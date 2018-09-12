12 Eylül darbesinin 38. yılı

Türk-İş'ten 12 Eylül'ün 38. yılında yayımlanan mesajda "Darbelerle darbe girişimleriyle anılan değil demokrasimizle özgürlüklerimizle ve hukuka olan bağlılığımızla anılan ve yaşanan Türkiye'den yanayız." değerlendirmesi yapıldı.
Türk-İş tarafından 12 Eylül darbesinin 38. yılında yayımlanan mesajda, darbelerin halkın iradesi ve tercihleri ile demokrasinin aşağılanması olduğu belirtilerek "Darbeler, hukuksuzluğun en bariz şekilde yaşanmasıdır. Uydurulmuş ve oluşturulmuş gerekçelerle meşrulaştırılmış yönetim şeklidir darbeler. İşkencedir, insan onurunu çiğnemektir, mağduriyettir, ayrıştırmadır, bölmedir, kaostur." ifadelerine yer verildi.
Darbenin emeğin değersizleştirilmesi ve köleleştirilmesi, baskı, yasaklama ve özgürlüklerin yok edilmesi olduğu vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Bugün, 12 Eylül 1980 yılında yapılan darbeyi böyle hatırlıyor ve lanetliyoruz. Emekçiler olarak gerekçesi ne olursa olsun her türlü darbeye ve darbe girişimine kahramanca direnmeye olan kararlılığımızı ve demokrasiye olan bağlılığımızı bir kez daha tekrarlıyoruz. Darbelerle darbe girişimleriyle anılan değil demokrasimizle özgürlüklerimizle ve hukuka olan bağlılığımızla anılan ve yaşanan Türkiye'den yanayız."
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