12 Haziran koronavirüs tablosu | 12 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı mı? Günlük vaka sayısı kaç oldu?

Sağlık Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan koronavirüs tablosu, her gün vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yaz aylarının yaklaşması ve aşı çalışmalarının hız kazanmasıyla beraber vaka sayılarında bir azalış bekleniyor. Peki, 12 Haziran gününde vaka sayısı kaç oldu? 12 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı mı?

12 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu covid19.saglik.gov.tr adresinden her gün paylaşılıyor. 12 Haziran koronavirüs tablosu ise henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

11 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

11 Haziran koronavirüs tablosuna göre bugün 224 bin 128 kişiye koronavirüs testi yapıldı. Yapılan testlerden ise 6 bin 261 vatandaşımızın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Koronavirüs kaynaklı vefat eden kişi sayısı ise 69 kişi olarak açıklandı.

TÜRKİYE’DE AŞILAMA

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 33 milyon 199 bin 594 doz Kovid-19 aşısı yapıldı. Türkiye, vaka sayısı bakımında dünyanın en çok vaka görülen ülkeleri arasında 5. Sırada yer alıyor. İlk sırada ise 34 milyon vaka sayısı ile ABD, ardından 29 milyon vaka sayısı ile Hindistan yer alıyor.