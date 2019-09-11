12 bin km uzaktan geldi, 16 yıldır uğraştığı şeker hastalığından kurtuldu

Uzun yıllardır şeker hastası olan gurbetçi bir vatandaş, Türkiye’ye 12 bin kilometre uzaklıktaki Avustralya’dan geldiği Samsun’da geçirdiği operasyonla tip 2 şeker hastalığından kurtuldu.

Avustralya’nın Sidney kentinde yaşayan 49 yaşındaki Sevgi Coşkun, 16 yıldır diyabet hastalığından çeşitli sorunlar yaşadı. Bir süre önce Büyük Anadolu Hastaneleri Laparoskopik Bariatrik ve Metabolik Cerrah Dr. Öğretim Üyesi Muzaffer Al ile tanışan Coşkun’a, yapılan tetkiklerin ardından laparaskopik (kapalı) yöntemle metabolik cerrahi (tip 2 şeker hastalığı ameliyatı) yapıldı. Ameliyatın ardından Coşkun kullandığı ilaçlardan kurtularak sağlığına kavuştu.

“Kapalı yöntemle ameliyatı uyguladık”

Ameliyat hakkında açıklamalarda bulunan Dr. Öğretim Üyesi Al, Coşkun’un uzun yıllardır tip 2 şeker hastası olduğunu belirterek, “Hastalık yüzünden şeker hastalığının bir insana yapabileceği bütün olumsuzlukları yaşamaktaydı Avustralya’da yaşayan hastamız ameliyattan önce yaptığımız testler sonucunda metabolik cerrahi ameliyat kararı aldık. Kapalı yöntemle ameliyatı uyguladık. Ameliyattan sonraki seyri oldukça iyi geçti ve sonuçta hastamızın değerlerinde artık ilaç ve insüline ihtiyacı olmadan pankreas çalışarak kan şekerini dengelemekte” dedi.