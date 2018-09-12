12 Eylül Şans Topu sonuçları: 900. hafta Şans Topu çekilişi saat kaçta? (MPİ canlı çekiliş izle)

12 Eylül Şans Topu sonuçları merakla bekleniyor. Bu akşam yapılacak 900. hafta Şans Topu çekilişi ile belli olacak sonuçları ile 2 milyon lirayı aşacak büyük ikramiyenin sahibi belli olacak. Şans Topu geçen hafta 2. kez devretmişti. Bu akşam yapılacak Şans Topu çekilişine aktarılan ikramiye ise bir milyon 411 bin lira. Çarşamba günleri Sayısal Loto çekilişi de olması nedeniyle oyunseverler, çekilişi saatini merak ediyorlar. Peki Şans Topu saat kaçta çekiliyor? Şans Topu çekilişi canlı yayın bağlantısı ve Şans topu sonuçları sorgulama linki haberimizde. ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA? Şans Topu çekilişi için Ankara'nın Balgat ilçesinde bulunan Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlük binasındaki çekiliş salonu kullanılacak. Canlı yayında yapılacak çekiliş, noter ve çekilişi komitesi huzurunda yapılacak. Saat 21.15'te başlayacak olan Şans Topu çekilişinde, 1-34 ve 1-14 sayılarının sıralı olarak dizildiği küreler sırayla çalıştırılacak ve haftanın 5+1 sayıları belirlenecek. Bu çekilişi canlı olarak izlemek isterseniz aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

900. HAFTA ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE 12 EYLÜL ŞANS TOPU SONUÇLARI Haftanın şanslı sayıları belirlendikten sonra 12 Eylül Şans Topu sonuçları da belli olacak. 21.15'te yapılacak Şans Topu çekilişinden yaklaşık 15-20 dakika sonra aşağıdak verilen link üzerinden Şans Topu sonuçlarını takip edebilirsiniz. ŞANS TOPU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ GEÇEN HAFTANIN ŞANS TOPU SONUÇLARI HAFTA ŞANS TOPU KAZANDIRAN SAYILARI: 5 - 15- 22 - 33 - 34 + 2 Haftanın numaraları çekildikten sonra 898. hafta Şans Topu sonuçları da ortaya çıktı. Şans Topu sonuçlarına göre 5+1 bilen yine çıkmadı ve haftaya 1 milyon 411 bin 725 lira 98 kuruş ikramiye devretti. Şans Topu 898. hafta çekilişinde 5 bilen 14 kişi 5 bin 210'ar lira, 4 artı 1 bilen 169 kişi 432 lira 25'er kuruş, 4 bilen 2 bin 755 kişi 35 lira 35'er kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 283 kişi 23 lira 45'er kuruş, 3 bilen 80 bin 774 kişi 4 lira 20'şer kuruş, 2 artı 1 bilen 49 bin 670 kişi 6 lira 90'ar kuruş ve 1 artı 1 bilen 167 bin 333 kişi 3 lira 90'ar kuruş ikramiye alacak. ŞANS TOPU'NUN EN ÇOK ÇIKAN SAYILARI Çarşamba günleri düzenlenen Şans Topu oyunu, diğer sayısal oyunlardan farklı olarak iki farklı küre kullanılarak çekilişi yapılır. 1-34 ve 1-14 sayılarını içeren iki kürenin ilkinden 5 sayı, ikincisinden ise "Şans Topu" olarak ifade edilen sayı çekilir. Böylece 5+1 sayıları belirlenmiş olur.

Şans Topu çekilişlerinin son bir sene istatistiğine bakıldığı zaman son 48 çekilişte dağıtılan toplam ikramiye 126 milyon 293 bin 63 TL 75 kuruş. Kazanılan en büyük ikramiye ise 18 Nisan 2018 tarihli çekilişte verilen 3.719.235,20 TL. Bu ikramiye ise üç kez devir eden ve 4. haftasında ise 5+1 bilinmediği için 5 bilen 32 kişiye 116.226,10 TL olarak pay edildi. Şans Topu'nun son bir yılında yapılan çekilişlerde en çok çıkan sayılar ise şu şekilde... 29 - 1224 kez

15 - 1192 kez

22 - 1176 kez

23 - 1144 kez

9 - 1144 kez

6 - 1128 kez

5 - 1128 kez

20 - 1104 kez

17 - 1104 kez

2 - 1104 kez

24 - 1088 kez

14 - 1072 kez

12 - 1064 kez

26 - 1064 kez

19 - 1056 kez

10 - 1056 kez

11 - 1056 kez

25 - 1048 kez

28 - 1048 kez

4 - 1048 kez

13 - 1040 kez

8 - 1008 kez

7 - 1008 kez

1 - 1008 kez

32 - 992 kez ŞANS TOPU NEDİR, NASIL OYNANIR? Şans Topu, Milli Piyango İdaresi tarafından 14.06.2001 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan bir oyundur. Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İlk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oynanan bir oyundur.