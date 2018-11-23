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12 bin kilometrekarelik mini ülke dünya devlerini karşısına aldı

DÜNYA HABERLERİ  | 23.11.2018 14:28 | Son Güncelleme

Güney Pasifik Okyanusu'nda bulunan, 270 bin kişilik nüfusuyla 700 milyon doların üzerinde Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYİH) sahip olan Vanuatu'nun, dünyanın en büyük enerji şirketlerine karşı, iklim değişikliğine yol açtıkları iddiasıyla dava açma hazırlığında olduğu bildirildi.

12 bin kilometrekarelik mini ülke dünya devlerini karşısına aldı

Yaklaşık 12 bin kilometrekare yüzölçümüne sahip 82 adadan oluşan Vanuatu'nun Dışişleri Bakanı Ralph Regenvanu, internet üzerinden düzenlenen "Korunmasız İklim Forumu Sanal Zirvesi"ne yolladığı görüntülü açıklamada, dünya enerji devlerini hedef aldı.

Dünyanın en büyük 90 enerji şirketinin fosil yakıtları çıkarma ve üretiminden her yıl toplamda 80 milyar doların üzerinde kar elde ettiğine dikkati çeken Regenvanu, "Bu kirli enerji gelirlerinin gelişmekte olan ülkelerde iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için kullanılması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"YARGI YOLLARINI ARAŞTIRIYORUZ"

Regenvanu, fosil yakıtların tüketimiyle oluşan çevresel zararların büyük enerji şirketleri tarafından saklandığını ve bu şirketlerin dünya genelindeki sera gazı emisyonlarının üçte ikisinden sorumlu olduğunu belirterek, "Hükümet olarak çevrenin korunması amacıyla gerekli olan maliyeti, fosil yakıt şirketlerine yöneltmek için uluslararası hukuk dahil farklı yetki sınırlarındaki bütün yargı yollarını araştırıyoruz. Vanuatu iklim değişikliğinin en ön cephesinde yer alıyor. Vanuatu'yu tahrip eden iklim değişikliğine göz yumulmayacak." ifadelerini kullandı.

Hızı saatte 340 kilometreyi bulan Pam kasırgası 2015'te Vanuatu'yu vurduğunda, yaklaşık 450 milyon dolarlık zarara yol açmış (GSYİH'nin yüzde 64'ü), halkın yüzde 80'inin kırsal kesimde yaşadığı ülkede can kayıplarına neden olmuştu.

Vanuatu gibi tropik iklime sahip ve ana karaya uzak ada ülkelerinin iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı daha korunmasız olduğuna dikkati çeken uzmanlar, küresel ısınma nedeniyle deniz seviyelerindeki yükselmenin öncelikle bu tür küçük adaları etkileyeceğini ifade ediyor.

NEW YORK BELEDİYESİ DAVAYI KAYBETTİ

İklim değişikliği ve küresel ısınmaya neden oldukları iddiasıyla bugüne kadar enerji şirketlerine karşı ülke düzeyinde dava açılmasa da ABD'de San Francisco, Oakland, Baltimore ve New York belediyeleri enerji firmalarını mahkemeye vermişti.

New York belediyesinin küresel ısınmaya neden oldukları iddiasıyla dünyanın en büyük 5 enerji firmasına ocak ayında açtığı dava, temmuz ayında enerji şirketlerinin lehine sonuçlanmıştı.

New York Güney Bölgesi Yerel Mahkemesi Yargıcı John F. Keenan da kararla ilgili olarak, iklim değişikliğinin neden olduğu sorunların yargı makamı yerine, devletlerin yasama ve yürütme kolları tarafından ele alınması gerektiğini belirtmişti.

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Anahtar Kelimeler:
vanuatu DÜNYA DEVİ enerji şirketleri

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