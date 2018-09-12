12 Eylül darbesinin 38. yılı

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Darbe, milli iradenin boğazına bağlanmış yağlı urgan, masum ve mazlumlara eziyet, işkence, mahkumiyet ve hatta ölüm fermanıdır." ifadelerini kullandı.

Büyükataman, 12 Eylül darbesinin 38'inci yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türkiye'nin darbelerin ceremesini çok çektiğini, acı ve ağır faturalarına belirli aralıklarla katlanmak durumunda kaldığını belirtti.

Her defasında yıkım getiren darbelerin, Türkiye'yi tarihin gerisine ittiğini aktaran Büyükataman, demokrasiye ket ve darbe vuran söylem, eylem ve her türlü girişimin Türkiye'nin hem önünü kapattığını hem de ufkunu kararttığına değindi.

Darbenin demokrasinin kızağa çekilmesi ve uçurumdan atılmasına neden olduğunun altını çizen Büyükataman, şu değerlendirmede bulundu:

"Darbe, milli iradenin boğazına bağlanmış yağlı urgan, masum ve mazlumlara eziyet, işkence, mahkumiyet ve hatta ölüm fermanıdır. Milliyetçi Hareket Partisi 50 yıllık şerefli geçmişinde darbeye en çok maruz kalan, darbelerden en çok zarar gören bir millet ve demokrasi anıtıdır. Bu sebeple darbe ve demokrasi dışı arayışlar kimden gelirse gelsin milliyetçi hareket olarak karşısında durduk ve durmaya devam edeceğiz."