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12 Eylül Pazartesi toplu taşıma ücretsiz mi olacak? Okulların açıldığı gün otobüs, metrobüs, metro ücretsiz mi?

10.09.2022 18:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okulların başlamasına sayılı günler kala ilk gün 12 Eylül 2022 Pazartesi ulaşımın ücretsiz olup olmadığı araştırılıyor. Okulların ilk günü toplu taşıma kullanacak vatandaşlar, İETT 12 Eylül tarifesini merak ediyor. Peki 12 Eylül Pazartesi toplu taşıma ücretsiz mi olacak? Okulların açıldığı gün otobüs, metrobüs, metro ücretsiz mi? İşte ayrıntılar...

12 Eylül Pazartesi toplu taşıma ücretsiz mi olacak? Okulların açıldığı gün otobüs, metrobüs, metro ücretsiz mi?

12 Eylül Pazartesi günü İETT ve otobüsler ücretsiz mi sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yaklaşık 3 aydır devam eden yaz tatili sona eriyor. Öğrenciler Pazartesi günü ders başı yapacak. Toplu taşımayı kullanacak vatandaşlar yeni eğitim dönemine başlayacak öğrenciler alınan kararı merak ediyor. Peki okulların ilk günü ulaşım ücretsiz mi?

12 EYLÜL PAZARTESİ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

12 Eylül Pazartesi günü topluma taşıma ücretsiz olup olup olmadığıyla ilgili İBB'den yapılan açıklama şu şekilde:

2022-2023 eğitim-öğretim yılının ilk günü olan 12 Eylül Pazartesi günü saat 06.00 ile 14.00 arasında İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan; İETT, Metro, Füniküler, Tramvay, Şehir Hatları Vapurları ve toplu taşımaya entegre özel deniz motorlarında ulaşım ücretsiz olacaktır.

12 Eylül Pazartesi günü başlayacak 2022 – 2023 Eğitim Öğretim Yılı nedeniyle sefer sayıları artırılacak. Anadolu yakasında 776, Avrupa Yakası’nda 820, Metrobüs hattında 320 olmak üzere toplam 1916 ek sefer düzenlenecek. Ayrıca, yoğunluk yaşanması beklenen bölgeler için yedek araçlar hazır bulundurulacak, gerekli hallerde takviye seferler düzenlenecek. Seferlerin sorunsuz yapılabilmesi için Avrupa ve Anadolu Yakası’nda toplamda 326 görevli sahada ve filo yönetim merkezlerinde çalışmalarını sürdürecek. Trafik yükünü azaltmak, vatandaşları toplu ulaşıma teşvik etmek amacıyla, Pazartesi günü sabah saat 06 ile 14 arasında toplu ulaşım ücretsiz yapılacak.


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