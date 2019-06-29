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12 gün önce şarampole yuvarlanan otomobilde yangın çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2019 15:10 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde uzun süre önce şarampole yuvarlanan ve yuvarlandığı yerden alınmayan araçta çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi.Olay, Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Esentepe mevkisinde meydana geldi.

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde uzun süre önce şarampole yuvarlanan ve yuvarlandığı yerden alınmayan araçta çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi.
Olay, Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Esentepe mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 12 gün önce şarampole yuvarlanan ve yuvarlandığı yerden alınmayan araçta çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi. Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri zorlu arazi şartlarına rağmen araca ulaşmak için yoğun çaba sarf etti. Halat yardımıyla aracın düştüğü noktaya ulaşan ekipler, tüplerle alevleri söndürdü. Hurdaya dönen otomobilde kimsenin olmadığını tespit eden ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

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