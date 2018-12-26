12 ilde eğitime kar engeli! Hangi illerde okullar tatil edildi?

Yoğun kar yağışının etkili olduğu 12 ilde eğitime bir gün ara verildi. İşte okulların tatil edildiği iller: SİVAS Sivas Valiliği'nden yapılan açıklmada eğitime bir günlük ara verildiği kaydedildi: "Sivas Meteoroloji Müdürlüğü'nün hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda gün boyu aralıklarla kar yağışının devam edeceği ve kuvvetli buzlanma - don olayı beklendiğinden, öğrencilerimizin sağlığı ve ulaşım güvenliği için; ilimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı her türlü ve derecedeki resmi - özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarının, 27.12.2018 Perşembe günü 1 (bir) gün süre ile tatil edilmesine karar verilmiştir. Ayrıca kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personellerden hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri 27.12.2018 Perşembe günü 1 (bir) gün süre ile idari izinli sayılacaklardır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." BİNGÖL Bingöl’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 4 ilçede okullar 1 günlüğüne tatil edildi. Kent merkezi ve Yayladere ilçesinde ise taşımalı eğitime ara verildi. Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada “Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Karlıova, Adaklı, Kiğı ve Yedisu ilçelerimizde tüm ilk ve orta dereceli okullarda, il merkezi ve Yayladere ilçelerimizde ise eğitim ve öğretime taşımalı katılan öğrencilerimiz için 27 Aralık 2018 Perşembe günü (1) gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmiştir” denildi. AKSARAY Aksaray’da buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın için bir gün ara verildi. Aksaray’da dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlde yaşanan buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Aksaray Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, buzlanma ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime Perşembe günü için bir gün ara verildiği, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı belirtildi. MALATYA Malatya'da yoğun kar yağışı dolayısıyla 4 ilçede eğitime 1 gün ara verildi.

Kar yağışının etkili olduğu Hekimhan, Pütürge, Kuluncak ve Arapgir ilçelerinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği açıklandı. Yine okulların tatil edildiği 4 ilçede engelli ve hamile memurlarında idari izinli sayılacağı belirtildi. Bu arada Hekimhan Kaymakamı Ahmet Özdemir, meteorolojik verilere göre sabaha kadar devam etmesi beklenen kuvvetli kar yağışı ve beraberinde oluşacak yoğun buzlanma nedeniyle öğrenci ve vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için yarın ilçede eğitime bir gün süreyle ara verildiğini söyledi. TOKAT Tokat’ta kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle 2 ilçe ile bir belde bölge okullarında eğitime bir gün süre ile ara verildi. Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, olumsuz hava şartları nedeniyle Başçiftlik ve Reşadiye ilçesi ile Erbaa ilçesine bağlı Gökal beldesi bölge okullarında eğitime bir gün süre ile ara verildiğini duyurdu. İl genelinde yoğun kar yağışı sonrasında kapanan 420 köy yolundan 200'e yakını açılırken, şehirlerarası yolların ulaşıma açık durumda olduğu belirtildi. Gece saatlerinde hava sıcaklıklarının eksi değerlere düşecek olması nedeniyle yollarda oluşacak olan buzlanma olaylarına karşı araç sürücülerinin dikkatli olmaları konusunda uyarı yapıldı.

GİRESUN Giresun’un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı eğitime engel olmaya devam ediyor. İlçelere bağlı köylerin birçoğunda eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada, "Alucra ilçe merkezi ve bağlı tüm köy okullarında, Çamoluk ilçe merkezi ve tüm köy okullarında,Bulancak ilçesine bağlı tüm köy okullarında (Yalıköy Şehit Pilot Teğmen Barış Çakır İlk/Ortaokulu Hariç),Dereli ilçesine bağlı tüm köy okullarında,Doğankent ilçesine bağlı tüm köy okullarında,Keşap ilçesine bağlı Çamoluk köyünde bulunan Çamoluk ilkokulu,Şebinkarahisar ilçe merkezi ve köy okullarında 27 Aralık 2018 Perşembe günü eğitime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir" denildi. TUNCELİ Tunceli’de etkili olan kar yağışı nedeniyle il merkezi ve 5 ilçedeki tüm okullar, 2 ilçede ise taşımalı eğitim kapsamında olan yerlerde bir gün süreyle eğitim ve öğretime ara verildi. Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, ilde Çarşamba günü başlayan kar yağışının Perşembe günü öğle saatlerine kadar yoğunluğunu arttırmasının beklendiği belirtilerek, “Kar yağışının ardından ilimizde hava sıcaklıkları bir süre gündüz vakitleri dâhil sıfır derecenin altında seyredeceğinden, yoğun kar yağışı ile buzlanma ve don olayının neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir. Bu çerçevede yoğun kar yağışı neticesinde özellikle ara yollarda meydana gelebilecek don ve buzlanmanın araç trafiği ve yaya ulaşımını olumsuz etkileyeceği değerlendirilmektedir. Bu sebeplerden dolayı herhangi bir sıkıntı veya mağduriyetle karşılaşılmaması için tedbir amacıyla kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde; Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri ve Rehberlik Araştırma Merkezleri ile Halk Eğitim Merkezlerinde; Tunceli-Merkez, Hozat, Nazimiye, Mazgirt, Pülümür ve Ovacık ilçelerinin tamamında; Çemişgezek ve Pertek ilçelerinde ise taşımalı eğitim kapsamında olan yerlerde 27 Aralık 2018 Perşembe Günü bir gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmiştir” denildi.