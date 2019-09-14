HABER

12 Eylül darbesinin 39. yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 20:53 | Son Güncelleme

Eğitimci Kamu Çalışanları Sendikası ile Uluslararası İnsan Hakları ve Demokrasi Derneğince, 12 Eylül Askeri Darbesinin 39. yılı dolayısıyla panel düzenlendi - Uluslararası İnsan Hakları ve Demokrasi Derneği Genel Başkanı Remzi Çayır: -"Zaman, mekan ve dünya değişiyor ama dayanışma ruhu değişmemeli. O ruhu yeniden bulana kadar hep beraber mücadele etmenin gerekliliğine inanıyorum"

Uluslararası İnsan Hakları ve Demokrasi Derneği Genel Başkanı Remzi Çayır, ülkenin birlik ve beraberliği ile bağımsızlığı için dayanışma duygusunun yaşatılması gerektiğini belirterek, "Zaman, mekan ve dünya değişiyor ama dayanışma ruhu değişmemeli. O ruhu yeniden bulana kadar hep beraber mücadele etmenin gerekliliğine inanıyorum." dedi.

Eğitimci Kamu Çalışanları Sendikası (EKSEN) ile Uluslararası İnsan Hakları ve Demokrasi Derneğince, 12 Eylül Askeri Darbesinin 39. yılı dolayısıyla panel düzenlendi.

Ulucanlar Cezaevi Müzesinde, "3. Geleneksel Türk Milliyetçileri 12 Eylül Buluşmaları" kapsamında düzenlenen panele, BBP Yüksek İstişare Kurulu eski Başkanı Hakkı Öznur, MHP eski Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak ve Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sami Bal da konuşmacı olarak katıldı. Panel, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Uluslararası İnsan Hakları ve Demokrasi Derneği Genel Başkanı Remzi Çayır, panelin açılışında yaptığı konuşmada, ülkenin bağımsızlığı için mücadele ederken hayatını kaybeden ve darbe sürecinde idam edilen tüm ülküdaşlarına Allah'tan rahmet diledi.

Mamak Cezaevi'nde birçok işkenceye şahit olduğunu belirten Çayır, "17 yaşında bir Bekir Bağ vardı. Önceden adını bilmiyordum. Falakaya yatırılmış bir insanın sesi geliyordu. Sabaha kadar sesler geldi. Sabah 9-10 gibi kapılar açılarak çarşaflar toplandı. 'Neden toplanıyor' dedik, 'Çocuğun biri kendini asmış' dediler. Halbuki döverek Bekir Bağ'ı öldürdüler." diye konuştu.

12 Eylül döneminde beraber hareket edenler arasında ülkenin bağımsızlığı için büyük bir dayanışma ve ortak hareket etme duygusu olduğunu anlatan Çayır, bu duygunun yaşatılması gerektiğini vurguladı. Çayır, o döneme ilişkin anılarını anlatırken, şunları kaydetti:

"Hiç tanımadığımız biri şehit olduğunda biz burada kendimizi yer bitirirdik. Kendi içimiz yanar ve onun intikamını almak ve onun acısını azaltmak için çaba sarfederdik. O zaman öyle bir ruh vardı ve işte şimdi o ruha ihtiyacımız var. Zaman, mekan, dünya değişiyor ama dayanışma ruhu değişmemeli. O ruhu yeniden bulana kadar hep beraber mücadele etmenin gerekliliğine inanıyorum."

Eğitimci Kamu Çalışanları Sendikası Genel Başkanı İsmail Yıldız ise gelecek yıllarda da programlara devam edeceklerini belirterek, 12 Eylül'ün Türk milliyetçileri için bir milat olduğunu söyledi.

Bu arada sanatçı Selçuk Küpçük ve Muhammet Akif Kalaycı da panel öncesinde mini bir konser verdi.

PARTNER Kredi kartını çaldığı anne-babasını öldürtmek için kiralık katil tutmuş! Kredi kartını çaldığı anne-babasını öldürtmek için kiralık katil tutmuş!
İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği’nden oturma eylemi yapan ailelere ziyaretİdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği’nden oturma eylemi yapan ailelere ziyaret
GÜNCELLEME - Eskişehir'deki şüpheli ölümGÜNCELLEME - Eskişehir'deki şüpheli ölüm
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
12 Eylül 1980 askeri darbesi Eğitimci Kamu Çalışanları Sendikası Eğitimci Kamu Çalışanları Sendikası Genel Başkanı İsmail Yıldız Uluslararası İnsan Hakları ve Demokrasi Derneği Uluslararası İnsan Hakları ve Demokrasi Derneği Genel Başkanı Re

En Çok Okunan Haberler

80 yaşındaki kadına tecavüz etmeye çalışmıştı! Yeni gelişme

80 yaşındaki kadına tecavüz etmeye çalışmıştı! Yeni gelişme

İntihar eden kadının eşi konuştu

İntihar eden kadının eşi konuştu

Kasımpaşa'dan Melih Şendil'e sert tepki

Kasımpaşa'dan Melih Şendil'e sert tepki

Oyuncu Şevket Çoruh'a bıçaklı saldırı

Oyuncu Şevket Çoruh'a bıçaklı saldırı

İYİ Parti'den flaş çağrı: Dokunulmazlığı kaldırılsın

İYİ Parti'den flaş çağrı: Dokunulmazlığı kaldırılsın

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 7 şehit, 10 yaralı

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 7 şehit, 10 yaralı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye - İran sınır bölgesinde 4.6 büyüklüğünde deprem

Sınır bölgesinde korkutan deprem!

Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem!

Diyarbakır'da eylem yapan aileler, HDP hakkında suç duyurusunda bulundu

Diyarbakır'da eylem yapan aileler, HDP hakkında suç duyurusunda bulundu

Topkapı İETT garajı, park oluyor

Topkapı İETT garajı, park oluyor

Gültekin Avcı yeniden gözaltında

Gültekin Avcı yeniden gözaltında

Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Türkiye ve ABD'den önemli görüşme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.