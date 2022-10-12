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  4. 12 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

12 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

12.10.2022 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans Topu çekilişi 12 Ekim Çarşamba akşamı gerçekleşecek. Haftada iki gün oynanan Şans Topu her çarşamba ve pazar akşamı oynanıyor. Şans Topu oynayan şans oyunu severler çekiliş sonuçlarını merakla bekliyorlar. Peki, 12 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

12 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

Şans Topu çekiliş sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı akşam saatlerinin gelmesiyle beraber merak konusu oldu. Her hafta çarşamba ve pazar akşamları gerçekleşen Şans Topu çekilişinin geçmiş sonuçlarını, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sans-topu-sonuclari' adresinden sorgulayabilirsiniz.

12 EKİM ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

12 Ekim Çarşamba akşamı haftanın ilk Şans Topu çekilişi gerçekleşecek. Şans Topu çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı.

ŞANS TOPU KURALLARI NELER?

Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer alıyor. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretleniyor. Şans Topu oyununda bir veya birden fazla kolon da oynanabiliyor. Tek kolon ücreti ise 2 TL'dir.

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