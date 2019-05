12. Çalışma Meclisi Toplantısı

Girişimcileri desteklemeyi sürdüreceklerinin altını çizen Erdoğan, emeğin, alın terinin, bereketin, gayretin, huzurun yerini hiçbir şeyin tutamayacağı bilinciyle çalışanların yanında yer almaya devam edeceklerini bildirdi.

- "Türkiye 82 milyon vatandaşıyla bir bütündür"

"Her vesileyle tekrarladığım gibi Türkiye 82 milyon vatandaşıyla bir bütündür." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İster işveren olalım, ister çalışan, ister kendi hesabına çalışan olalım, ister evinde oturan. Hepimiz bu büyük çatının altında yaşamaya devam edeceğiz. Ülkemizin gücü her birimizin gücüdür. Ülkemizin zenginliği her birimizin zenginliğidir. Ülkemizin itibari her birimizin itibarıdır. Fert fert verdiğimiz emeklerin toplamı ülkemizin büyüklüğünün ifadesidir. Aynı şekilde fert fert yaptığımız yanlışların toplamı da ülkemizin işini zorlaştırır. Her kim şu ya da bu sebeple ülkesinin aleyhine sonuçlar doğuracak bir işe kalkışırsa bilmelidir ki 82 milyonun her birine zarar vermiştir.

Yine her kim bilgisiyle, kabiliyetiyle, sermayesiyle, çabasıyla ülkeye bir katkıda bulunursa bilmelidir ki 82 milyonun her birine fayda sağlamıştır. Siyaset de yapsak ticaret de yapsak çalışan da olsak meseleye böyle bakmak zorundayız. Bunun için aramızdaki farklılıkları asla husumete dönüştürmemeliyiz. Rekabet daha iyi ve güzele ulaşmak için yapılırsa iyidir. Ama iş karşı tarafı yok etmeye dönerse felakettir."