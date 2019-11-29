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12 evden hırsızlık yapan kuzenler tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 23:17 | Son Güncelleme

KAYSERI'de, 12 evden hırsızlık yaptığı belirlenen Baran E.

Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERI'de, 12 evden hırsızlık yaptığı belirlenen Baran E. ile amcasının kızı Nazan E., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocasinan ilçesi Barsama Mahallesi ve Sarımsaklı bölgesindeki 12 evden elektronik malzeme hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayını Baran E. ile amcasının kızı Nazan E.'nin yaptığını belirledi. İki şüpheli, evlerine yapılan operasyonla yakalandı. Ele geçirilen hırsızlık malzemelerine ise el konuldu. Gözaltına alınan Baran E. ve Nazan E., İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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