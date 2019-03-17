12 Bin Kilometre Öteden Bakırcılık Öğrenmeye Geldiler

Shireen Taweel ve Spencer Reid çifti binlerce kilometre kat ederek bakır işlemeciliğini öğrenmek Avustralya’dan Gaziantep'e geldi. Gaziantep Bakırcılar ve Sedefçiler Odası’nın eğitim merkezinde bakır işlemeciliğine başlayan çift, öğrendikleri zanaatı Avustralya’ya taşımanın hayalini kuruyor. Kentin geçmişten gelen tarihi ve kültürel zenginliğinde önemli bir yere sahip olan bakır işlemeciliğine artık Anteplilerin yanı sıra yabancılar da ilgi gösteriyor. Bakır işlemeciliğinin coğrafi patentine sahip olan kente bu zanaatı öğrenmek için 12 bin kilometre öteden gelen bir çift de ustalaşmadan ülkelerine dönmemeye kararlı. Bakırcılığı öğrenerek Avustralya’ya taşımak istediklerini söyleyen 29 yaşındaki Shireen Taweel ve 50 yaşındaki Spencer Reid 50 çifti, Avustralyalıların bakırdan yapılmış ürünlere büyük ilgi göstereceklerini düşünüyor. ​"Bakırcılığı Ögrenmekten Zevk Alıyorum" Shireen Taweel, heykeltıraş olduğunu metalden eserler yaptığını kaydetti. Bölgede yaygın olan el sanatlarına büyük merak duyduğunu söyleyen Taweel, “Bakırcılığı iyice öğrenmek istiyorum. Türkiye’ye ilk defa geldim. Gaziantep’e gelmemin nedeni bakırcılığı öğrenmektir. Bakırcılar ve Sedefçiler Odası’nın eğitim merkezinin olduğu internetten araştırarak buldum. Eşimle beraber bu mesleği öğrenene kadar Gaziantep’te kalacağım.Gaziantep’te olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu mesleği çok güzel öğreniyorum. Öğrenmekten de zevk alıyorum. Ustalarımız ve Antepliler de çok iyi insanlar. Gaziantep’in sınırındaki Suriye'de bir savaş olduğunu biliyorduk ancak Gaziantep’in huzur dolu bir kent olduğunu tahmin ediyorduk. Tahminlerimiz de doğru çıktı” dedi.

​"Bakırcılığı ve Antep’i Tanıtacağız" Şu an tek derdinin mesleği öğrenmek olduğunu belirten Taweel, Bakırcılar ve Sedefçiler Odası’nın kendilerine çok yardımcı olduğunu söyledi. Avustralya’da bu tarz el sanatlarının olmadığını paylaşan Taweel, “Bakır işlemeyi çok merak ediyordum. Bu kültürü oraya taşımak istiyorum. Belki bizden görüp buraya öğrenmek için gelecek olanlar da olacaktır. Bu tarz el sanatlarına orada çok büyük ilgi duyuluyor. Bu sanatta büyük bir tarih yatıyor. Biz elimizden geldiği kadar Avustralya da bakırcılığı ve Antep’i tanıtacağız. Orada ki insanları da Antep’e yönlendireceğiz” diye konuştu. ​"Avustralya’ya Taşımak İstiyoruz" Taweel’in eşi Spencer Reid ise aslen ressam olduğunu söyledi. Bakır işlemeciliğini eşinin ilgi duymasıyla öğrendiğini anlatan Reid, “O istediği için geldik. Ancak bakırcılık benim de çok hoşuma gitti. Bu mesleği öğrenmeyi çok istiyorum. Ressam olduğum için tuvale resim çizmekle bakıra desen işlemek benzer şeyler arada çok bir fark yok. Bu işi yapabileceğime inanıyorum. İşi burada iyice öğrenerek Avustralya’ya taşımak istiyoruz. Eşimle ben orada çok güzel işler yapabiliriz. Her şeyimizle bu işe odaklandık. Gaziantep’in insanları çok sıcak ve sevecenler burada olmaktan çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.