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  4. 12 Haziran koronavirüs tablosu | 12 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı mı? Günlük vaka sayısı kaç oldu?

12 Haziran koronavirüs tablosu | 12 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı mı? Günlük vaka sayısı kaç oldu?

12.06.2021 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz sene Mart ayında ülkemizde görülmeye başlanan koronavirüs ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Her gün düzenli olarak Sağlık Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden açıklanan vaka sayıları, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 11 Haziran günü açıklanan koronavirüs tablosunda 6 bin 261 kişiye koronavirüs tanısı konuldu. Vefat sayısı ise dün açıklanan tabloda 69 olarak listelendi. Peki, 12 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı mı?

12 Haziran koronavirüs tablosu | 12 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı mı? Günlük vaka sayısı kaç oldu?

Sağlık Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan koronavirüs tablosu, her gün vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yaz aylarının yaklaşması ve aşı çalışmalarının hız kazanmasıyla beraber vaka sayılarında bir azalış bekleniyor. Peki, 12 Haziran gününde vaka sayısı kaç oldu? 12 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı mı?

12 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu covid19.saglik.gov.tr adresinden her gün paylaşılıyor. 12 Haziran koronavirüs tablosu ise henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

11 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

11 Haziran koronavirüs tablosuna göre bugün 224 bin 128 kişiye koronavirüs testi yapıldı. Yapılan testlerden ise 6 bin 261 vatandaşımızın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Koronavirüs kaynaklı vefat eden kişi sayısı ise 69 kişi olarak açıklandı.

11haziran

TÜRKİYE’DE AŞILAMA

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 33 milyon 199 bin 594 doz Kovid-19 aşısı yapıldı. Türkiye, vaka sayısı bakımında dünyanın en çok vaka görülen ülkeleri arasında 5. Sırada yer alıyor. İlk sırada ise 34 milyon vaka sayısı ile ABD, ardından 29 milyon vaka sayısı ile Hindistan yer alıyor.

aşı

Türkiye’de bugüne kadar 19 milyon 561 bin 446 kişi ilk doz aşısını, 13 milyon 638 bin 148 kişi ise ikinci doz aşısını oldu.

DÜNYADA KORONAVİRÜS

Dünya genelinde vaka sayısı 176 milyon 114 bin 613 olurken koronavirüs kaynaklı vefat sayısı ise 3 milyon 802 bin 246’ya ulaştı.

Dünyada vak sayısı sıralamasında 34 milyon vaka sayısı ile ABD ilk sırada yer alıyor. Ardından 29 milyon vaka sayısı ile Hindistan geliyor. Sırasıyla; 17 milyon vaka sayısı ile Brezilya, 5 milyon 733bin vaka sayısı ile Fransa, 5 milyon 319 bin vaka sayısı ile Türkiye geliyor.


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