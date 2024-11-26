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12 il sarı kodla uyarıldı: Meteoroloji tarih vererek uyardı! 15 cm kar örtüsü ve buzlanma...

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
26.11.2024 09:37
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre 12 ilde kar yağışı bekleniyor. 5 ila 15 cm arasında kar örtüsünün oluşması beklenen illere MGM tarafından sarı kodlu uyarı verildi. Sivas, Samsun ve Ordu'nun ve diğer 9 il için verilen sarı kodlu uyarı kapsamında kar yağışı ve buzlanmanın hayatı olumsuz etkilemesi bekleniyor.

12 il sarı kodla uyarıldı: Meteoroloji tarih vererek uyardı! 15 cm kar örtüsü ve buzlanma...

Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini ettiriyor. Hafta sonundan itibaren sıcaklık 10 ila 15 derece düşerken, yurdun bazı bölgelerinde kar yağışı etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, mevcut hava koşullarının bu hafta da devam edeceğini bildirirken, bazı şehirlerde 26 Kasım tarihi için sarı kodlu uyarıda bulundu.

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12 İLE SARI KODLU UYARI

Sarı kodlu uyarının verildiği iller hangileri?

Meteorolojinin sarı kodla uyardığı iller:

Amasya
Çorum
Kayseri
Kırşehir
Nevşehir
Niğde
Ordu
Samsun
Sivas
Tokat
Yozgat
Aksaray

MGM'nin sitesinden yapılan açıklamada bu 12 il şu ifadelerle uyarıldı:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden sonra Samsun, Ordu ve Amasya illerinin yüksek kesimleri, Çorum ve Tokat çevreleri ile gece saatlerinden sonra Yozgat, Sivas’ın batısı, Kayseri’nin kuzey ve batısı, Nevşehir, Aksaray, Niğde ve Kırşehir’de aralıklarla kar yağışlarının etkili olması bekleniyor. Salı gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen ve 5-15 cm yeni kar örtüsüne yol açacağı tahmin edilen kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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YURDUN GERİ KALANINDA HAVA NASIL?

Ülkemizi etkilemesi beklenen soğuk ve yağışlı hava nedeniyle; Cumartesi günü Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Yozgat çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Marmara’nın güneybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile akşam saatlerinden sonra iç bölgelerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Pazar günü ilk saatlerden itibaren, Ülkemizin iç kesimlerinde beklenen yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışlı havanın zamanla doğuya doğru hareket ederek Çarşamba günü Ülkemizi terk edeceği tahmin ediliyor.

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Kuvvetli yağış, fırtına ve kar yağışı ile buzlanma ve don olaylarının sebep olabileceği risklere karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayınladığı tahmin, meteorolojik değerlendirme ve erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir.

Hafta sonunda bazı illerimizde gerçekleşmesi beklenen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının aşağıda belirtilen değerlere kadar düşmesi bekleniyor.

Ankara : -3/2

İstanbul : 3/7

İzmir : 4/11

Antalya : 7/15

Bursa : 0/8

Eskişehir : -5/1

Konya : -5/1

Kayseri : -10/-2

Bolu : -2/1

Samsun : 6/9

Trabzon : 7/10

Erzurum : -10/-7

Diyarbakır : -4/4

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji kar hava
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