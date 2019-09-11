HABER

12 bin km uzaktan geldi, 16 yıldır uğraştığı şeker hastalığından kurtuldu

SAĞLIK HABERLERİ  | 11.09.2019 09:47 | Son Güncelleme

Uzun yıllardır şeker hastası olan gurbetçi bir vatandaş, Türkiye’ye 12 bin kilometre uzaklıktaki Avustralya’dan geldiği Samsun’da geçirdiği operasyonla tip 2 şeker hastalığından kurtuldu.Avustralya’nın Sidney kentinde yaşayan 49 yaşındaki Sevgi Coşkun, 16 yıldır diyabet hastalığından çeşitli sorunlar yaşadı.

12 bin km uzaktan geldi, 16 yıldır uğraştığı şeker hastalığından kurtuldu

Uzun yıllardır şeker hastası olan gurbetçi bir vatandaş, Türkiye’ye 12 bin kilometre uzaklıktaki Avustralya’dan geldiği Samsun’da geçirdiği operasyonla tip 2 şeker hastalığından kurtuldu.
Avustralya’nın Sidney kentinde yaşayan 49 yaşındaki Sevgi Coşkun, 16 yıldır diyabet hastalığından çeşitli sorunlar yaşadı. Bir süre önce Büyük Anadolu Hastaneleri Laparoskopik Bariatrik ve Metabolik Cerrah Dr. Öğretim Üyesi Muzaffer Al ile tanışan Coşkun’a, yapılan tetkiklerin ardından laparaskopik (kapalı) yöntemle metabolik cerrahi (tip 2 şeker hastalığı ameliyatı) yapıldı. Ameliyatın ardından Coşkun kullandığı ilaçlardan kurtularak sağlığına kavuştu.

“Kapalı yöntemle ameliyatı uyguladık”
Ameliyat hakkında açıklamalarda bulunan Dr. Öğretim Üyesi Al, Coşkun’un uzun yıllardır tip 2 şeker hastası olduğunu belirterek, “Hastalık yüzünden şeker hastalığının bir insana yapabileceği bütün olumsuzlukları yaşamaktaydı Avustralya’da yaşayan hastamız ameliyattan önce yaptığımız testler sonucunda metabolik cerrahi ameliyat kararı aldık. Kapalı yöntemle ameliyatı uyguladık. Ameliyattan sonraki seyri oldukça iyi geçti ve sonuçta hastamızın değerlerinde artık ilaç ve insüline ihtiyacı olmadan pankreas çalışarak kan şekerini dengelemekte” dedi.

“Hastalıkla mücadele etmeye devam edeceğiz”
Kliniklerine Türkiye ve dünyanın her yerinden yerli yabancı vatandaşların geldiğini ifade eden Al, “Metabolik cerrahi diyabet hastalarında kısıtlayıcı bir işlem yapmadan ya da herhangi bir bağırsak sekmentini devre dışı bırakmadan, ince bağırsak kaynaklı hormonalların etkisiyle pankreastaki insülin aktivitesini artırma işlemidir. Bu yöntemle hastalarımızda ortalama yüzde 86 oranında tip 2 şeker hastalığında tedavi sağlayabilmekteyiz. Ayrıca yüksek tansiyon olan hastalarımızda yüzde 80 oranında iyileşme, kan yağları yüksek olan hastalarında ise yüzde 90 iyileşme sağlamaktayız. Metabolik cerrahinin bir avantajı özellikle fazla kilolu olan hastalarda hormonal etkisiyle fazla kilolarından kurtulması sağlayabilmektedir. Diyabet oldukça zor bir hastalıktır. Dünyada yaklaşık 335 milyon şeker hastası var. Bu hastalıkla mücadele etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

“Çok iyi hissediyorum”
16 yıldır şeker hastası olduğunu kaydeden Coşkun ise, “Son 7 yıldır çok rahatsızlıklar geçirdim. Muzaffer hocayı internetten gördüm ve takip etmeye başladım. Karar verdim ‘gideceğim ve ameliyat olacağım’ dedim. Tedirgin geldim sonuçlardan dolayı ama Muzaffer hocam sonuçları açıklayınca çok sevindim. Ameliyat oldum. Çok iyiyim şükürler olsun. Muzaffer Al ve ekibine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

12 bin km uzaktan geldi, 16 yıldır uğraştığı şeker hastalığından kurtuldu

12 bin km uzaktan geldi, 16 yıldır uğraştığı şeker hastalığından kurtuldu

Icrypex Yatırımcı Dostu Gelişmeleriyle Kripto Para Piyasasında Fark YaratıyorIcrypex Yatırımcı Dostu Gelişmeleriyle Kripto Para Piyasasında Fark Yaratıyor
Hastalar için barkodlu yemek dönemiHastalar için barkodlu yemek dönemi
Düzenli muayene ile kadın kanserlerinden korunmak mümkünDüzenli muayene ile kadın kanserlerinden korunmak mümkün
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Yemekteyiz'le tanınmıştı! MasterChef'ten elendi

Yemekteyiz'le tanınmıştı! MasterChef'ten elendi

Otoyollardaki hız sınırı ile ilgili önemli açıklama!

Otoyollardaki hız sınırı ile ilgili önemli açıklama!

Gri listedeki 'Kava' kod adlı terörist Sezer Işık öldürüldü

Gri listedeki 'Kava' kod adlı terörist Sezer Işık öldürüldü

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Erdoğan imzaladı! İşte kesin korunacak hassas alanlar

Erdoğan imzaladı! İşte kesin korunacak hassas alanlar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

O ilimiz için kritik uyarı: Dışarı çıkmayın

O ilimiz için kritik uyarı: Dışarı çıkmayın

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ayakta stres kırığına dikkat!

Röntgende belli olmuyor! En sık ayakta görülüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca belli dönemlerde çocuklarda göz taraması yapılacağını açıkladı

81 ile gönderildi! Çocuklar 1'inci sınıfa başlamadan önce...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk üç kanser ilacının daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı

Üç kanser ilacı daha geri ödeme listesine alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: 731 milyon lira iyileştirme sağlandı

Bakan duyurdu! 731 milyon liralık iyileştirme

Burun dolgusu hakkında bilmeniz gerekenler

Burun dolgusu hakkında bilmeniz gerekenler

Mersin'de görülen yüksek neme ilişkin dikkat çeken uyarı!

O ilimiz için kritik uyarı: Dışarı çıkmayın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.