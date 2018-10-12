HABER

12 Ekim Amerikan Basınından Özetler

12.10.2018 20:56 | Son Güncelleme

Amerikan basınına yansıyan haberlerin özetlerini VOA Türkçe'de bulabilirsiniz

12 Ekim Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, Türk yetkililerin Amerikalı yetkililere Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu içinde öldürüldüğünü kanıtlayan ses ve görüntü kayıtları olduğunu bildirdiğini yazıyor. Gazete, yetkililere göre kayıtların Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de konsolosluk binasına girdikten sonra öldürülüp cesedinin parçalandığını, özellikle ses kaydının, Kaşıkçı'nın ölümünden Suudi ekibin sorumlu olduğunun en açık kanıtlarını sergilediğini bildiriyor. Habere göre adı açıklanmayan bir yetkili, kayıtlarda Kaşıkçı ve diğer kişiler arasında geçen Arapça konuşmaların, Kaşıkçı'nın sorguya çekilmesi, işkence görmesi, dövülmesi ve öldürülmesinin duyulduğunu söyledi. Gazete, söz konusu kayıtların, Türk yetkililerin neden Kaşıkçı'nın ölümünün ardında Suudi Arabistan olduğunu kaydetmede hızlı davrandığını açıkladığı yorumunda bulunuyor. Amerikalı yetkililerin kayıtları görüp görmedikleri ya da dinleyip dinlemedikleri net değil. Ancak Türk yetkililerin Amerikalı mevkidaşlarını kayıtların içeriği hakkında bilgilendirdikleri söyleniyor. Öte yandan ses kayıtları hakkında bilgilendirilen bir kişi, kaydın, Kaşıkçı öldürüldükten sonra güvenlik ekibinin Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosu'nun rezidansına gittiğini kanıtladığını söylüyor. Alınan bilgiye göre konsolosluk içinden yapılan en az bir telefon görüşmesinin kaydı da bulunuyor. Öte yandan Amerikan Kongresi'nde Trump Yönetimi'nin Suudi Arabistan'a yaptığı silah satışının gözden geçirilmesi gerektiğini savunan sesler giderek yükseliyor. Colorado eyaleti Cumhuriyetçi Senatörü Cory Gardner, Trump Yönetimi'nin Suudi Arabistan'la ilgili istihbarat konusunda senatörleri bilgilendirmediğini, Kaşıkçı'ya yönelik tehditlerle ilgili istihbaratın senatörlerle paylaşılması gerektiğini kaydetti.

Washington Post bugün ayrıca Dow Jones Sanayi Endeksi'nde son iki gündür yaşanan düşüşün iktisatçılar ve yatırımcılar arasında ekonominin daha fazla büyüyemeyeceği, bundan böyle düşüşe geçeceği kaygısı uyandırdığını yazıyor. Gazete, henüz hiçbir çevreden ekonomik durgunluk tahmini gelmediğini, ancak bazı etkenlerin ekonominin mevcut ivmesinin azalacağına işaret ettiğini bildiriyor. Habere göre bu etkenlerden bazıları Başkan Trump'ın Çin'e açtığı ticaret savaşının ekonomik büyümeyi olumsuz etkilemesi, enerji fiyatlarının yükselmesi, küresel ekonominin yavaşlaması ve Amerika'daki faiz oranlarının artmaya başlaması. Bunlar, borçlanma maliyetlerinin yükseleceğine, tüketicilerin cebinden daha çok para çıkacağına, talep azaldıkça ve ek gümrük vergileri etkisini göstermeye başladıkça yabancı ülkelerin daha az Amerikan malı ithal edeceğine işaret ediyor. Öte yandan gazete, geçtiğimiz Aralık ayında devreye giren dev vergi kesintisi paketinin ve bu yıl onaylanan ek hükümet harcamalarının etkisinin azalmaya başlayacağı öngörüsünde bulunuyor. Kimi iktisatçılar, bunun sonucu olarak önümüzdeki yıl ve ötesinde ekonomik büyümenin yavaşlama evresine gireceğini tahmin ediyor. Trump ve danışmanları ise uyarıları dikkate almıyor ve sağlam olan ekonominin önümüzdeki yıllarda yüzde 3 ve üzerinde büyüme kaydetmeye devam edeceğini söylüyor. Trump Yönetimi'ne göre düşük vergiler ve hükümet denetiminin gevşetilmesi sayesinde şirketler eleman ve ekipman alımına devam edecek, daha fazla yatırım yapacak, verimlilik ve büyüme artacak.

