12 Eylül Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, Rusya’nın doğu kıyısındaki Vladivostok kentinde bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in Amerika’ya, eski rakip iki ülkenin müttefik olma yolunda hızla ilerlediği mesajı verdiklerini yazıyor. Gazete, Sibirya’da 3 binden fazla Çin askerinin Rus askerleriyle birlikte Sovyetler Birliği döneminden bu yana gerçekleştirilen en büyük tatbikatlardan birine katıldığını bildiriyor. Çin askeri unsurlarının geniş çaplı katılımıyla yapılan tatbikatın kapsamı, bir zamanlar birbirine düşman olarak görülen iki ülkenin Amerika’ya karşı koyma konusunda işbirliği içine girdiğini gösteriyor. Habere göre bunun bir nedeni, Amerika’nın Çin’e karşı açtığı ticari savaş. Çin’in Amerika’yla arasındaki gerginliğin giderek tırmanması ise Rus askeri teknolojisi ve deneyiminin Çin açısından değerini arttırdı. Yeni müttefik arayışı içinde olan Rus lider Putin ise Batılı ülkelerin yaptırımları karşısında Çin’in ekonomik gücünden yararlanma yoluna gitmek istiyor. Rusya son yıllarda Çin’e aralarında S-400 füze savunma sistemi ve SU-35 dördüncü nesil savaş uçakları da olan en gelişmiş silahlarını satmaya başladı. Ancak gazeteye göre Washington’la olası bir yüzleşmeye karşı askeri birlik içine giren Rusya ve Çin’in NATO benzeri resmi bir ittifak oluşturmasını bekleyenler, şimdilik azınlıkta.

New York Times ise koalisyon güçlerinin Suriye’de IŞİD militanlarının elinde kalan son bölge olan Hacin’i geri almak için operasyon başlattıklarını yazıyor. Ancak gazete, güvenlik uzmanlarına dayandırdığı verilere göre IŞİD’in Hacin’de beklendiği gibi yenilgiye uğradıktan sonra da büyük olasılıkla güçlü bir terör örgütü olmaya devam edeceğini bildiriyor. Yetkililer, civardaki birkaç köyden oluşan ve tahminlere göre en fazla 60 bin kişinin yaşadığı Hacin’e yönelik operasyonun tamamlanmasının iki ya da üç ay sürebileceğini bildiriyor. Hacin’den çok daha büyük olan Sincar ve Tel Afer’in sadece birkaç gün içinde düştüğünü hatırlatan gazete, Hacin için aynı durumun geçerli olmayacağını yazıyor. Bunun nedeni, cihatçı militanların yeniden örgütlenmek için stratejik geri çekilme kararı almasıydı. Oysa askeri yetkililer, Hacin’de, artık gidecek yeri olmayan militanların ciddi şekilde direniş göstermesini bekliyor.

New York Times’ın bir başka ana sayfa haberi ise kuvvetler ayrılığı dengesini ortadan kaldıran, yargıyı kendi yandaşlarıyla dolduran ve Avrupa’daki diğer aşırı sağcı liderlere bir şablon gibi örnek olan Macaristan Devlet Başkanı Viktor Orban’la ilgili. Gazete, Macar lider Orban’ın Avrupa’nın önde gelen liderleri tarafından bir tehdit unsuru olarak algılanmaya başladığını kaydediyor. Habere göre Almanya Başbakanı Angela Merkel dahil birçok Avrupalı lider, Brüksel’deki koalisyonlarının bir parçası olarak kabul ettikleri ve kolaylıkla kontrol edebilecekleri sandıkları Orban’ın anti demokratik eğilimlerini dizginlemekten kaçınmıştı. Şimdiyse Avrupa Halk Partisi’nin bazı liderleri, bunun bir hata olduğunu kabul ediyor ve kendilerini Orban’dan uzak tutmaya çalışıyor. Bu açıdan Avrupa Parlamentosu’nun Macaristan’a karşı yaptırım uygulama, hatta Avrupa Birliği içindeki oy hakkını kısıtlama yoluna gitmeye çalışması, olağanüstü bir önlem olarak görülüyor. Gazete, Orban’ın, 1950’li yıllardan bu yana şekillenen Avrupa Birliği projesinin kurumlarını korumaya ve liberal değerlerin yanında yer almaya çalışan Avrupalı liderleri köşeye sıkıştırdığı yorumunda bulunuyor. Orban ise Avrupa Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada Avrupa’nın değerlerine karşı olmadığını, tam tersine bu değerleri korumaya çalıştığını kaydetti.

