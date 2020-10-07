12 Eylül'ün ilk idam edilenleri: Necdet Adalı ve Mustafa Pehlivanoğlu kimdir?

12 Eylül 1980 askeri darbesi Türkiye'nin en karanlık günleri olarak biliniyor. Bu süreçte; 1 milyon 683 bin kişi fişlendi, 650 bin kişi gözaltına alındı, 171 kişi işkencede öldü ve 50 kişi idam edildi. 12 Eylül darbecileri ilk olarak sol görüşlü Necdet Adalı'yı idam sehpasına çıkardı. Ondan birkaç saat sonra da ülkücü Mustafa Pehlivanoğlu idam edildi. O dönem açıklama yapan darbenin lideri Kenan Evren'in“Şartların olgunlaşmasını bekledik”sözü ise tarihe geçti. İşte Necdet Adalı ve Mustafa Pehlivanoğlu'nun hayatı...

NECDET ADALI KİMDİR?

12 Eylül rejiminin ilk idam ettiği kişi olan Necdet Adalı 22 Ağustos 1958 yılında doğdu ve 22 yaşındayken Ankara'da bulunan Ulucanlar Cezaevi'nde 7 Ekim 1980'de idam edildi.

Necdet Adalı henüz küçük yaşlardayken Kurtuluş Hareketi'nin Altındağ Halkevi'nde etkinliklerine katılmaya başladı. Henüz 19 yaşındayken Ankara Örnek Mahallesi’ndeki bir eve ziyaret amaçlı gittiği sırada evin basılması sonucu aralarında Kemal Ergin’in de olduğu dört kişi tutklandı.

Necdet Adalı'nın tutuklanma sebebi olarak, İsmetpaşa Mahallesi’ndeki Güneyli Kıraathanesi’ne yapılan saldırıda iki kişinin öldürüldüğü eylem gösterildi. Kimlerin düzenlediği belli olmayan eylem Necdet Adalı ve arkadaşlarının Ulucanlar Cezaevi'ne girmesine neden oldu.