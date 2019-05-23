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12. Çalışma Meclisi Toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 21:21 | Son Güncelleme

Toplantı kapsamındaki "Çalışanların ve İşverenlerin Rolü ve Beklentileri Paneli"ne, işçi ve işveren temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve akademisyenler katıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 12. Çalışma Meclisi Toplantısı kapsamında düzenlenen "Çalışanların ve İşverenlerin Rolü ve Beklentileri Paneli"nde, işçi ve işveren temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve akademisyenler yer aldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından "Daha Parlak Bir Gelecek İçin Çalışmak" temasıyla düzenlenen 12. Çalışma Meclisi Toplantısı, ATO Congresium'da gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve ILO Genel Direktörü Guy Ryder'ın açılış konuşmalarıyla başlayan toplantı, "Daha Parlak Bir Gelecek İçin Çalışmak: Çalışanların ve İşverenlerin Rolü ve Beklentileri" başlıklı panelle devam etti.

Oturum başkanlığını Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Fatih Uşan'ın yaptığı panele, işçi ve işveren temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve akademisyenler katıldı.

Panel, basına kapalı gerçekleştirildi.

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