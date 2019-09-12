12 Eylül Amerikan Basınından Özetler

Los Angeles Times, Amerikan Anayasa Mahkemesi'nin Trump Yönetimi'nin Amerika-Meksika sınırına gelen sığınmacıların çoğunun sınırda durdurmasına yeşil ışık yaktığını yazıyor. Habere göre Anayasa Mahkemesi yargıçları, 2'ye karşı 7 oyla aldıkları ara kararla, Trump Yönetimi avukatlarının sığınmacıların sınırda durdurulmasına yönelik acil temyiz talebini kabul etti. Mahkeme, böylelikle California eyaletindeki yargıçların Başkan Trump'ın sığınmacıların durdurulmasına ilişkin yeni uygulamasının yürürlüğe girmesini engelleme çabalarını bertaraf etmiş oldu. Gazete, nihai olmamakla beraber kararın yine de göçmenliği kısıtlamaya çalışan Trump Yönetimi açısından bir zafer olduğu ve Trump'ın geri kalan görev süresi boyunca geçerli olacağı yorumunda bulunuyor. Gazetenin Anayasa Mahkemesi'nin kararına ilişkin yaptığı bir başka yorum ise Başkan Trump'ın mahkemenin yapısını ve işleyiş biçimini nasıl değiştirdiğiyle ilgili. 2017 yılına kadar federal yargıçların federal hükümetin hamlelerini engellemek için ulusal çaplı kararlar alması, eşine ender rastlanan bir durumdu. Aynı şekilde Anayasa Mahkemesi'nin de acil talimatlarla hala görülen davalara müdahale etmesi, olağan bir durum değildi. Trump Yönetimi'nin talebine karşı çıkan iki liberal yargıç, Sonia Sotomayor ve Ruth Bader Ginsburg, yakın zamana kadar Anayasa Mahkemesi'nin hükümetin benzer kestirme yollara başvurmasına karşı direnç gösterdiğini, ancak bu durumun ”yeni normal” haline geldiğini kaydetti.

New York Times ise ergenlik çağındaki gençler arasında kullanımının hızla yayılması ve yüzlerce kullanıcının akciğer hastalıklarına yakalanması üzerine Trump Yönetimi'nin aromalı elektronik sigaraların büyük çoğunluğunu yasaklamaya hazırlandığını yazıyor. Habere göre Başkan Trump, Oval Ofis'te en üst düzey sağlık yetkilileriyle yaptığı görüşmede, elektronik sigara kullanımı yüzünden insanların hastalanmasına seyirci kalamayacağını, çocukların etkilenmesine izin veremeyeceğini söyledi. Sağlık Bakanı Alex Azar, Gıda ve İlaç Dairesi'nin önümüzdeki haftalarda elektronik sigaralarda kullanılan aromalı nikotin kartuşlarının yasaklanması için bir plan hazırlayacağını söyledi. Son zamanlarda elektronik sigara kullanımına bağlı olarak yaklaşık 500 kişinin solunum yolları hastalıklarına yakalanması, hatta altı kişinin yaşamını yitirmesi, hükümet üzerinde elektronik sigara piyasasının denetim altına alınması yönündeki baskıları arttırmıştı. Sağlık Bakanı Alex Azar, ergenlik çağındaki gençler arasında elektronik sigara kullanımının geçen yıla oranla yüzde 20 arttığını, yaptıkları bir ankete göre her dört lise öğrencisinden birinin son bir ay içinde elektronik sigara kullandığını söyledi.

Washington Post ise afyon bazlı ağrı kesici ilaç OxyContin'in üretici firması Purdue İlaç Sanayi'nin, uyuşturucu bağımlılığının yaygınlaşmasında rol oynadığı gerekçesiyle aleyhinde dava açan 23 eyalet ve 2 binden fazla kent ve ilçeyle dün taslak niteliğinde bir anlaşmaya vardığını yazıyor. Habere göre Purdue firması aleyhine dava açan kent, ilçe ve grupları temsil eden avukatlar komitesi, anlaşmanın kabul edilmesi yönünde tavsiyede bulundu. Ancak Amerika'daki eyalet başsavcılarının yarısı buna karşı çıkarak Purdue firması ve firmanın sahibi Sackler ailesi hakkında hukuki işlemlere devam etmeyi planladıklarını bildirdi. Aylardır üzerinde çalışılan anlaşma taslağı, Sackler ailesinin firmanın kontrolunu devretmesini, firmanın iflas ilan etmesini ve bir vakıf olarak yeniden kurularak afyon bazlı ilaçlara bağımlılıkla mücadele edecek ilaçlar üretmesini öngörüyor. Anlaşmanın kabul edilmesi durumunda ilaç firmalarını bağımlılık krizinden sorumlu tutma yönünde ilk kez kapsamlı bir adım atılmış olacak. Purdue firması, daha önce de Oklahoma eyaletiyle 270 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul ederek anlaşmaya varmıştı. Anlaşma ayrıca 1990'lı yılların başından bu yana afyon bazlı ilaçlara bağımlılığı körüklemekle suçlanan Purdue'nün sonunun gelmesi anlamı taşıyor. Firma ve üç üst düzey yöneticisi, 2007 yılındaysa doktorları OxyContin'in güvenli kullanımı hakkında yanılttıkları gerekçesiyle suçlu bulunmuş ve 635 milyon dolar para cezasına çarptırılmıştı. Federal istatistiklere göre morfin etkisi yapan reçeteli ağrı kesiciler, doz aşımı nedeniyle 1999 yılından bu yana 200 binden fazla kişinin ölümüne neden oldu.