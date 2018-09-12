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12 Eylül askeri darbesinin 38. yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 13:35 | Son Güncelleme

Şişli ve Taksim'de toplanan bazı gruplar, 12 Eylül askeri darbesini protesto etti

İSTANBUL (AA) - 12 Eylül askeri darbesi, bazı gruplarca protesto edildi.

Harbiye'deki eski TRT Radyo Binası önünde toplanan İnsan Hakları Derneği (İHD) üyeleri, pankart açtı.

Grup adına açıklama yapan İHD İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoleri, her türlü darbeye karşı olduklarını ifade etti.

Taksim Kazancı Yokuşu'nda toplanan 78'liler Girişimi üyeleri de ''Darbeciliğe karşı demokrasi için mücadele'' yazılı pankart açtı.

Grup, yapılan basın açıklamasının ardından eylemi sonlandırdı.

Protestoya HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık da katıldı.

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12 Eylül Askeri Darbesi 78'liler Girişimi açıklama İnsan Hakları Derneği (İHD) protesto

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