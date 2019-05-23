Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin küresel ekonomide en sert fırtınaların estiği dönemlerde dahi dimdik ayakta durmayı başardığını belirterek, "Bugün de maruz kaldığımız tüm ekonomik saldırılara rağmen hedeflerimize doğru yürümeye devam ediyoruz." dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, ATO Congresium'da düzenlenen 12. Çalışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, kadınların gençlerin ve engellilerin iş gücüne katılımında son 17 yılda, daha önce hiç olmadığı kadar büyük oranlarda gelişme sağlandığını söyledi.

"Küresel ekonomide en sert fırtınaların estiği dönemlerde dahi biz dimdik ayakta durmayı başardık." ifadesini kullanan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bugün de maruz kaldığımız tüm ekonomik saldırılara rağmen hedeflerimize doğru yürümeye devam ediyoruz. Üretim, büyüme ve istihdam odaklı bir ekonomi programıyla ülkemizi dünyanın en büyük on devletinden biri haline getirmekte kararlıyız. Bunu çalışma hayatımızın tüm taraflarıyla birlikte başaracağız."

Erdoğan, adil ve hakkaniyetli bir çalışma hayatının inşasının da yine birlikte yapılacağını vurgulayarak, "Elbette rızkı veren Allah'tır. Ama buna vesile olanları da asla unutmayacağız. İşverenlerimizi ihmal etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.