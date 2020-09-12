HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 12 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

12 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2020 19:29 | Son Güncelleme

Türkiye'de son 24 saatte 48 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 6 bin 999'a yükseldi. Yeni vaka sayısı ise bin 509 oldu. Bakan Koca mesajında "Bugün yapılan yaklaşık 100 bin yeni test ile 1.509 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

12 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Türkiye'de son 24 saatte 98 bin 326 Kovid-19 testi yapıldı, 1509 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 48 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1241 oldu.

Son 24 saatte 1207 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 257 bin 731'e yükseldi.

İşte 12 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu...

ttt

İşte Bakan Koca'nın mesajı:

Bugün yapılan yaklaşık 100 bin yeni test ile 1.509 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Virüsü yenecek güç BİRLİKte MÜCADELEdir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da iğrenç olay! Markette tacize uğradıİstanbul'da iğrenç olay! Markette tacize uğradı
Cami çıkışı silahlı saldırı!Cami çıkışı silahlı saldırı!
Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
En Çok Okunan Haberler
Tek kelimeyle dehşet! Öz oğlunu öldürdü, babasını da saldırdı
Tek kelimeyle dehşet! Öz oğlunu öldürdü, babasını da saldırdı
Demirtaş'ın, Akşener'e 'kahvaltı' çağrısına İYİ Parti'den yanıt
Demirtaş'ın, Akşener'e 'kahvaltı' çağrısına İYİ Parti'den yanıt
Atiye'de Melisa Şenolsun ile Metin Akdülger'in çok konuşulan sahnesi
Atiye'de Melisa Şenolsun ile Metin Akdülger'in çok konuşulan sahnesi
Çok konuşulan klibin perde arkası da olay!
Çok konuşulan klibin perde arkası da olay!
81 ile yeni koronavirüs genelgesi
81 ile yeni koronavirüs genelgesi
Ankara'da inanılmaz görüntüler! 'Korkunç...'
Ankara'da inanılmaz görüntüler! 'Korkunç...'
İlginizi Çekebilir
Radarı görünce yavaşlamak yetmeyecek! İşte yeni sistem
Radarı görünce yavaşlamak yetmeyecek! İşte yeni sistem
Tıp fakültesi öğrencisi Merve Mercan koronavirüse yenik düştü
Tıp fakültesi öğrencisi Merve Mercan koronavirüse yenik düştü
Kritik 24 saat denmişti! Sağlık durumu nasıl?
Kritik 24 saat denmişti! Sağlık durumu nasıl?
İstanbul'da toplu taşımada yeni dönem! Bu sabah başladı
İstanbul'da toplu taşımada yeni dönem! Bu sabah başladı
Fatih Portakal'dan 'FOX TV'yi bırakmak için 10 milyon dolar aldı iddiasına' yanıt
Fatih Portakal'dan 'FOX TV'yi bırakmak için 10 milyon dolar aldı iddiasına' yanıt
Diğer Haberler
Fatih'te camiden çıkan kişi bacağından silahla vuruldu
Cami çıkışı silahlı saldırı!
Evde fenalaşıp nefes darlığından hayatını kaybetti! Korona testi pozitif çıktı
Evde fenalaşıp nefes darlığından hayatını kaybetti! Korona testi pozitif çıktı
Koronavirüs hastası hayatını kaybetti, Gaziantep karıştı! 4 polis yaralı
Koronavirüs hastası hayatını kaybetti, Gaziantep karıştı! 4 polis yaralı
Ankara'daki kum fırtınası korku dolu anlar yaşatmıştı! Meteoroloji'den Kırıkkale'ye uyarı
Ankara'daki görüntü korku dolu anlar yaşatmıştı! Meteoroloji'den bir uyarı daha
Adana'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Artvin'de maden işçilerini taşıyan otobüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı
Otobüs devrildi! Ölü ve yaralılar var
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.