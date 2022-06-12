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  4. 12 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

12 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

12.06.2022 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

12 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçları, Milli Piyango Online üzerinden ya da bayilere giderek kupon dolduran kişiler tarafından merak konusu oldu. 12 Haziran 2022 Pazar günkü çekiliş sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. Peki 12 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

12 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

Şans Topu çekilişi, Çarşambe ve Pazar olmak üzere haftada 2 kez gerçekleştiriliyor. Canlı olarak gerçekleştirilen çekiliş Milli Piyango Online'dan duyuruluyor. Peki 12 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

12 HAZİRAN ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

12 Haziran Şans Topu çekilişi saat 20.00'de gerçekleştirilecek.

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

8 HAZİRAN ŞANS TOPU SONUÇLARI

8 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçları: 1-15-18-20-25-2

Şans Topu çekilişinin sonuçlarına, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sans-topu-sonuclari' adresinden ulaşabilirsiniz. Çekilişin başlangıç saatı 20.00'dır.

ŞANS TOPU KURALLARI NELER?

Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer alıyor. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretleniyor. Şans Topu oyununda bir veya birden fazla kolon da oynanabiliyor. Tek kolon ücreti ise 2 TL'dir.

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Milli Piyango
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