New York Times ise Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de ortadan kaybolmasının Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkileri gerdiğini yazıyor. Gazete, iki bölgesel güç, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın liderleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın şimdiye kadar istikrar sağlamak adına sıcak ve samimi ilişki içinde olduklarını ancak Kaşıkçı meselesinin ilişkileri değiştireceğini bildiriyor. Veliaht Prens Muhammed Bin Selman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan'dan ısrarla bir açıklama beklemesi üzerine ısrarla Kaşıkçı'nın konsolosluktan çıktığını ve durumunun kendilerini de kaygılandırdığını söyledi. Gazete, anlaşmazlığın, içinde bulundukları bölgeyi şekillendirme amacını taşıyan bu iki lideri karşı karşıya getireceğini kaydediyor. Habere göre Kaşıkçı olayı, Veliaht Prens'ın uzun yıllardır oluşturmaya çalıştığı ılımlı reformcu imajına büyük zarar verebilir. Suudi ekonomisine çeşitlilik kazandırmaya çalışan Veliaht Prens, ülkesini modernleştirme vaatleriyle bir süredir Wall Street, Silikon Vadisi ve Hollywood'la flört ediyordu. Kaşıkçı meselesi, Veliaht Prens'in bu çevrelerle kurmaya çalıştığı ilişkileri kalıcı hasara uğratabilir.

PARTNERİnsanların engelleriyle de güzel olduğunu tüm dünyaya gösteren geleneksel Japon sanatı: 'Kintsugi'İnsanların engelleriyle de güzel olduğunu tüm dünyaya gösteren geleneksel Japon sanatı: 'Kintsugi'
Kaşıkçı'nın akıbeti ortam dinlemesinde mi?Kaşıkçı'nın akıbeti ortam dinlemesinde mi?
‘Brunson’ı Sabırsızlıkla Bekliyoruz’‘Brunson’ı Sabırsızlıkla Bekliyoruz’
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal'dan gündemi sarsacak iddia!

Fatih Portakal'dan gündemi sarsacak iddia!

İğrenç sapık kamerada! Engelli kızı dakikalarca sıkıştırdı

İğrenç sapık kamerada! Engelli kızı dakikalarca sıkıştırdı

Dolar ne kadar? Dolar düştü mü yükseldi mi? 12 Ekim dolar yorumları

Dolar ne kadar? Dolar düştü mü yükseldi mi? 12 Ekim dolar yorumları

Başvurmayan yandı! Bakan açıkladı süre uzatılmayacak

Başvurmayan yandı! Bakan açıkladı süre uzatılmayacak

ABD'li Rahip Brunson hakkında karar verildi! Ev hapsi ve yurt dışı yasağı kaldırıldı

ABD'li Rahip Brunson hakkında karar verildi! Ev hapsi ve yurt dışı yasağı kaldırıldı

Brunson kararının ardından Trump'tan ilk açıklama geldi

Brunson kararının ardından Trump'tan ilk açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

ABD basınından bomba iddia: Rahip Brunson serbest bırakılacak

ABD basınından bomba iddia: Rahip Brunson serbest bırakılacak

ABD F-35 uçuşlarını durdurdu!

ABD F-35 uçuşlarını durdurdu!

Rossmann'ın sahibi: Erdoğan'la ilgili konuşursam Türkiye'ye giremem

Rossmann'ın sahibi: Erdoğan'la ilgili konuşursam Türkiye'ye giremem

ABD'den rahip Brunson'la ilgili son dakika açıklaması

ABD'den rahip Brunson'la ilgili son dakika açıklaması

İki Avrupa ülkesi savaşın eşiğinde! Bakan ölüm listesinde

İki Avrupa ülkesi savaşın eşiğinde! Bakan ölüm listesinde

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'den son dakika FETÖ elebaşı Fetullah Gülen açıklaması

ABD'den son dakika FETÖ elebaşı Fetullah Gülen açıklaması

Kraliyet düğünü canlı yayınında talihsiz kaza!

Kraliyet düğünü canlı yayınında talihsiz kaza!

Rahip Brunson kararını dünya böyle gördü!

Rahip Brunson kararını dünya böyle gördü!

2019 Avustralyalı İtfaiyeciler Takvimi görücüye çıktı

2019 Avustralyalı İtfaiyeciler Takvimi görücüye çıktı

Dev patlama! Hava üssünde F-16'ları yanlışlıkla vurdular

Dev patlama! Hava üssünde F-16'ları yanlışlıkla vurdular

Skandalın böylesi! Çıplak ve bağlanmış haldeki fotoğraflarını mail atınca...

Skandalın böylesi! Çıplak ve bağlanmış haldeki fotoğraflarını mail atınca...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.