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12 bin sağlık personeli başvuru sonuçları 2020... Sağlık Bakanlığı personel ataması ne zaman açıklanır? ÖSYM, KPSS 2020/14 sonuçları!

10.12.2020 08:51 | Son Güncelleme:
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12 bin sağlık personeli başvuru sonuçları 2020... Sağlık Bakanlığı personel ataması ne zaman açıklanır? ÖSYM, KPSS 2020/14 sonuçları!

Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımları son dakika haberi Resmi Gazete'den gelmişti. Sağlık Bakanı Koca, yaptığı açıklamada 12 bin sağlık personeli alımı yapılacağını geçtiğimiz günlerde duyurdu. ÖSYM ekranından başvurularını gerçekleştiren adaylar, ÖSYM 12 bin sağlık personeli alımı başvuru sonuçlarını ne zaman açıklayacak sorusuna yanıt arıyor. Peki 12 bin sağlık personeli başvuru sonuçları açıklandı mı? İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı son dakika bilgileri...

Sağlık Bakanlığı'nın kadrosuna dahil edeceği 12 bin sağlık personeli başvuruları 7 Aralık tarihi itibari ile sona erdi. 12 bin sağlık personeli başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak araştıran adaylar, Sağlık Bakanlığı personel alımı için son dakika Resmi Gazete'yi takip etmeye başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüse dair yaptığı açıklamaların ardından çok kısa bir süre içerisinde 12 bin sağlık personelinin atamasının yapılması bekleniyor. Başvuru yapan adaylar, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılacak son dakika Sağlık Bakanlığı başvuru sonuçları duyurusunu bekliyor. 1-7 Aralık tarihlerinde başlayan tercih süresi bittikten sonra adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağına dair bilgi bekliyor. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün atamalara dair herhangi bir bilgiyi henüz paylaşmadı. Sağlık Bakanlığı, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 7 bini hemşire olmak üzere 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alacak. 12 bin sağlık personeli alımı son dakika Resmi Gazete ya da Sağlık Bakanlığı duyurusu geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz. İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı son dakika bilgileri...

12 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALIMI TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Resmi Gazete'de en son yayınlanan ilan KPSS-2020/14 Tercih Kılavuzu'nun, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayımlanmasına ilişkin konu olmuştu. Yayımlanan ilanda adayların tercih tarihleri paylaşılmıştı. 12 bin sağlık personeli alım tarihleri ne zaman açıklanacak en çok araştırılan soru oldu. KPSS 2020/14 sonuçlarının ne zaman açıklanacağı başvuru yapan adaylar arasında sürekli sorgulansa da henüz belli olmadı. 12 bin sağlık çalışanı alımı tercih sonuçlarının 2021 yılına girmeden, aralık ayının son günlerinde açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili detaylar geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.

ÖSYM SAĞLIK PERSONELİ BAŞVURU SONUÇLARI

SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIK KADRO BİLGİLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 12 bin sağlık personeli alımlarına hangi kadrolardan yapacağını açıklamıştı. Bakan Koca paylaşımında; "Bakanlığımız; 7.000’i hemşire, 1.700’ü ebe ve 2.864’ü sağlık teknikeri/teknisyeni, 14 branşta 12 bin sağlık personeli alacak. Tercih Kılavuzunun yayınlanmasını müteakip mülakatsız atama yapılacak. Pandemi mücadelemizin bu zor günlerinde, atamalar bize güç katacaktır." dedi.

sağlık personeli alımları (2)

12 BİN SAĞLIK PERSONELİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2020/14 sonuçlarının ne zaman açıklanacağı başvuru yapan adaylar arasında sürekli sorgulansa da henüz belli olmadı. 12 bin sağlık çalışanı alımı tercih sonuçlarının 2021 yılına girmeden, aralık ayının son günlerinde açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili detaylar geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın açıklamasının ardından koronavirüs vaka sayılarının artmasıyla birlikte adaylar, kısa bir süre içerisinde 12 bin sağlık personeli ataması 2020 yapılacağını düşünmeye başladı. Salgından dolayı zor ve yoğun koşullarda çalışan sağlık personeli sayısı pandemiden dolayı yetersiz gelmeye başlamıştı. Bakan Koca'nın Bilim Kurulu toplantısı ardından 12 bin sağlık çalışanı alınacağına dair açıklama yapmasının ardından adayların beklentisi arttı ve 12 bin sağlık çalışanı ne zaman alınacak araştırılmaya başlandı.

Yeni Ekonomi Programı görüşmelerinde açıklanan kamuya memur alımları yaklaşık 100 bin kişi olacağı bilgisi paylaşılmıştı. 100 bin kamu çalışanının alınması çalışmalarında öncelik sağlık personelleri olacaktı. Bu açıklama sonrasında beklentiye giren sağlık personeli adaylarına son dakika sağlık personeli alımı açıklaması Sağlık Bakanı'ndan geldi.


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