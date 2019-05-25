12 bin vatandaş hep birlikte oruçlarını açtı

Büyükçekmece Belediyesi tarafından Türkiye’nin en kalabalık kapalı alan iftarı düzenlendi. 12 bin kişi aynı sofrada bir araya gelerek oruçlarını açmanın mutluluğunu yaşadı.

Büyükçekmece Belediyesi tarafından 1997 yılından bu yana geleneksel olarak düzenlenen Türkiye’nin en kalabalık kapalı alan iftarı TÜYAP Fuar Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından ezanın okunmasıyla birlikte 12 bin vatandaş hep beraber orucunu açtı. Birbirlerini tanımayan binlerce vatandaş, aynı iftar sofrasında bir araya gelerek oruçlarını açtı.

“1997 yılından bu yana TÜYAP Fuar Merkezi’nde 12-13 bin vatandaşımızla beraber en büyük iftarımızı yapıyoruz”

1997 yılından bu yana Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Bu akşam 12 bin vatandaşımızla birlikte tekrar TÜYAP Fuar Merkezi’nde bu büyük iftarda orucumuzu açacağız. 1997 yılından bu yana her sene TÜYAP Fuar Merkezi’nin salonunda 12-13 bin vatandaşımızla beraber en büyük iftarımızı yapıyoruz. Ramazan, iftar sofralarında fark ediliyor. Herkesin birlikte iftar saatinde ezanı beklemesi, ezanla birlikte suyunu, lokmasını, çorbasını yiyip içmesi muhteşem bir manzara. Türk-İslam kültürünün en güzel ayı Ramazan ayıdır. Her şeyi orada görüyoruz” dedi.