12 Haziran 2020 Banko Piyango çekiliş sonuçları

Milli Piyango \u0130daresi Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnce d\u00fczenlenen oyunun \u00e7ekili\u015finde 50 bin liral\u0131k b\u00fcy\u00fck ikramiyenin isabet etti\u011fi biletin numaras\u0131 "26277" oldu.\n\u00c7ekili\u015fte amorti kazanan rakam "7" olarak belirlendi.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Bak\u0131rk\u00f6y'de korkun\u00e7 anlar! Otomobil, metro hatt\u0131na b\u00f6yle d\u00fc\u015ft\u00fcCaddebostan Sahili'nde yo\u011funluk2020 Y\u0131l\u0131n\u0131n En Pop\u00fcler Telefonlar\u0131