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12 Eylül mağduru ülkücüler Taş Medreseliler toplantısında buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 13:11 | Son Güncelleme

12 Eylül darbesinde MHP ve ülkücü kuruluşlar davasında yargılanan ve ceza alanların oluşturduğu Taş Medreseliler, Antalya Temsilcisi Zeki Tunç başkanlığında sabah kahvaltısında buluştu.

12 Eylül mağduru ülkücüler Taş Medreseliler toplantısında buluştu

12 Eylül darbesinde MHP ve ülkücü kuruluşlar davasında yargılanan ve ceza alanların oluşturduğu Taş Medreseliler, Antalya Temsilcisi Zeki Tunç başkanlığında sabah kahvaltısında buluştu. Zeki Tunç, "Yanlış yola sapan arkadaşlarımız safa durduklarında başlarını sağa çevirdiklerinde beş bin Ülkücü’nün kanına giren CHP’yi, sola çevirdiklerinde 35 bin insanımızı katleden HDPKK’yı görüyorlar” dedi.
Antalya’da yaşayan tüm Taş Medreselilerin toplantıya katıldığını belirten Taş Medreseliler Antalya Temsilcisi Zeki Tunç, "12 Eylül zindanlarının çilesini çeken tüm arkadaşlarımızın hepsinin ayrı ayrı hikayesi var. O yıllardan bu yıllara hala çile çeken bu arkadaşlarımız o dönemlerde zindanları Taş Medrese’ye çevirerek zulüm yapanlara ders vermiştir" şeklinde konuştu.

"Sizin arkadaşlarınız yanlış"
Bugün Ülkücü olduklarını iddia edenlerin yanlış yollarda yanlış insanlarla yol aldıklarını belirten Tunç, "Ben bugün bir safa durduğumda kafamı sağa çevirdiğimde AK Parti’yi, sola çevirdiğimde Büyük Birlik Partisi’ni görüyorum. Yanlış yola sapan arkadaşlarımız safa durduklarında başlarını sağa çevirdiklerinde beş bin Ülkücü’nün kanına giren CHP’yi, sola çevirdiklerinde 35 bin insanımızı katleden HDPKK’yı görüyorlar" dedi.

"Karanlık yollar belaya götürür"
Yanlış yolda yanlış insanlarla yol alanların hala kendilerini Ülkücü gibi lanse ettiklerini iddia eden Tunç, "Ülkücü MHP’de olur. Başka yollarda ne idüğü belirsiz yerlerde gezenlerden Ülkücü olmaz. Ülkücüleri katleden ve binlerce insanımızı çoluk çocuk demeden katleden insanlarla birlikte gezenden Ülkücü olmaz. Başını hiçbir Ülkücü’nün çekmediği karanlık yollarda gezenlere yol yakınken dönün demekten başka çağrımız olmayacaktır" şeklinde konuştu.

"Ülkücülükten geçinmişler"
1980 öncesi Nurettin Soyer’in Ülkücülerde çok büyük travmalar oluşturduğunu belirten Tunç, "O günlerde genç yaşta tüm ülkücüleri suçlu suçsuz ayırt etmeksizin zindanlara attılar. Rahmetli Başbuğumu bu adam idamla yargıladı. Her şey bir yana zindanları taş medreselere çeviren her bir ülkücü hala o günlerin izlerini taşımaktadır. Sadece Taş Medreseliler değil, çocukları ve onların çocukları da o yılların mağdurudur. Ülkücülere zulmeden bir babayla gurur duyduğunu söyleyen Tunç Soyer’e oy veren Ülkücü olmamıştır ancak ülkücülükten geçinmiştir diyebiliriz" dedi.

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