nun bu sene 5'inci yılı. Her sene olduğu gibi bu yılı da güzel rakamlarla kapattık. KidzMondo konseptiyle çocukları olduğu kadar ebeveynleri de mutlu ediyor çünkü çocuklar burada gerçek yaşamı deneyimliyor. Gerçek yaşamı, ekonomik dengeyi çok daha hızlı ve net kavrayabiliyor” dedi.
“Finlandiya’da KidzMondo’nun çok daha basit bir versiyonu var ve burası devlet tarafından destekleniyor" diye konuşan Sabuncuoğlu, "12 yaş altındaki çocukların özellikle gitmesi şart koşuluyor. Çocukların eğitimi için çok önemli bir kriter. Çünkü bu konseptteki parklarda yaşamın döngüsü ile ilgili her şeyi çocuklara deneyimleyerek çok daha kolay öğretebiliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

12 bin çocuk gelecekteki mesleklerini deneyimledi12 bin çocuk gelecekteki mesleklerini deneyimledi

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