12 Eylül darbesinin 38. yılı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "İnsanı temel alan anlayışımızla darbelerin neden olduğu karanlık günleri geride bırakan Türkiye, aziz milletimizin iradesiyle aydınlanan yarınlara emin adımlarla yürümektedir." ifadelerini kullandı.

Usta, 12 Eylül darbesinin 38'inci yılı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, darbelerin bir milletin gelişmesini, ilerlemesini, kalkınmasını toplumsal ve ekonomik her türlü açıdan sekteye uğratan ve geriye çeken gelişmeler olduğunu belirtti.

Darbelerin, bir ülkenin geçmişini, bugününü ve geleceğini etkilediğin; insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğünün darbelerle zarar gördüğünü aktaran Usta, toplumda farklı dinamiklerle ortaya çıkmasına karşın etkilerinin benzer sonuçlarla olumsuz izler bıraktığına değindi.

Usta, Türk siyasi tarihinde bir kırılma noktası olan 12 Eylül darbesinin üzerinden 38 yıl geçtiğini hatırlatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Aradan geçen bu uzun zaman bile 12 Eylül cuntasının milletimize yaşattığı acıların geçmesine yetmedi. 12 Eylül askeri darbesi millet olarak birçoğumuzun gözlerinde yeniden canlanıyor, zihinlerde tazeliğini koruyor. Birçok genç vatandaşımız hayatlarının ilkbaharında eylülü, sonbaharı yaşadı. Milletimizin gözbebeği olan ve peygamber ocağı sıfatına layık görülen ordumuz korkulan bir kurum haline getirildi.