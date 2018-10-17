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12 hırsızlık olayının şüphelisi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2018 11:52 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, 12 ayrı hırsızlık olayının faili olan ve güvenlik kameralarından kimliği saptanarak yakalanan şüpheli tutuklandı.

12 hırsızlık olayının şüphelisi tutuklandı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, 12 ayrı hırsızlık olayının faili olan ve güvenlik kameralarından kimliği saptanarak yakalanan şüpheli tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 21 Temmuz ile 16 Eylül tarihleri arasında kentte meydana gelen 12 ayrı hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Soyulan yerlerin bulunduğu bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, hırsızlıkların H.H.B. tarafından yapıldığını belirledi. Adresi saptanan şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla bulunduğu adreste gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen H.H.B., 'hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

FOTOĞRAFLI

12 hırsızlık olayının şüphelisi tutuklandı

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