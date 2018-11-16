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12 ilde düğmeye basıldı! Askerler gözaltına alınıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 11:59 | Son Güncelleme

Diyarbakır merkezli 12 ilde, FETÖ/PDY'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 44 zanlının yakalanması için operasyon başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince, örgütün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasının ortaya çıkarılması ve ankesörlü telefonlardan FETÖ üyeleriyle yapılan ardışık aramaların tespitine yönelik çalışma yürütüldü.

Soruşturma kapsamında 38'i muvazzaf, 2'si meslekten ihraç edilen, 2'si emekli, biri askeri okuldan ilişiği kesilen ve biri askeri kurumdan istifa eden 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Zanlıların yakalanması için başlatılan operasyon sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ operasyon Diyarbakır

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Hangisi doğru ve gerçek meclis fetöcü kaynarken hergün birileri tutuklanıyor
@fahrettin_goycimen_1960 bir bildiğin mi var diye sorarlar adama dikkatli yaz yazacağını dostum!
meclisteki ve bürokrasi içinde olan siyasi ayaga ne zaman olacak ugrayacak adalet?
durmak yok hainlere operasyon
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