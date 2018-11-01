12. Gürcistan Savunma ve Güvenlik Konferansı

Ülkesinde savunma imkanlarının geliştirilmesi ve bölgesel güvenliğin güçlendirilmesine değinen Margvelaşvili, Gürcistan'ın NATO ile entegrasyonu sürecinde etkili şekilde ilerlemeye devam ettiğini kaydederek, "Bizim amacımız ve yönümüz değişmez." ifadesini kullandı.

Açılışta konuşan Margvelaşvili, konferansın küresel ve bölgesel güvenlik konularını değerlendirmek için güzel bir fırsat olduğunu belirtti.

Batum'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Savunma ve Güvenlik Konferansı'nın açılışına, Margvelaşvili'nin yanı sıra Başbakan Mamuka Bakhtadze, Savunma Bakanı Levan İzoria, büyükelçiler, birçok ülkeden savunma bakan yardımcıları ve uzmanlar katıldı. Konferansta, Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu temsil ediyor.

BATUM (AA) - Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili, "Rusya 2008'de Gürcistan'a karşı işgal hedefli savaş başlattı. Altını çizerek belirtmek isterim ki o zaman Rus ordusu Gürcistan sınırından içeriye girdi ve ülkemizin yüzde 20'sini işgal etti." dedi.

Rusya ile Gürcistan arasında 2008'de yaşanan ve Güney Osetya Savaşı olarak bilinen çatışmaları hatırlatan Margvelaşvili, "Rusya, 2008'de Gürcistan'a karşı işgal hedefli savaşı başlattı. Altını çizerek belirtmek isterim ki o zaman Rus ordusu Gürcistan sınırından içeriye girdi ve ülkemizin yüzde 20'sini işgal etti. Gürcistan'ın bağımsızlığına ve özgürlüğüne Rusya'nın cevabı maalesef askeri saldırganlıktır." dedi.

Margvelaşvili, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı da işgal politikasını sürdürdüğünü dile getirdi.

Başbakan Bakhtadze de 12 yıl boyunca her yıl düzenlenen bu konferansın bölgesel güvenlik gelişmelerinin görüşüldüğü uluslararası bir platform haline geldiğini söyledi.

Ülkesinin küresel güvenliğin güçlendirilmesine katkı sağlamaya devam ettiğini belirten Bakhtadze, Gürcü askerlerin dünyanın birkaç noktasında uluslararası operasyonlara katıldığını hatırlattı.

Gürcistan'ın NATO üyeliğine kabul edilmesinin ülkenin istikrarı ve kalkınması için son derece önemli olduğunu vurgulayan Bakhtadze, "NATO ile daha yakın olmamızın ülkemizde barış ve güvenliğin garanti altına alınması, ülkemizin ve genel olarak bölgemizin sürdürebilir kalkınması için önemli bir faktör olduğuna inanıyoruz." diye konuştu.