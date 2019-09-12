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12 Eylül 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 21:54 | Son Güncelleme

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto oyununun 621. hafta çekilişi yapıldı. Süper Loto oyununun 621. hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 2 milyon 226 bin 300 lira 35 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

12 Eylül 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 7, 22, 38, 39, 53 ve 54 olarak belirlendi.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 44 kişi 11 bin 457 lira 70'er kuruş, 4 bilen 2 bin 698 kişi 202 lira 80'er kuruş ve 3 bilen 57 bin 150 kişi 16 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı.

KAZANAN KUPON GAZİANTEP'İN ŞEHİTKAMİL İLÇESİNDEN YATIRILDI

Büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinden yatırıldığı belirtildi. (AA)

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