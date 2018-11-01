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"12. Gürcistan Savunma ve Güvenlik Konferansı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 20:05 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu: - "Münbiç'te Amerika Birleşik Devletleri ile bir faaliyet yürütüyoruz. Bu faaliyet biraz gecikmeli de olsa başarılı bir şekilde devam etmektedir, bunu da devam ettireceğiz" - "Terör ve terörizmle ilgili kriterler her yerde aynı olmalıdır. Dünyanın hiçbir yerinde 'Benim teröristim iyidir, sizdeki kötüdür' algısı hiç kimseye fayda sağlamaz. Teröristin iyisi olmaz, terörizmin de iyisi olmaz"

BATUM (AA) - Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu, Münbiç'te Amerika Birleşik Devletleri ile bir faaliyet yürüttüklerini belirterek "Bu faaliyet biraz gecikmeli de olsa başarılı bir şekilde devam etmektedir." dedi.

Karaosmanoğlu, Gürcistan'ın başkenti Batum'da düzenlenen 12. Gürcistan Savunma ve Güvenlik Konferansı'nda konuştu.

Bugün dünyada ve bölgede küresel güvenliği sağlamak bakımından karmaşık gelişmeler yaşandığını ifade eden Karaosmanoğlu, "Bunu en fazla hisseden ülkenin herhalde Türkiye'nin olduğunu biliyorsunuz." dedi.

Karaosmanoğlu, NATO'nun 2016'da yapılan son toplantısında güvenlik konularının gündeme alındığını ve onlara karşı daha hızlı ve etkili mücadele edilmesi yönünde tedbirler alınması çağrısında bulunulduğunu hatırlattı.

Ülkelerin sadece silah değil terör, siber ve finans saldırısı gibi çeşitli tehditlerle karşı karşıya kaldığını belirten Karaosmanoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti devleti, 10 Ağustos 2018'den bugüne ciddi bir ekonomik saldırılara karşı karşıya geldi." diye konuştu.

Karaosmanoğlu, söz konusu tehditlerin ortadan kaldırılması ve yok edilmesi için hem uluslararası ittifaklar hem bölgesel ittifaklar hem de ülkelerin kendi güçleri ile ortak hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

Bugün dünyayı en çok etkileyen hususlardan birinin terör olduğunu dile getiren Karaosmanoğlu, teröre karşı herkesin ortak mücadele etmesi gerektiğini vurguladı.

Karaosmanoğlu, "Terör ve terörizmle ilgili kriterler her yerde aynı olmalıdır. Dünyanın hiçbir yerinde 'Benim teröristim iyidir, sizdeki kötüdür' algısı hiç kimseye fayda sağlamaz. Teröristin iyisi olmaz, terörizmin de iyisi olmaz. Uzaktaki terörizm de sizi vurur, yakındaki terörizm de sizi vurur. Teröristle işbirliği tuttuğunuzda, terörizmle işbirliği yaptığınızda bir gün terörizm ve teröristlerin size karşı eylemler yapabileceğini düşünmelisiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Suriye'deki gelişmelere de değinen Karaosmanoğlu, bu ülkede büyük bir insani trajedi yaşandığını ve savaşın bugüne kadar yarım milyondan fazla Suriyelinin ölümüne sebep olduğunu söyledi.

Karaosmanoğlu, 12 milyon Suriyelinin ülkesinden ayrılmak zorunda kaldığını aktararak "Türkiye tabiatıyla bu olaydan en fazla etkilenen, bu çatışmalardan etkilenen ülkedir. 6 yıldır 4 milyon Suriyeliyi biz ülkemizde barındırıyoruz, barındırmak zorundayız çünkü eğer biz bunları barındırmasak bu insanlar ölecekler, ölmeleri önündeki tek engel Türkiye'dir ve Türkiye bunu yaptı." diye konuştu.

Türkiye'nin hem kendi güvenliği hem de müttefiklerinin güvenliği için Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarını yaptığını hatırlatan Karaosmanoğlu, "4 bin kilometrekare alanda şu anda istikrar ve huzur içerisinde bir ortam sağladık. Buradaki teröristleri yok ettik." dedi.

Karaosmanoğlu, Türkiye'nin DEAŞ'a karşı etkili mücadele verdiğini hatırlatarak "Biz koalisyon ülkeleri haricinde yüz yüze çarpışan tek ülkeyiz ve 3 bin küsur DEAŞ'lıyı orada etkisiz hale getiren tek ülkeyiz." dedi.

Türkiye olarak istikrar ve barış için bölgede elinden geleni yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Karaosmanoğlu, "Münbiç'te Amerika Birleşik Devletleri ile bir faaliyet yürütüyoruz. Bu faaliyet biraz gecikmeli de olsa başarılı bir şekilde devam etmektedir, bunu da devam ettireceğiz." diye konuştu.

Karaosmanoğlu, Türkiye'nin Gürcistan'ı dost ve ortak olarak gördüğüne işaret ederek "Yakın ilişkilerimiz, yüksek düzeyde stratejik işbirliği olarak daha da iyi noktaya ulaşmıştır. Bu vesile ile Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğini en güçlü biçimde desteklediğimizi vurgulamak istiyorum." dedi.

Konferansa Litvanya Savunma Bakanı Raymundas Karoblis, Gürcistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Vakhtan Makharoblişvili ve İngiltere Savunma Bakanlığı Uluslararası Güvenlik Politikası Müdürü Nick Gurr da katıldı.

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