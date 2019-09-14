12 Eylül darbesinin 39. yılı

Uluslararası İnsan Hakları ve Demokrasi Derneği Genel Başkanı Remzi Çayır, ülkenin birlik ve beraberliği ile bağımsızlığı için dayanışma duygusunun yaşatılması gerektiğini belirterek, "Zaman, mekan ve dünya değişiyor ama dayanışma ruhu değişmemeli. O ruhu yeniden bulana kadar hep beraber mücadele etmenin gerekliliğine inanıyorum." dedi.

Eğitimci Kamu Çalışanları Sendikası (EKSEN) ile Uluslararası İnsan Hakları ve Demokrasi Derneğince, 12 Eylül Askeri Darbesinin 39. yılı dolayısıyla panel düzenlendi.

Ulucanlar Cezaevi Müzesinde, "3. Geleneksel Türk Milliyetçileri 12 Eylül Buluşmaları" kapsamında düzenlenen panele, BBP Yüksek İstişare Kurulu eski Başkanı Hakkı Öznur, MHP eski Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak ve Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sami Bal da konuşmacı olarak katıldı. Panel, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Uluslararası İnsan Hakları ve Demokrasi Derneği Genel Başkanı Remzi Çayır, panelin açılışında yaptığı konuşmada, ülkenin bağımsızlığı için mücadele ederken hayatını kaybeden ve darbe sürecinde idam edilen tüm ülküdaşlarına Allah'tan rahmet diledi.