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"12. Geleneksel Kapadokya Kadın Buluşması"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 16:15 | Son Güncelleme

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneğince "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte 2 bin dolayında Türk ve mülteci kadın Nevşehir'de bir araya geldi - SGDD Genel Koordinatör Yardımcısı Buket Bahar Dıvrak: - "Türk ve mülteci kadınların bir arada ürettiği, el ele tutuşmuş 80 metre uzunluğunda bir ürün ortaya çıktı. Burada mesafelerin sanıldığı kadar fazla olmadığını, birbirimize ne kadar yakın olduğumuzu, ortak duyguları, kaygıları, hevesleri umutları paylaştığımızı gördük"

NEVŞEHİR (AA) - Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneğinin (SGDD) "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla düzenlediği etkinlikte Türk ve mülteci kadınlar bir araya geldi.

SGDD tarafından kadınlar arasındaki dayanışmayı güçlendirmek, yerel halk ile sığınmacı ve mülteci kadınlar arasındaki sosyal uyuma katkı sağlamak amacıyla "Kapadokya Kadın Buluşması" düzenlendi.

Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yaşayan 2 bin Türk, mülteci ve sığınmacı kadın, Kapadokya'daki Uçhisar Kalesi, Üç Güzeller, Avanos Amfi Tiyatro, Çavuşin Harabeleri ve Göreme Panorama'yı ziyaret etti.

"Balkan Orkestrası"nın parçalarıyla eşlik ettiği gezide kadınlar, bir yandan şarkı söyledi bir yandan da Kapadokya'nın tarihi ve turistik yerlerini görme imkanı buldu.

Etkinlikte, kadınların yaşadığı sorunlara dikkat çekilmesi amacıyla önceden hazırlanan, üzerinde kültürel desenler ve kadın silüetlerinin yer aldığı 80 metre uzunluğundaki "Komşu Kadın Bohçası" da sergilendi.

- "Mültecilerin unutulmadığını göstermek istedik"

SGDD Genel Koordinatörü İbrahim Vurgun Kavlak, yaptığı açıklamada, mültecilerin genellikle denizdeki felaketler, yakalamalar ve ölümlerle gündeme geldiğini, güzel bir etkinlikle anılmasını sağlamak amacıyla bu programı düzenlediklerini söyledi.

Derneğin kadınlarla ilgili çeşitli faaliyetler yürüttüğünü ve bu faaliyetlerin en önemlilerinden birisinin de "Kapadokya Kadın Buluşması" olduğunu belirten Kavlak, "Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar kalabalık bir grupla mülteci kadınlara yönelik böyle bir çalışma yapılmıyor. Türkiye olarak zaten dünyadaki en büyük mülteci nüfusunu barındıran ülke olarak mültecilerin özellikle sosyal uyum konusunda da unutulmadığını göstermek istedik." diye konuştu.

- "Ortak duyguları paylaştığımızı gördük"

SGDD Genel Koordinatör Yardımcısı Buket Bahar Dıvrak ise Türk ve mülteci kadınların ofisler ve atölyelerde bir araya geldiğini ve komşu kadın bohçasına bu motiflerin işlenerek daha sonra bunların birleştirildiğini ifade etti.

Dıvrak, "Türk ve mülteci kadınların bir arada ürettiği, el ele tutuşmuş 80 metre uzunluğunda bir ürün ortaya çıktı. Burada mesafelerin sanıldığı kadar fazla olmadığı, birbirimize ne kadar yakın olduğumuzu, ortak duyguları, kaygıları, hevesleri umutları paylaştığımızı gördük." dedi.

SGDD Genel Koordinatör Yardımcısı Ayşegül Yalçın Eriş de bu çalışmalar sırasında hem mülteci hem de Türk kadınlardan dikkat çekici tepkiler aldıklarını, bu çalışma sonucunda kadınların çok fazla ortak yanları olduğunu gördüklerini söyledi.

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"12. Geleneksel Kapadokya Kadın Buluşması" Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği

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