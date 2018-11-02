HABER

12 Eylül davasıyla ilgili yeni gelişme! Yeniden görülecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 14:00 | Son Güncelleme

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya'nın yargılandığı 12 Eylül darbe davasına ilişkin yerel mahkeme kararını bozdu. Bozma kararı uyarınca dava ilk kararını veren Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülecek. Davanın ilk duruşması 18 Ocak'ta Ankara Adliyesi'nde yapılacak.

12 Eylül davasıyla ilgili yeni gelişme! Yeniden görülecek

12 Eylül askeri darbesinin Genelkurmay Başkanı, 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren ile Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Ali Tahsin Şahinkaya'nın yargılandığı davanın düşürülmesine dair karar, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nce bozuldu.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, yerel mahkemenin yeni Türk Ceza Kanunu uyarınca sanıklar hakkında ölüm nedeniyle düşme kararı vermesi bozma nedeni sayıldı. Mahkemenin 765 sayılı eski Türk Ceza Kanunu uyarınca sanıkların ölümü nedeniyle 'davanın ortadan kaldırılmasına' karar vermesi gerektiği belirtildi.

DAVA YENİDEN GÖRÜLECEK

Bozma kararı uyarınca dava ilk kararını veren Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülecek. Davanın ilk duruşması 18 Ocak'ta Ankara Adliyesi'nde yapılacak.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin bozma kararında, "Hükmün gerekçesinde, lehe olan kanunun bozma ilamında da işaret edildiği üzere 765 sayılı TCK hükümleri olduğu belirtildiği halde; hüküm fıkrasında 5237 sayılı TCK ve CMK hükümleri uyarınca karar verilmesi suretiyle gerekçe ile hüküm fıkrası arasında karışıklığa neden olunması kanuna aykırı katılan vekillerinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan hükmün bozulmasına oybirliğiyle karar verildi" denildi.

DAVA DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi, 4 Mayıs 2017'de 12 Eylül askeri darbesine ilişkin, Kenan Evren ile Ali Tahsin Şahinkaya hakkındaki davanın, sanıkların ölmüş olmaları nedeniyle düşürülmesine karar vermişti. Evren 9 Mayıs 2015'te, Şahinkaya 9 Temmuz 2015'te hayatını kaybetmişti.


PARTNERSeks Adası'nda yaşadıklarını anlattı: Sadece 15 dakikada...Seks Adası'nda yaşadıklarını anlattı: Sadece 15 dakikada...
Çocukların Nobel Ödülü: Çocuk haklarının kahramanları açıklandıÇocukların Nobel Ödülü: Çocuk haklarının kahramanları açıklandı
En çok alışveriş kediler için yapılıyorEn çok alışveriş kediler için yapılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
12 Eylül 12 eylül davası Yargıtay Kenan Evren Tahsin Şahinkaya

En Çok Okunan Haberler

Donarak şehit olan askerin babası konuştu: O an ben de dondum

Donarak şehit olan askerin babası konuştu: O an ben de dondum

Yasak aşk rezaleti! 'Benimle evlenmezsen görüntüleri yayınlarım'

Yasak aşk rezaleti! 'Benimle evlenmezsen görüntüleri yayınlarım'

Bakanlık müjdeyi verdi! OSB'lerde kapsam genişiliyor

Bakanlık müjdeyi verdi! OSB'lerde kapsam genişiliyor

Rabobank: Dolar/TL yıl sonuna kadar 5'e gerileyebilir

Rabobank: Dolar/TL yıl sonuna kadar 5'e gerileyebilir

Fatih Altaylı ve Nagehan Alçı'dan Burhan Kuzu bombası! Ankara bu iddiayla çalkalanıyor

Fatih Altaylı ve Nagehan Alçı'dan Burhan Kuzu bombası! Ankara bu iddiayla çalkalanıyor

Yılmaz Özdil: Asrın liderimiz ağzından kaçırdı! Erdoğan'a yürekten katılıyorum

Yılmaz Özdil: Asrın liderimiz ağzından kaçırdı! Erdoğan'a yürekten katılıyorum

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Uğraşacak başka iş yokmu hayata kalan yok kimi yargilayacaklar.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! PKK'ya ağır darbe! 124 terörist yakalandı

Son dakika! PKK'ya ağır darbe! 124 terörist yakalandı

Edirne'de meydana gelen patlama sonrası görüntüler

Edirne'de meydana gelen patlama sonrası görüntüler

Edirne'de korkutan patlama! Yaralılar var

Edirne'de korkutan patlama! Yaralılar var

Kira yüksek geldi karakol kapatıldı

Kira yüksek geldi karakol kapatıldı

Tek tip askerlik nedir? Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? İşte detaylar...

Tek tip askerlik nedir? Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? İşte detaylar...

Tunceli'den acı haber! Komutanlar askeri bu halde buldu

Tunceli'den acı haber! Komutanlar askeri bu halde buldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.