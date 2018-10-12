12 Ekim Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, Türk yetkililerin Amerikalı yetkililere Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu içinde öldürüldüğünü kanıtlayan ses ve görüntü kayıtları olduğunu bildirdiğini yazıyor. Gazete, yetkililere göre kayıtların Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de konsolosluk binasına girdikten sonra öldürülüp cesedinin parçalandığını, özellikle ses kaydının, Kaşıkçı'nın ölümünden Suudi ekibin sorumlu olduğunun en açık kanıtlarını sergilediğini bildiriyor. Habere göre adı açıklanmayan bir yetkili, kayıtlarda Kaşıkçı ve diğer kişiler arasında geçen Arapça konuşmaların, Kaşıkçı'nın sorguya çekilmesi, işkence görmesi, dövülmesi ve öldürülmesinin duyulduğunu söyledi. Gazete, söz konusu kayıtların, Türk yetkililerin neden Kaşıkçı'nın ölümünün ardında Suudi Arabistan olduğunu kaydetmede hızlı davrandığını açıkladığı yorumunda bulunuyor. Amerikalı yetkililerin kayıtları görüp görmedikleri ya da dinleyip dinlemedikleri net değil. Ancak Türk yetkililerin Amerikalı mevkidaşlarını kayıtların içeriği hakkında bilgilendirdikleri söyleniyor. Öte yandan ses kayıtları hakkında bilgilendirilen bir kişi, kaydın, Kaşıkçı öldürüldükten sonra güvenlik ekibinin Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosu'nun rezidansına gittiğini kanıtladığını söylüyor. Alınan bilgiye göre konsolosluk içinden yapılan en az bir telefon görüşmesinin kaydı da bulunuyor. Öte yandan Amerikan Kongresi'nde Trump Yönetimi'nin Suudi Arabistan'a yaptığı silah satışının gözden geçirilmesi gerektiğini savunan sesler giderek yükseliyor. Colorado eyaleti Cumhuriyetçi Senatörü Cory Gardner, Trump Yönetimi'nin Suudi Arabistan'la ilgili istihbarat konusunda senatörleri bilgilendirmediğini, Kaşıkçı'ya yönelik tehditlerle ilgili istihbaratın senatörlerle paylaşılması gerektiğini kaydetti.

Washington Post bugün ayrıca Dow Jones Sanayi Endeksi'nde son iki gündür yaşanan düşüşün iktisatçılar ve yatırımcılar arasında ekonominin daha fazla büyüyemeyeceği, bundan böyle düşüşe geçeceği kaygısı uyandırdığını yazıyor. Gazete, henüz hiçbir çevreden ekonomik durgunluk tahmini gelmediğini, ancak bazı etkenlerin ekonominin mevcut ivmesinin azalacağına işaret ettiğini bildiriyor. Habere göre bu etkenlerden bazıları Başkan Trump'ın Çin'e açtığı ticaret savaşının ekonomik büyümeyi olumsuz etkilemesi, enerji fiyatlarının yükselmesi, küresel ekonominin yavaşlaması ve Amerika'daki faiz oranlarının artmaya başlaması. Bunlar, borçlanma maliyetlerinin yükseleceğine, tüketicilerin cebinden daha çok para çıkacağına, talep azaldıkça ve ek gümrük vergileri etkisini göstermeye başladıkça yabancı ülkelerin daha az Amerikan malı ithal edeceğine işaret ediyor. Öte yandan gazete, geçtiğimiz Aralık ayında devreye giren dev vergi kesintisi paketinin ve bu yıl onaylanan ek hükümet harcamalarının etkisinin azalmaya başlayacağı öngörüsünde bulunuyor. Kimi iktisatçılar, bunun sonucu olarak önümüzdeki yıl ve ötesinde ekonomik büyümenin yavaşlama evresine gireceğini tahmin ediyor. Trump ve danışmanları ise uyarıları dikkate almıyor ve sağlam olan ekonominin önümüzdeki yıllarda yüzde 3 ve üzerinde büyüme kaydetmeye devam edeceğini söylüyor. Trump Yönetimi'ne göre düşük vergiler ve hükümet denetiminin gevşetilmesi sayesinde şirketler eleman ve ekipman alımına devam edecek, daha fazla yatırım yapacak, verimlilik ve büyüme artacak.