12 Eylül mağduru ülkücüler Taş Medreseliler toplantısında buluştu

12 Eylül darbesinde MHP ve ülkücü kuruluşlar davasında yargılanan ve ceza alanların oluşturduğu Taş Medreseliler, Antalya Temsilcisi Zeki Tunç başkanlığında sabah kahvaltısında buluştu. Zeki Tunç, "Yanlış yola sapan arkadaşlarımız safa durduklarında başlarını sağa çevirdiklerinde beş bin Ülkücü’nün kanına giren CHP’yi, sola çevirdiklerinde 35 bin insanımızı katleden HDPKK’yı görüyorlar” dedi.

Antalya’da yaşayan tüm Taş Medreselilerin toplantıya katıldığını belirten Taş Medreseliler Antalya Temsilcisi Zeki Tunç, "12 Eylül zindanlarının çilesini çeken tüm arkadaşlarımızın hepsinin ayrı ayrı hikayesi var. O yıllardan bu yıllara hala çile çeken bu arkadaşlarımız o dönemlerde zindanları Taş Medrese’ye çevirerek zulüm yapanlara ders vermiştir" şeklinde konuştu.

"Sizin arkadaşlarınız yanlış"

Bugün Ülkücü olduklarını iddia edenlerin yanlış yollarda yanlış insanlarla yol aldıklarını belirten Tunç, "Ben bugün bir safa durduğumda kafamı sağa çevirdiğimde AK Parti’yi, sola çevirdiğimde Büyük Birlik Partisi’ni görüyorum. Yanlış yola sapan arkadaşlarımız safa durduklarında başlarını sağa çevirdiklerinde beş bin Ülkücü’nün kanına giren CHP’yi, sola çevirdiklerinde 35 bin insanımızı katleden HDPKK’yı görüyorlar" dedi.