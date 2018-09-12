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12 Eylül darbesinin 38. yılı

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.09.2018 12:37 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta: - "İnsanı temel alan anlayışımızla darbelerin neden olduğu karanlık günleri geride bırakan Türkiye, aziz milletimizin iradesiyle aydınlanan yarınlara emin adımlarla yürümektedir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "İnsanı temel alan anlayışımızla darbelerin neden olduğu karanlık günleri geride bırakan Türkiye, aziz milletimizin iradesiyle aydınlanan yarınlara emin adımlarla yürümektedir." ifadelerini kullandı.

Usta, 12 Eylül darbesinin 38'inci yılı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, darbelerin bir milletin gelişmesini, ilerlemesini, kalkınmasını toplumsal ve ekonomik her türlü açıdan sekteye uğratan ve geriye çeken gelişmeler olduğunu belirtti.

Darbelerin, bir ülkenin geçmişini, bugününü ve geleceğini etkilediğin; insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğünün darbelerle zarar gördüğünü aktaran Usta, toplumda farklı dinamiklerle ortaya çıkmasına karşın etkilerinin benzer sonuçlarla olumsuz izler bıraktığına değindi.

Usta, Türk siyasi tarihinde bir kırılma noktası olan 12 Eylül darbesinin üzerinden 38 yıl geçtiğini hatırlatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Aradan geçen bu uzun zaman bile 12 Eylül cuntasının milletimize yaşattığı acıların geçmesine yetmedi. 12 Eylül askeri darbesi millet olarak birçoğumuzun gözlerinde yeniden canlanıyor, zihinlerde tazeliğini koruyor. Birçok genç vatandaşımız hayatlarının ilkbaharında eylülü, sonbaharı yaşadı. Milletimizin gözbebeği olan ve peygamber ocağı sıfatına layık görülen ordumuz korkulan bir kurum haline getirildi.

Birilerinin 'Bizim çocuklar başardı' sözleriyle kim tarafından, hangi amaçla yapıldığı belli olan 12 Eylül darbesiyle binlerce insan işkence gördü, yüzlerce kişi idam edildi, haksız yere birçok insan hapishaneye atıldı, vatandaşların birçok hakkına el konuldu. Her darbe, yalnızca yönetimin el değiştirmesi demek değildir. Yüzlerce, binlerce acı demektir. İşkence demektir. İrade gaspı demektir. Millete saygısızlık demektir. Çoğu defa da büyük güçlerin kendi çıkarları için yaptıkları düzenin bir parçası, bir maşası olmak demektir."

Milletin, 12 Eylül askeri darbesi ve diğer askeri müdahaleler sonucu, demokrasi, insan hakları ve milli irade gibi vazgeçilmez değerlerinin rafa kaldırıldığını gördüğünü vurgulayan Usta, 15 Temmuz darbe girişiminin püskürtülerek millet iradesinin kimseye çiğnetilmediğini anımsattı.

Usta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu zihniyete bir daha unutulmamak üzere bir ders verildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"15 Temmuz'da destanlaşan milli iradeyle darbeler ilelebet maziye gömüldü. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle bu vesayet odaklarının bir daha bu topraklar üzerinde hayat bulamayacağı yeni bir dönem açıldı. Milli iradesine sahip çıkan, darbe sevicileri tarihe atan bu dönemle müreffeh Türkiye'nin önü artık çok daha açıktır.

İnsanı temel alan anlayışımızla darbelerin neden olduğu karanlık günleri geride bırakan Türkiye, aziz milletimizin iradesiyle aydınlanan yarınlara emin adımlarla yürümektedir. Bu duygu ve düşüncelerimle Allah'tan ülkemize bir daha böyle kara günler yaşatmamasını temenni ediyor, darbeler sebebiyle hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet diliyorum."

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12 EYLÜL DARBESİNİN 38. YILI AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta

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