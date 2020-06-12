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12 Haziran 2020 Banko Piyango çekiliş sonuçları

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2020 23:14 | Son Güncelleme

Banko Piyango oyununun 12 Haziran 2020 tarihli çekilişi yapıldı.

12 Haziran 2020 Banko Piyango çekiliş sonuçları

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun çekilişinde 50 bin liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği biletin numarası "26277" oldu.

Çekilişte amorti kazanan rakam "7" olarak belirlendi.

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